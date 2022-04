Ce se întâmplă la slujba de înmormântare?

Slujba de înmormântare: ce este bine de știut despre aceasta? Când are loc aceasta și ce accesorii funerare sunt necesare? Iată mai multe informații!

Atunci când vorbim despre moarte, putem deja resimți foarte multe stări copleșitoare, fiindcă este încă o etapă a vieții greu de acceptat. Cu toate acestea, dincolo de voia noastră, moartea face parte din cursul natural al vieții, motiv pentru care adaptarea și mobilizarea sunt acele elemente de bază pe care trebuie să le accesăm în acele situații limită. Pe lângă stările copleșitoare pe care le simțim adesea atunci când pierdem pe cineva drag, putem simți și mai multă presiune asupra noastră, din cauza mult prea puținelor informații pe care le cunoaștem.

Bineînțeles, nu trebuie să ne condamnăm pentru acest aspect, pentru că nimeni nu este niciodată pregătit să se confrunte cu acest moment copleșitor, iar mai mult de atât, nimeni nu își dorește să ajungă în această ipostază, de a se informa cu privire la procedurile, tradițiile și obiceiurile după ce un deces a survenit. Chiar dacă nu ne dorim, viața ne pune în această ipostază, motiv pentru care avem nevoie să ne găsim un echilibru, care să ne ajute să luăm deciziile potrivite.

Timpul este limitat în acele momente, motiv pentru care este important să ne concentrăm și să ne mobilizăm, pentru ca deciziile pe care le luăm să ne îndeplinească toate nevoile. Din acest punct de vedere, este bine de știut că putem apela la firma de servicii funerare non stop București, pentru că aceasta ne pune la dispoziție toate acele accesorii funerare de care avem nevoie și acel serviciu de consultanță funerară pe care o merităm, pentru a lua deciziile corespunzătoare.

În cele ce urmează, vom discuta despre slujba de înmormântare, despre ce se întâmplă mai exact în acele momente, fiindcă, deși este o procedură ce datează de secole întregi, se cunosc mult prea puține informații despre aceasta. Așa cum am stabilit, informațiile corecte sunt un punct forte în acele momente copleșitoare, pentru ca toate deciziile luate să fie potrivite.

Care este scopul pentru slujba de înmormântare?

Slujba de înmormântare este făcută pentru sufletul persoanei care a trecut în neființă, pentru ca toate păcatele sale să fie iertate. În acest mod, sufletul persoanei în cauză poate pleca fără urmă de păcat către ceruri, acolo unde va ajunge într-un loc mai bun. Din acest punct de vedere, slujba de înmormântare este una dintre cele mai importante momente, care nu trebuie să fie excluse. Slujba de înmormântare are loc în cadrul Bisericii și este susținută de către preot și discipolii săi. Pe timpul acestei slujbe, persoanele care doresc să-și ia rămas bun pot fi prezente.

Ce se întâmplă la slujba de înmormântare?

Așa cum am menționat anterior, persoanele care doresc să își ia rămas bun, pot face acest lucru la finalul slujbei de înmormântare, înainte de a se pleca către cimitir, unde persoana care a trecut în neființă își va face somnul de veci. În timpul acestei slujbe, ce este realizată doar în cadrul Bisericii, preotul și discipolii săi vor citi toate acele rugăciuni, menite să îi curețe de păcate sufletul persoanei adormite, rugăciuni ce sunt rostite în speranța că va ajunge într-un loc mai bun.

În timpul slujbei, persoanele prezente trebuie să aibă în mână o lumânare, de care să fie prinsă o batistă, care are în interiorul său un bănuț. Aceste trei elemente pot fi păstrate de persoanele care au participat, după încheierea acestei slujbe de dinaintea înmormântării. După terminarea slujbei, persoanele care doresc își pot lua rămas bun de la persoana dragă lor, înainte de a avea loc înmormântarea propriu zisă.

Pentru această slujbă de înmormântare, foarte multe accesorii funerare sunt fundamentale, motiv pentru care putem apela cu încredere la firma de servicii funerare non stop București. Lumânarea, batista, bănuțul, sicriul, candelele și inclusiv acele obiecte ce pot fi puse în interiorul sicriului persoanei decedate pot fi achiziționate de la firma de servicii funerare non stop București, printre multe altele. Aceasta ne pune la dispoziție acel pachet funerar, care are în conținutul său toate accesoriile funerare necesare, iar cu ajutorul consultanței funerare, avem posibilitatea de a primi recomandările și îndrumările potrivite, cu ajutorul unei echipe profesioniste.