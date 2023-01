Pornografia dezumanizeaza

Pe cei care o produc cit si pe cei care o consuma. Este una din plagile sociale care permeaza intreaga societate dar care, ciudat, se bucura de protectia legii si a constitutiei. De aceea, batalia impotriva pornografiei pare ca si pierduta. Libertatea de exprimare impiedica limitarea impactului nefast care pornografia il are asupra societatii. Unii au dreptul sa o produca iar ceilalti dreptul sa o consume. In plus, e tot mai pe larg cunoscut ca pornografia afecteaza mai toate dimensiunile existentei umane, chiar creerul si viata intima. Tehnologia moderna valideaza tot mai des acest adevar. Nu ne putem gindi la nici un aspect pozitiv al pornografiei. Continua sa faca ravagii, distrugind familii, barbati odata integri, femei odata cunoscute pentru virtutea lor, tineri odata model. Efectele negative se tin in lant si se intensifica reciproc. Iar dependenta de pornografie se manifesta la fel si la barbati si la femei. Iar numarul femeilor dependente de pornografie este si el in crestere. Da, si femeile sunt dependente de pornografie.

Barbatilor, daca nu stiti, va spunem noi – femeile dispretuiesc barbatii care consuma pornografie. Tinerilor: prietenele voastre va dispretuiesc daca vizualizati pornografie. Nu o spunem noi, ci o spun ele – expertele. Noi doar repetam ceea ce aflam din partea lor. O experta de reputatie internationala care si-a spus recent opinia in sensul acesta este Raquel Welch, vedeta de televiziune americana si zeita a frumusetii anilor 60. Pe 8 martie a dat un interviu publicatiei Men’s Health in care critica chiar aspru amploarea pornografiei si declinul virilitatii barbatilor afectati de pornografie. (Articolul poate fi citit in engleza in intregime aici: http://www.menshealth.com/print/33528) Opinia ei despre acesti barbati e simpla, dar, probabil corecta – in epoca moderna se observa un declin al virilitatii masculine in masura in care consumul de pornografie creste.

Concluzia ei: “I think we’ve gotten to the point in our culture where we’re all sex addicts, literally. We have equated happiness in life with as many orgasms as you can possibly pack in, regardless of where it is that you deposit your love interest. It’s just dehumanizing. And I have to honestly say, I think this era of porn is at least partially responsible for it. Where is the anticipation and the personalization? It’s all pre-fab now. You have these images coming at you unannounced and unsolicited. It just gets to be so plastic and phony to me. Maybe men respond to that. But is it really better than an experience with a real life girl that he cares about? It’s an exploitation of the poor male’s libidos. Poor babies, they can’t control themselves. I just imagine them sitting in front of their computers, completely annihilated. They haven’t done anything, they don’t have a job, they barely have ambition anymore. And it makes for laziness and a not very good sex partner. Do they know how to negotiate something that isn’t pre-fab and injected directly into their brain?” (“Cred ca am ajuns la un punct in cultura noastra unde toti suntem dependenti de sex, literalmente. Am definit fericirea in viata cu numarul maxim de orgasme pe care-l putem avea, fara deosebire de sursa orgasmului. Este dezumanizant. Si trebuie s-o spun pe sleau, epoca aceasta a pornografiei e intr-o oarecare masura responsabila pentru situatia asta. Unde mai e secretul dragostei si al anticiparii romantice? In zilele noastre toate imaginile sunt prefabricate. Primesti aceste imagini nesolicitate si neanuntate. Pentru mine aspectele acestea sunt plastice si ireale. Poate barbatii raspund pozitiv la ele. Dar, sunt experientele pornografice chiar mai bune decit experientele cu o femeie tinara care te iubeste? E o exploatare a libidoului sarmanului barbat. Sarmanii de ei, nu se mai pot controla. Imi imaginez doar cum stau in fata computerelor lor, complet anihilati. Lipsiti de slujbe, nu fac nimic, abia mai au ceva ambitii minime in viata. Astfel de barbati sunt lenesi si niste parteneri nu tocmai buni.”)

In ultimele decade insa, femeile au declansat ele insele o revolta impotriva pornografiei. Pentru ca pornografia le dezumanizeaza si pe ele. Societatea le impune standarde de frumusete artificiale, ireale, greu de dobindit, si extrem de greu de mentinut. Presiunea de a fi frumoasa si pe placul prietenului sau al sotului e peste tot si incepe devreme in viata. Vine din partea prietenilor, al colegilor, dar mai ales a mass mediei, al show-urilor deocheate care ne infesteaza casele si viata. Astazi scriem tocmai despre aceasta revolta a femeilor impotriva pornografiei dezumanizatoare. Materialul a fost tradus si adaptat pentru noi de Cristina Maria Visovan, studenta de engleza-franceza la Cluj, dar din Sighet. Ii multumim foarte mult pentru calitatea exceptionala a traducerii si investitia de timp. Cristina este una din voluntarele AFR. Articolul integral in engleza poate fi citit aici: http://www.beautyredefined.net/porn-pop-culture-taking-our-power-back A fost publicat in August 2011 de miscarea antipornografie Beauty Redifined. (“Frumusetea Redefinita”) Titlul articolului este sugestiv – Porn & Pop Culture: Talking Our Power Back. (“Pornografia si cultura pop: Sa ne redobindim puterea”)

