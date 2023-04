Muzicile Munteniei de altădată la Sala Auditorium

Muzicile Munteniei de altădată.

Sub acest titlu, grupul de muzică veche românească „Trei parale” propune publicului un program proaspăt, o premieră ce scoate la lumină cântări vechi muntenești, balade, doine „de plai”, cântece de dragoste și joc.

Această (cea mai recentă) producție a grupului „Trei Parale” aduce pe scenă instrumente inedite (cobză, fluier, caval cimpoi). Sunt instrumente vechi românești, odinioară nelipsite din peisajul intim al țăranilor munteni, sunt astăzi rar văzute și auzite pe scenele noastre de concert.

Concertul se desfășoară în seara zilei de 27 aprilie 2023, de la ora 19, în Sala Auditorium (MNAR) și este organizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României.

Devenit cunoscut mai ales prin reînvierea muzicilor urbane de altădată, prin acest proiect, grupul de muzică veche românească Trei parale aduce în atenția publicului muzici vechi rurale: cântece pastorale, balade, doine sau alte cântări.

În acest concert, grupul se va opri asupra muzicilor rurale. Își concentrează atenția asupra unei singure regiuni, Muntenia, dezvăluindu-i punctele forte și unicatele sonore. Instrumentele pe care membrii grupului le vor mânui provin atât din lumea intimă a țăranilor: fluier, caval, cimpoi cât și din cea sărbătorească, a tarafurilor de altădată: vioară, cobză, contrabas.

Din zona muntoasă a Valahiei, cântăreții vor aduce doina „de plai”, iar din Câmpia Dunării doina de dragoste. Și cum Muntenia a fost zona celor mai renumiți baladiști, două astfel de cântări bătrânești se vor reauzi după mulți ani de absență. În fine, sprințarele melodii de joc vor fi o tentație ispititoare pentru picioarele publicului ascultător.

În program:

– Doină : Vară, vară, primăvară

– Cântec: Ce faci mândră pe Muscel

– Cântec de dragoste: A venit primăvara

– Suită la caval: Cântec și Iancu Jianu de la Dobrotești, Hora și Sîrbă de la Crângu

– Cântec de dragoste: Ca pe Teslui

– Suită la fluier: Doină și joc

– Baladă: Gruia lui Novac

– Baladă: Ciobanul care și-a pierdut oile

– Taraf: Cîntec și Sârbă Mavrodin

– Suită la cimpoi: Doină, Sârbă și Brîu de la Amara

– Cântece: Dorul meu e numai dor, Murgule căluțul meu

– Cîntece urbane: La calul bălan, Pe ulița armenească

Interpretează:

Grupul de muzică veche românească „Trei parale”: – Florin Iordan (cobză, fluier, cimpoi, caval), – Daniel Pop (voce, fluier, dairea), – Mihai Balabaș (vioară), – Beatrice Iordan (cobză, contrabas).

Trei parale este un grup revivalist bucureștean, unic în peisajul muzical românesc, ce face uz de o documentare minuţioasă în domeniul culturii muzicale tradiţionale. Prin abordarea cât se poate de serioasă, etnomuzicologică, a unor muzici în bună parte uitate, sau transformate de-a lungul veacurilor în cu totul altceva, grupul reușește să se situeze într-o zonă care atrage un public variat, de la profesioniști, până la amatorii de curiozități cu o savoare exotică. Un rol important în acest sens îl are Florin Iordan, etnomuzicolog în cadrul Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti și conducător al formației. De asemenea, în alcătuirea repertoriului sau conturarea stilului interpretativ, membrii formaţiei se bazează pe folosirea unor modalităţi de cunoaştere cum ar fi expediţiile prin sate şi lucrul cu diverşi muzicanţi bătrâni, audierea unor înregistrări vechi de teren realizate de Constantin Brăiloiu sau Bela Bartok, documentarea din diverse volume de folclor muzical, studiul unor transcripţii de secol al XIX-lea (A. Pann, G. Ucenescu, D. Vulpian, etc.). Grupul foloseşte instrumente vechi aproape dispărute în mediul tradiţional şi puținfolosite în lumea contemporană urbană: diverse fluiere (fluierul ciobănesc, cavalul, fluierul fără dop, fluierul gemănat, tilinca), cobza, viela, drâmba, diverse instrumente de percuţie (toba, vuva, daireaua).

Muzica formației este prezentă pe coloana sonoră a unor filme ca Aferim! (2015) sau Chira Chiralina (2014). Formația lucrează în paralel la câteva proiecte diferite de reconstituiri muzicale. Grupul a participat în ţară la mai multe festivaluri medievale (Sighisoara, Mediaş, Braşov, Iaşi, Suceava), de muzică veche (Bucureşti, Miercurea Ciuc), de jazz (Green Hours International Jazz Fest) şi world music (Sibiu) şi la festivaluri dedicate muzicii clasice (Festivalul muzicii româneşti, Filarmonica Iași). De asemenea formaţia a participat la mai multe festivaluri în străinătate: Hradne Huky Banska Bystrica, Slovacia 2016 si 2017, Intercultural Art Dialogues Days, (Istanbul-Turcia, 2018 și 2011), London Book Fair 2014, Europe in Langenfeld (Germania, 2013), The Culture of Peace Festival (Tel Aviv, Israel 2012), Kocsonya Fesztival (Miskolc-Ungaria 2012), DUNA PARTY (Budapesta-Ungaria 2011), „Mikołajki Folkowe” International Folk Festival Lublin-Polonia 2010.

În discografia formației se regăsesc:

– Bazar, Green Records, Bucureşti, 2008

– Bazar. Cântece din veacul al XIX-lea (p. a II-a), Ethnophonie, Bucureşti, 2012

– Ciobanul care și-a pierdut oile, Asociația “Pe-un picior de plai”, București, 2015

– în curs de apariție: România. 100 de minute, dublu CD.

Pentru detalii despre eveniment:

Laurențiu Constantin.

Email: laurentiu@medievalpraxis.ro, Tel. 0725.223.394.