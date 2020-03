Episcopul Macarie: „Am dat multe examene în viață, însă trebuie să dăm și acest examen al încercării !”

În duminica a II-a din Postul Mare, 15 martie 2020, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord s-a aflat in mijlocul românilor din parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Stockholm. Cu acest prilej ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și s-a rugat pentru izbăvirea de epidemie.

La finalul slujbei, Preasfințitul Macarie a adresat acest mesaj: „Tocmai am ieșit de la Dumnezeiasca Liturghie pe care am săvârșit-o în biserica parohiei noastre românești „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din centrul capitalei Suediei, unde ne-am adunat în rugăciune și în pocăință de obște în jurul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel pururea prezent, în chip real, prin Sfintele Taine în Biserică. Respectăm măsurile luate de statele scandinave în combaterea epidemiei coronavirusului și ne conformăm regulilor de igienă și sănătate publică transmise de autorități însă, nu încetăm săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii. Liturghia este slujită și va fi slujită în forme adecvate situației, in duhul eshatologic al creștinilor din vechime. Atunci când va înceta Liturghia, va înceta și istoria acestei lumi și va veni sfârșitul. Liturghia ține România! Liturghia ține Scandinavia! Liturghia ține întreaga lume! Așadar, să fim plini de curaj și de compasiune asemenea prietenilor slăbănogului din Capernaum, după cum am auzit în Evanghelia care s-a citit astăzi la Dumnezeiasca Liturghie, și să îi ridicăm pe targa rugăciunii pe toți cei aflați în suferință și în nevoi, aducându-i înaintea Mântuitorului Hristos, Doctorul sufletelor și a trupurilor noastre.

Am dat multe examene în viață, însă trebuie să dăm și acest examen al încercării, arătând cum stăm acum înaintea Mântuitorului Hristos. Este crucial să trecem acest examen, lepădând toate iluziile, toate ocupațiile inutile, deșarte, care nu sunt esențiale vieții noastre în Hristos. Să îi asistăm religios și social pe cei care sunt neputincioși și însingurați și să îi încurajăm arătându-le că suntem împreună, laolaltă, în comuniune și nu în izolare sufletească, pe corabia mântuirii care este Biserica.

Pe vreme de furtună, un vapor era amenințat să se cufunde. Toți călătorii priveau cu groază în fața morții, numai un copilaș era liniștit, spunând: Nu mi-e frică, deoarece la cârma vaporului este tata! Era copilașul căpitanului vasului. Așadar și noi suntem laolaltă în corabia Bisericii traversând marea învolburată a acestei lumi și trebuie să fim liniștiți, deoarece la cârma corabiei Bisericii este Tatăl nostru, este Preamilostivul Dumnezeu. Să stăm bine, să stăm cu frică și cutremur, cerând ajutorul și mila Celui de la care se pogoară toata darea cea bună și tot darul desăvârșit.”

Credincioșii si copiii prezenți la Sfânta Liturghie au primit cărți de folos duhovnicesc din partea Părintelui Episcop Macarie.