PORNOGRAFIA SI CULTURA POP

“Beauty Redefined” sustine cu tarie cateva adevaruri. Unul dintre ele este “exista lucruri mai profunde decat cele care “inseala ochiul”. Credem ca traim intr-o lume saturata de mass-media, care foarte des contrazice acest adevar prin minciuni periculoase. In ultimul deceniu, mesajele mass-media – de care nu se poate scapa – au deteriorat imaginea pe care toti o avem despre valoarea, frumusetea si puterea femeilor. Este usor sa ne dam seama de acest fapt: bannere uriase afiseaza femei fara cap pe marginea unor texte care le spun ce ar trebui sa imbunatateasca la ele insele pentru a fi femei de succes (sau chiar femei normale). Priveste nenumaratele show-uri TV sau filme in care vei observa cum camera se misca de-a lungul trupurilor femeilor si focalizeaza anumite parti ale corpului lor. Incercati sa va plimbati printr-un magazin cu reviste fara sa vedeti trupurile sexualizate ale femeilor de pe majoritatea copertilor si de pe majoritatea paginilor – atat in reviste pentru barbati, cat si pentru femei. Vedeti ce s-a intamplat in ultimul deceniu? De-a lungul acestor 10 ani ai vietii noastre, mass-media care promoveaza aceasta degradare sexuala a devenit o norma – o noua “normalitate” despre care rareori ne punem problema. O noua normalitate care este atat de daunatoare, de periculoasa si atat de puternica. O noua normalitate care a devenit pornografica, in timp ce neaga in mod explicit ca asta este.

Acum zece ani

Deceniul trecut a fost numit “aparitia mucegaiului”, “porno chic” sau noua “cultura striptease”, ceea ce ne arata cum cultura populara transmite mesaje cu caracter sexual, in timp ce obiecteaza cu ironie cand sunt acuzati ca sunt pornografice. Intrucat definitia “pornografiei” este foarte dezbatuta, credem ca trebuie sa fie redefinita de la inceput ca fiind ceva la care ne gandim doar in momentele in care suntem singuri in lumea internetului, sau cand privim o revista obscena pe care o pastram sub salteaua patului nostru. Multi intelectuali definesc pornografia in lucrarile lor ca referindu-se la un grad de nuditate si un mod de reprezentare care provoaca o privire plina de dorinta. In ceea ce priveste aceasta definitie, vom vedea ca gasim aceste mesaje si imagini periculoase in locuri publice. Si trebuie sa fim constienti de modul in care industria pornografica, multi-milionara (in dolari), a introdus, in mod secret si treptat, pornografia, fara niciun fel de avertizare in prealabil.

De-a lungul acestor 10 ani, starletele porno au ajuns figuri celebre; industria muzicala continua sa impinga limitele “exprimarii verbale a sexualitatii” catre pornografie propriu-zisa; iar mass-media, care afiseaza aceasta degradare sexuala si transformarea femeilor in “obiecte”, se declara ca fiind “nu un produs pornografic, ci mai degraba atractiv, sexy si distractiv, ceea ce determina instalarea acestei culturi populare”. Autoarea Gail Danes exprima foarte bine acest lucru, cand spune: “industria pornografica a reusit, cu atentie si in mod strategic, sa scoata din produsele sale partea ’murdara’ si sa reconstituie pornografia ca fiind amuzanta, in trend, sexy si incitanta.” Sa luam show-ul Playboy Club, al NBC-ului, ca pe unul dintre nenumaratele exemple: este un show de maxima audienta, care este prezentat in timpul celei mai vizualizate reclame TV de catre adulti si copii deopotriva. Acest nou show de la inceputul anului 2011 este dedicat celui mai mare producator de pornografie si doar vizionand aceste reclame ne dam seama ca femeile sunt pentru a placea ochiului, iar in lumea NBC sunt facute numai si numai pentru a placea ochiului.

