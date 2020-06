29 iunie – Sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel

Creştinii ii sarbatoresc astazi pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel. Potrivit Traditiei cei doi si-au incheiat viata prin jertfa muceniceasca la Roma, fiind executati din ordinul lui Nero, in aceeasi zi, pe 29 iunie, in anul 67. Sfantul Apostol Pavel a fost decapitat, iar in locul in care capul sau a sarit au rasarit trei fantani, care au dat numele abatiei ridicata acolo – Tre Fontane. Sfantul Apostol Petru a fost rastignit, dar a cerut ca pe cruce sa fie atarnat cu capul in jos pentru a putea vedea cerul la care s-a inaltat Hristos.