Procesiunile Săptămânii Luminate: Sf. Filofteia – Argeș, Mănăstirea Sihăstria, Valea Oituzului

HRISTOS A INVIAT!

Imediat dupa marele praznic al Sfintei Invieri a Mantuitorului nostru – evenimentul major al umanitatii cazute, careia iata de acum i se deschide din nou calea catre Imparatia Cerurilor – ierarhii si preotii nostri ortodocsi au gasit de cuviinta sa ne mangaie pentru faptul ca nu am avut acces la biserica de Inviere si au reinceput procesiunile cu icoanele facatoare de minuni ale Maicii Domnului si cu sfintele moaste, atat in manastiri cat si in eparhii.

Daca noi nu am avut voie sa mergem sa luam Lumina Invierii (cea mai crunta masura care putea fi luata impotriva crestinilor ortodocsi!), iata ca Maica Domnului si sfintii vin catre noi, spre mangaiere, binecuvantare si pentru a risipi molima cea noua si pentru a aduce ploaia.

Miercuri 22 aprilie, Sfanta Mucenita Filofteia – Jud. Arges

Miercuri, 22 aprilie 2020, după ce Înaltpreasfințitul Părinte Calinic Argeșeanul, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, a rostit Rugăciunea specială pentru încetarea epidemiei și Rugăciunea către Sfânta Muceniță Filoteia, moaștele sfintei ocrotitoare a Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului au fost purtate într-o procesiune specială prin municipiile și orașele din cuprinsul Județului Argeș, pentru incetarea epidemiei de coronavirus.

La Pitesti procesiunea a juns in jurul orei 10.30, iar SFANTULITA argesenilor – asa cum este numita cu dragoste Sfanta Mucenita Filofteia – a fost intampinata cu evavie nemarginita.

La Spitalul Judetean Pitesti, emotii maxime:

La Spitalul de Pediatrie Pitesti:

In fata Bisericii Sfantul Ilie, fotografia surprinde o raza de lumina, ziua in amiaza mare, care este indreptata direct catre racla cu sfintele moaste ale Sfintei Mucenite Filofteia:

Procesiunea a trecut si prin localitatile Costesti, Podu Brosteni, Leordeni, Mioveni, Campulung Muscel si apoi, in jurul orei 19, s-a reintors la Curtea de Arges; cu bucurie si cu credinta ca Sfantulita ii va ajuta si de data aceasta pe argeseni – si pe noi toti romanii!

Marti 21 aprilie, a treia zi de Pasti – MANASTIREA SIHASTRIA

Dupa Sfanta Liturghie din a treia zi a Invierii Mantuitorului nostru, Parintele Staret Arsenie, preotii si calugarii din Sfanta Manastire SIHASTRIA au participat la o procesiune pe teritoriul manastirii, cu icoana Maicii Domnului, racle cu sfinte moaste, epitrahilul Parintelui Ilie Cleopa. S-au facut rugaciuni pentru izbavire de epidemie, dar si pentru ploaie.

„Strălucind la toată lumea cu învierea Sa Domnul Iisus Hristos, acum toate le-a umplut de lumină: și cerul și pământul și cele de dedesubt; ca să prăznuiască toată zidirea Învierea lui Hristos, întru care întăriți fiind vom cânta unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce toate le umpli de lumina Ta, luminează și ochii noștri cei întunecați;

Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer;

Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât cu lumina Ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te și în adâncul inimilor noastre;

Iisuse, Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele ce te așteptau, scoate-ne și pe noi, păcătoșii, din întunericul mâhnirii, căci viața noastră de iad s-a apropiat;

Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi prea curatele Tale mâini, cuprinde-ne și pe noi, ticăloșii, în brațele Tale;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

O mentiune speciala pentru rugaciunile pentru ploaie – facute acum, cand seceta poate periclita agricultura (monahii se gandesc si la hrana noastra trupeasca, nu doar la cea sufleteasca).

Icoana Maicii Domnului din Biserica Veche, purtata in aceasta procesiune, este cunoscuta si ca aducatoare de ploaie.

Luni 20 aprilie, a doua zi de Pasti – Protoieria Onesti, procesiune pe VALEA OITUZULUI

Parintele Protopop Ioan Bargaoanu (Protoieria Onesti): „Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni și racla cu Sfinte Moaște de la Catedrala Arhiepiscopală din Roman au poposit în pelerinajul lor pe Valea Oituzului la Parohia Grozești-Oituz si la Parohia Hârja (imagini din parohiile vizitate).

Împreună cu Protosinghelul Nicolae, starețul Mănăstirii Giurgeni, am rostit ectenia la vreme de boli molipsitoare și rugăciuni pentru medici și pentru toți ostenitorii din spitale, pentru cei care îi îngrijesc pe bolnavi și pentru sănătatea, ocrotirea si vindecarea celor cuprinși de boală. Totodată a fost rostită Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii.

Aducem mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim pentru această binecuvântare și rugăm pe Milostivul Dumnezeu ca pentru rugăciunile Maicii Sale și ale Sfinților Săi să ne ocrotească și să ne scoată din această grea încercare!”

Hristos a Înviat, inviind si sufletele noastre!

Maria Chirculescu, Miriam Turism

Sursa: https://miriamturism.wordpress.com/