Stiati ca Playboy, http://www.beautyredefined.net/our-issue-with-swimsuits-in-sports-illustrated/ si Victoria’s Secret prezinta aceleasi modele an de an – afisandu-se cu o imbracaminte sumara sau dezbracate complet? Aceste modele au obtinut, de asemenea, roluri importante in filmele de top ale anului 2011 Ne dam cuvantul in privinta aceasta. Iar Sports Illustrated este “cea mai respectata voce a jurnalismului sportiv”, deci cand mult-asteptata Swimsuit Issue (colectie de costume de baie – n.t.) umple casutele postale si mesele cafenelelor, pornografia ajunge repede de sub salteaua ta tocmai pe masa din bucatarie. Cat despre Victoria’s Secret, aceasta este “pentru a fi privita de catre femei si nu de catre barbati”, declara ei, specificand ca imaginile pe care le promoveaza sunt departe de proasta calitate a pornografiei, reprezentand “frumusete si opera de arta”. Aceasta este pozitia pe care o adopta, in timp ce promoveaza aceste femei care pozeaza aproape dezbracate pentru Playboy si pentru alte companii ale industriei pornografice, pozele lor reflectand forme explicite ale pornografiei. Priviti deci cum pornografia se muta incetul cu incetul din spatele usilor inchise catre casutele postale, vitrinele magazinelor si show-urile TV de maxima audienta mondiala.

Realitatea este ca putem dezbate toata ziua ce este si ce nu este pornografia. La fel, putem dezbate daca pornografia este “buna” sau “rea”. ACESTEA sunt lucrurile pe care “Beauty Redefined” le sustine si speram ca ne veti sustine in aceasta lupta pe care o ducem pentru a readuce frumusetea si sexul sanatos catre ceva mult mai sanatos si mai complex. Repetam citeva adevaruri fundamentale: (1) Orice media care ne invata sa privim si sa apreciem femeile pentru corpul lor in loc sa apreciem integritatea lor nu este sanatoasa, nu innobileaza sufletul si nu este inaltatoare. (2) Orice media care doreste sa construiasca o noua realitate care sa reflecte cum ar trebui sa arate frumusetea, sex appeal-ul si sexualitatea, pentru a obtine un profit considerabil, nu este sanatoasa, nu innobileaza sufletul si nu este inaltatoare. (3) Orice media care ne invata ca cea mai mare putere a unei femei provine de la sex appeal-ul sau nu este sanatoasa, nu innobileaza sufletul si nu este inaltatoare. (4) Orice media care creeaza dependenta pentru privitor si/sau care obstructioneaza legatura emotionala a persoanelor cu cei pe care-i iubesc nu este sanatoasa, nu innobileaza sufletul si nu este inaltatoare. (5) Orice media care ne face sa fim introvertiti – sa inchidem usa lumii exterioare si sa-i dam afara pe cei pe care-i iubim – nu este sanatoasa, nu innobileaza sufletul si nu este inaltatoare.

Strategii

Daca observi un impact negativ asupra vietii tale, ca rezultat al mesajelor si imaginilor pornografice care s-au infiltrat in viata ta, atunci ACUM a sosit timpul sa luptam impotriva lor. Aceasta NU este o lupta fara speranta. Chiar daca mesajele periculoase din media nu se vor schimba, sa intampla sa avem toata puterea din lume asupra a ceea ce privim, pretuim si asupra lucrurilor la care reflectam in viata noastra. Rezulta, pana la urma, ca exista lucruri mult mai profunde decat cele care “inseala ochiul”. Si cand incepi sa realizezi cat de puternic esti in aceasta lupta – ridicandu-te, vorbind tare, refuzand ideile daunatoare si intorcandu-te catre o viata in care esti si faci binele pe care trebuie sa-l faci – tot ce vei mai dori va fi sa-i ajuti si pe ceilalti sa constientizeze acest adevar.

Exista strategii pentru a redobandi frumusetea, fericirea si o sexualitate sanatoasa. Prin ele putem ajunge acolo pas cu pas. Folositi-le si transmiteti-le mai departe. Citeva sugestii.

Tine un “post” fara media: Alege o zi, o saptamana, o luna, sau o perioada mai lunga in care sa te detasezi de cat mai multa media. Astfel, vei vedea cum viata ta e diferita fara toate acele mesaje si imagini, iar cand vei utiliza din nou media vei fi mai sensibil la mesajele care te ranesc si la acelea care sunt impotriva a ceea ce gandesti cu privire la meritul, frumusetea si puterea femeii.

Fugi de pornografia “normala”: Utilizarea imaginilor si limbajului sexual a devenit o parte normala a mediei la orice ora din zi si este prezentata ca fiind ceva obisnuit in reclame, cataloage, show-uri TV, filme, reviste pentru barbati si femei, carti, jocuri video, site-uri web etc. Cercetatorii se pronunta foarte clar asupra faptului ca pornografia schimba felul in care barbatii si femeile se privesc unii pe altii, sta in calea formarii unor relatii de iubire sanatoase, modifica perceptia noastra asupra atractiei personale, stima noastra de sine, stima noastra fata de ceilalti. Nu te multumi sa pleci de langa aceste lucruri – FUGI de ele!

