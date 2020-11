Întronizarea Mitropolitul Iacob de Durostorum

Vineri 31 octombrie 2020 în catedrala mitropolitană din Durustorum -Silistra a avut loc întronizarea IPS Mitropolit Iacov ales de către Sf Sinod al Bisericii ortodoxe a Bulgariei cu exact o săptămână mai înainte. La primirea oficială de la catedrala mitropolitană din Durustorum au fost prezenți primarul municipiului Silistra, prefectul județului, președinte consiliului județean Silistra, alături de un număr mare de preoți și mireni . IPS Mitropolit Iacov a venit însoțit de către mitropolitul Antonie al Europei de Vest și centrală ce a asigurat interimatul in scaunul eparhial al Durustorumului de la trecerea la Domnul a vlădicăi Ambrozie. Organizatorul evenimentului a fost părintele protopresbiter Dobre Ivanov Cheakov, vicarul mitropoliei Durustorumului. Mitropolitul nou ales a fost primit cu cădire de către maici din Romania, cu bătăi de toaca,și dangăte de clopote,cu discursuri și flori într-o atmosferă de sărbătoare creștină. Slujba întronizării, apoi vecernia unită cu litia a fost săvârșită în prezența numeroaselor delegații de preoți și mireni din numeroase țări ortodoxe ca România (Preasfințitul Visarion al Tulcei și Preasfințitul Ieronim episcop vicar patriarhal), Rusia, Ucraina. Au participat mitropoliții de Plovdiv -Nicolae din eparhia in care actualul Mitropolit Iacov a provenit, mitropolitul Naum de Ruse, mitropolitul Ciprian de Stara Zagora, mitropolitul Grigorie de Vrata și episcopii Sion și Atanasie. A fost transmis și un mesaj de felicitare din partea Preafericitului Neofit al Bulgariei. Noul mitropolit înscăunat Iacov a mulțumit tuturor celor prezenți solicitand celor prezenți să intensifice rugăciunea, să fie in permanență într-o stare de trezvie impartasindu-se cu Sfintele Taine și să-l sprijine pomenindu-l in rugăciune pentru a a putea sa conducă pe cei din eparhie pe drumul mântuirii.

Sambata 31 octombrie a fost săvârșită prima Sfântă Liturghie in prezența unui numeros sobor de preoți, diaconi și ierarhi invitați în catedrala istorică din Durustorum unde se află sfintele moaște ale martirilor din Durustorum (Dasie , Emilian, Marcu,Iulian,Calinic), ale sfintei Dimitra, ocrotitoarea Silistrei. A consemnat pentru Lumea Credinței corespondentul din teritoriu.

Relu Cotoban