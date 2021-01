Aplicația Între timp – știri pentru informare și sens

Știri pentru Informare și Sens

“Între Timp” se întâmplă mereu ceva iar oamenii vor să știe ce! Așa aș rezuma, într-o manieră pe care o consider validă, setea de informație a omului modern. O nevoie care a creat în jurul ei o industrie cu toate ingredientele; în fine… a creat o eră post-adevăr.

Nevoia rămâne, comportamentul se schimbă; nu mai cauți ceea ce deja te-a găsit pe tine.

Dacă informația condiționează sănătatea mintală, credința cu atât mai mult; iar de aici legătura dintre cele două.

Aplicația “Între Timp” funcționează ca un agregator de știri, cu subiecte preponderent din lumea ortodoxă și, în general, din lumea creștină. Am resimțit-o ca pe o necesitate în mijlocul unui climat îmbibat de confuzie, cu aderență la rea-voință și, o spun fără răutate, chiar ignoranță. Utilizatorul poate opta din paleta de site-uri incluse în meniul “Urmăresc”. Rubrica “Noutăți” livrează știri conform surselor active, cu o recurență prestabilită in arhitectura softului. Multe dintre știri nu sunt scrise în limba română dar utilizatorul poate opta pentru traducerea acestora prin simpla apăsare a unui buton și își poate salva articolele preferate.

De asemenea, aplicația conține și o pagina de streaming radio, unde utilizatorul poate selecta dintr-o paleta de șase radiouri.

Sigla reprezintă o cruce bizantină de procesiune, de secol XI, aflată în custodia Muzeului de Artă din Cleveland, USA, pe un fond verde crud. Titlul aplicației (Între Timp), dincolo de sonoritatea lui adecvată proiectului, conține o componentă teologică ce ne duce cu gândul la perspectiva asumării cotidianului ca o anticameră a veșniciei. Ceea ce se întâmplă “Între Timp” implică o miză în veșnicie. Creștinul trăiește între Timp și Veșnicie, sub un cer care se deschide și care îi conferă autonomie eternă. Tocmai de aceea, scopul declarat subscrie propoziției: Știri pentru Informare și Sens.

Adresez mulțimiri dublate de recunoștință și prețuire Înaltpreafințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei pentru binecuvântarea acestui proiect și tuturor celor care l-au susținut.

“Între Timp” și fără a mai lungi vorba, vă oferim “Știri pentru Informare și Sens”.

Pr. Ioan-Tănase Chiș

Descarcă aici:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intretimp.app