Obiectele care ne transforma in obiecte: Fetele si femeile expuse mesajelor care privesc omul ca pe un obiect (de care nu poti scapa in peisajul cotidian al mediei) ajung sa-si urasca trupul, invata sa se priveasca si sa se stimeze in primul rand pentru infatisarea lor exterioara si sa aprobe in viitor aceste mesaje. Si un lucru care ne sperie este acela ca cercetarile demostreaza ca aceste mesaje daunatoare le fac pe femei sa fie preocupate de aspectul lor fizic, ceea ce diminueaza performanta lor scolara (care include matematica, rationamentul logic, aptitudini spatiale) si activitatile lor atletice. Infricosator. Cat despre baieti, sunt si ei expusi la aceleasi mesaje si invata sa pretuiasca femeile pentru corpul lor in loc sa le aprecieze integritatea si pe viitor cauta mai multe imagini cu caracter sexual. Obiectam!

Arata-le femeilor pe ce pui pret: Majoritatea femeilor si fetelor se plang de faptul ca incearca sa dobandeasca idealuri de frumusete in incercarea lor de a deveni mai atractive si mai placute de catre barbati. Daca aceste lucruri pe care ele vor sa le obtina din greu nu sunt tot ceea ce pretuiesti la o femeie, asigura-te ca oamenii stiu cum gandesti, vorbindu-le despre femei in mod pozitiv, referindu-te la caracterul, personalitatea si talentele lor ca fiind lucruri pe care le admiri si le cauti la femeile care doresti sa faca parte din viata ta. Alege, de asemenea, sa le faci complimente femeilor din viata ta pentru aceste lucruri. Complimentele care raman langa tine o viata intreaga sunt acelea care iti formeaza calitatile care conteaza, cum ar fi o atitudine pozitiva, grija fata de ceilalti, talent, sinceritate, simtul umorului etc.

Redobandeste-ti puterea: Cand intelegem ca pornografia include toate descrierile cu conotatii sexuale si care incita simturile sexuale, vedem ca principalele posturi de media functioneaza ca niste droguri care deschid porti spre forme ale pornografiei care creeaza dependenta si sunt daunatoare. Aceste mesaje si imagini cu continut pornografic determina baietii, fetele, barbatii si femeile sa ramana insensibili in fata unor imagini si mesaje de care oamenii ar fi FUGIT cu doar cativa ani in urma. Daca faptul de a vedea scene obscene sau femei aproape dezbracate la TV sau pe bannere nu este atat de socant, atunci video-urile XXX de pe internet sau revistele pornografice nu vor mai fi nici ele socante pana la urma. Daca cauti pornografie neaparat sau daca sta in calea relatiilor tale importante sau a activitatilor tale de zi cu zi, te rog sa cauti ajutor profesionist, care se gaseste azi mai mult decat oricand. Exista speranta pentru a combate acest tip de vicii si POTI sa iti redobandesti puterea.

Fii un avocat: Daca sugestia noastra de a renunta la media care te injoseste si te raneste nu ti se pare suficienta, exercita-ti influenta ca fiind un avocat al femeilor. Cand observi reclama unei companii care contribuie la nesiguranta femeii sau o revista care transforma femeile in obiecte, in timp ce sustine ca le face mai puternice, vorbeste! Faptul ca iti exprimi indignarea in blogul tau este un inceput foarte bun si la fel este postarea link-urilor pe site-urile cu stiri sau cu scrieri academice care dezvaluie idealuri daunatoare pe retelele sociale. Daca vrei sa mergi mai departe, scrie-le/ suna-i pe cei de la televiziunea locala, de la televiziunea online, de la ziare si de la orice alta media care raspandeste mesaje daunatoare.

Ia media in propriile tale maini: Posteaza link-uri sau lanseaza discutii pe bloguri sau pe site-uri de retele sociale pentru a ajunge la o conversatie aprinsa despre idealurile periculoase (cum ar fi slabitul, operatiile estetice etc.) si pentru a-i scoate la lumina pe cei ce profita de faptul ca credem in aceste idealuri. Si cand te gandesti la ce studii/cariera vei face in viitor, gandeste-te si la o cariera in jurnalism, publicitate sau media, astfel incat TU sa poti produce mesaje care mai degraba sa ridice omul decat sa-l injoseasca.

Puterea producatorilor de media: Cei ce iau decizii in media, ca editori, producatori, directori, redactori si directori de web pot si ar trebui sa inlocuiasca aceasta dezvoltare continua a prezentarii trupurilor idealizate si provocatoare ale femeilor cu reprezentari pozitive ale formelor si dimensiunilor normale ale corpului, cu sanatatea sexuala si cu dialoguri sau editoriale pozitive privind acele imagini care nu se concentreaza numai pe aspectul fizic.





Alianta Familiilor din Romania