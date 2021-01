Stiri Generale / Evenimente SPRIJINIȚI REVISTA LUMEA CREDINȚEI! Lumea Credintei Share









Revista “Lumea credinței“ este cea mai veche, cunoscută și îndrăgită revistă de spiritualitate creștină din România, editată de laicatul ortodox. Apare lunar, neîntrerupt, din 2003, cuprinzând în cele 80 de pagini ale ei cele mai importante evenimente din viața creștinilor ortodocși din România și din întreaga lume. Reportaje “la zi“, interviuri cu personalități ale spiritualității răsăritene, știri și documentare, comentarii și analize – toate se regăsesc în paginile revistei; iar până în prezent, au apărut, însumate, circa 17.000 – o adevărată enciclopedie a trăirii creștine la începutul mileniului trei! Semnăturile celor care scriu în revistă reprezintă cele mai sonore și cunoscute nume ale publicisticii românești din ultimii 30 de ani, cu publicul s-a construit o relație interactivă iar comunitatea celor care citesc lunar revista și site-ul este de câteva zeci de mii. Site-ul este cotat pe locul 2 în categoria “Spiritualitate“ și pe primul loc în subcategoria site-uri ortodoxe (conform www.trafic.ro). În prezent, din cauza pandemiei și a situației din rețelele de distribuție la nivel național revista este amenințată cu dispariția, de aceea facem apel la cititorii și la toți iubitorii de spiritualitate să sprijine acest proiect unic, care nu are în spate nici finanțe internaționale, nici interese comerciale. Revista vrea doar să apară în continuare! Ajutați-o! Mai ales în timpurile acestea confuze, o voce limpede e bine să rămână de veghe în cetate… NE PUTEȚI SPRIJINI ACCESÂND LINKUL: https://gogetfunding.com/sprijin-pentru-revista-lumea-credintei/#

Tags: