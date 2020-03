PROCESIUNI RELIGIOASE, IMPOTRIVA CORONAVIRUSULUI. ROMANIA, PALESTINA, GEORGIA, RUSIA, ETIOPIA

Armele ortodoxiei impotriva epidemiei: lumea ortodoxa reia traditia sfintelor procesiuni, cu ajutorul carora stramosii nostri au depasit perioade grele, de restriste, de stramtorari din istoria tarilor noastre.

CRAIOVA, 25.03.2020

Astazi de Buna Vestire (25.03.2020), Mitropolitul Olteniei IPS Irineu, impreuna cu alti doi preoti, au plecat in procesiune in Craiova cu Icoana Maicii Domnului din Biserica Madona Dudu si cu racla cu moastele Sf Nifon.

Ultima oara, aceasta icoana facatoare de minuni a fost scoasa in procesiune in timpul epidemiei de ciuma de la inceputul anilor 1800 (acum mai bine de 200 de ani).

Procesiunea, organizata cu masina – si fara cortegiului religios format din credinciosi, pentru a se respecta regulile impuse de autoritati in starea de urgenta decretata – a fost insotita pe tot traseul de echipaje de politie si jandarmi. Procesiunea a durat doua ore si a trecut prin fata spitalelor, preotii rugandu-se pentru absolvirea de boala, in timpul actualei epidemii de coronavirus.

FOCSANI, BUZAU. 21.03.2020

Acum cateva zile o astfel de procesiune a avut loc si in Judetele Vrancea si Buzau, acolo unde, cu binecuvantarea PS Ciprian, pe durata intregii zile a fost purtata spre inchinare Icoana Maicii Domnului de la Manastirea Dalhauti.

Traditia spune ca aceasta icoana a fost pictrata de insusi Sf Ap si Evanghelist Luca. Cert este ca icoana Maicii Domnului, mare facatoare de minuni, a fost purtata in procesiuni, in decursul veacurilor, in timpul calamitatilor (seceta, inundatii etc) si de fiecare data a fost de real ajutor.

„Modelul” acestor procesiuni religiose (asteptate de credinciosi) si organizate din masina este recent si adaptat interdictiilor fara precedent in timp de pace, instituite de autoritatile statale laice.

BETHLEEM / Beit Jala, Palestina. In 10 martie s-a organizat o astfel de procesiune cu Icoana Maicii Domnului Bethleemitsa – icoana facatoare de minuni de la Biserica Nasterii Domnului, care de asemenea este pictata de catre Sf Apostol si Evanghelist Luca. Preotii arabi ortodocsi au tamaiat orasul si au stropit cu aghiazma, pe toata durata procesiunii.

Filmuletul este disponibil doar pe Facebook: https://www.facebook.com/beitjala24hours/videos/2660877164237562/

TBILISI, Georgia. 17.03.2020

In 17 martie, preotii ortodocsi georgieni au binecuvantat strazile din Tbilisi stropindu-le cu aghiazma. S-au facut rugaciuni pentru protectia Georgiei si salvarea poporului georgian in aceasta grea incercare – pandemia COVIV-19. Procesiunea a inceput la Catedrala Sfintei Treimi si a continuat pe multe strazi din capitala Georgiei.

sursa www.miriamturism.wordpress.com