Campania „Ajutați-ne să ajutăm” (bilanț după primele 3 săptămâni)

Dragi susținători ai vieții,

În urmă cu trei săptămâni am lansat apelul „Ajutați-ne să ajutăm”. Pe fondul restricțiilor apărute, o parte din activitatea Centrului de consiliere Sf. Alexandra Împărăteasa s-a mutat online.

În ultima săptămână, echipa de specialiști ai Centrului, formată din psiholog și asistent social, a oferit 45 de ore de consiliere psihologică și socială.

Mamele care au copii nou-născuți primesc constant produsele necesare pentru îngrijirea copiilor. În ultimele zile, 32 de femei însărcinate, familii și mame singure au primit pachete cu alimente pentru masa de Paști în valoare de 6.720 lei. Mulțumim companiilor Negro 2000 și ProdLacta, care au donat o parte dintre produse.

Iată două dintre solicitările primite la Centrul de consiliere „Sf. Alexandra Împărăteasa” în ultimele 24 de ore:

„Bună ziua. Mă numesc Ioana*, stau în București și sunt însărcinată în trei luni și jumătate. Criza ne-a afectat grav. Eu și soțul meu am rămas fără locurile de muncă. Apelez la dumneavoastră nu pentru a cere bani sau alte foloase. Aș vrea să-mi găsesc un loc de muncă. Cunosc limba franceză și limba engleză, am studii superioare, dar din păcate angajatorii refuză de multe ori să angajeze femeile însărcinate. Îmi doresc acest copil din tot sufletul. Vine după două sarcini pierdute și voi lupta pentru el până la capăt.”

„Bună ziua. Sunt într-o situație disperată. Am trei copii și am aflat că sunt însărcinată cu al patrulea. Tatăl copiilor consumă alcool, apoi devine violent: mă bate, mă jignește. M-am zbătut mult pentru copiii mei, dar nu mai pot. Am ajuns la capătul puterilor. Am vrut să-mi închei socotelile cu viața, dar m-am gândit că vor suferi copiii. I-am crescut mai mult singură, nu m-a ajutat nimeni. Oamenii din sat mă condamnă, dar pur și simplu n-am unde să mă duc”.

Cel mai dificil este când sună persoane din localități în care nu există sprijin profesionist la nivel local. Nevoia de a exista câte un centru de sprijin în fiecare județ se acutizează pe zi ce trece.

În țară sunt mii de femei însărcinate care sunt afectate de criza medicală și nu știu unde vor naște, în ce condiții și se confruntă cu teamă, incertitudini legate de viitor, frica de a nu avea probleme ele sau copiii pe care îi vor naște. Pentru a veni în sprijinul lor, Centrul Sf. Alexandra a găzduit până acum două webinarii „Sarcina și Covid-19″.

Primul webinar a fost susținut de Psih. Andreea Olteanu, doctor în psihologie și psihoterapeut, care a vorbit despre gestionarea temerilor și a stărilor de anxietate. Puteți vedea înregistrarea aici. Al doilea webinar a fost susținut de Dr. ginecolog Radu Botezatu, care a vorbit despre impactul epidemiei Covid-19 asupra sarcinii. Puteți urmări înregistrarea aici. De asemenea, săptămâna trecută am început un grup de sprijin online dedicat femeilor însărcinate.

După Paști vom continua seria de webinarii pe această temă invitând un consilier în alăptare și o moașă.

Vă mulțumim pentru sprijinul pe care îl oferiți! Continuați să ajutați constant. Așa veți face o diferență în viața celor care au nevoie de ajutor pentru a depăși situațiile de criză.

Vă urăm Sărbători cu pace și bucurie!

Alexandra Nadane

Director Executiv – Centrul de consiliere și sprijin „Sf. Alexandra Împărăteasa”

Asociația pentru sprijinirea femeii însărcinate și a familiei

Cod fiscal: 36913780

Conturi:

RO79RNCB0082153361040001 LEI

RO52RNCB0082153361040002 EURO

RO25RNCB0082153361040003 USD

Deschise la BCR Unirii