PORNOGRAFIA – UN UCIGAS AL FAMILIEI

Am primit de la Alianta Familiilor urmatorul material, foarte graitor si bine argumentat:

Pornografia ucide familia, casatoria, copiii, valorile, societatea, totul. Viciaza fiinta umana in toate dimensiunile ei, relatiile umane, aspectele moarale si bunastarea spirituala. Intr-un cuvint, pornografia este un lucru rau. Sudii peste studii apar frecvent care inevitabil ajung la aceiasi concluzie: pornografia distruge. Ne focalizam astazi asupra acestui subiect, discutind un studiu privind viciile pornografiei emis la sfirsitul anului trecut de prestigiosul institut american Family Research Council si compliat de Dr. Patrick F. Fagan, unul din intelectualii de renume al acestui institut. Rezumatul studiului, pe care il aflati mai jos, a fost facut de Marieta si Daniel Tut (AFR Houston). Le multumim. In linkul alaturat aflati textul integral al studiului in engleza. http://www.frc.org/pornography-effects

Efectele Pornografiei in casatorie, familie si societate. (The effects of pornografy on individual, marriage, family and community.)

Pornografia este reprezentarea vizuală a sexualitaţii care distorsionează conceptul individului privind relaţiile conjugale. Ea alterează comportamentul sexual fiind un pericol major pentru casatorie, familie, copii şi pentru fericirea individului. Pornografia influenţează negativ mecanismul biologic şi este un factor de destabilizare socială, ameninţând familia.

Pornografia distorsionează in mod semnificativ percepţia despre natura actului sexual. Bărbaţii care vizionează materiale pornografice au o mai mare toleranţă pentru acte sexuale anormale (agresiune sexuala, violuri, etc.) şi incep să privească femeile si chiar copiii ca niste „ obiecte sexuale,” instrumente pentru plăcerea lor, si nu ca persoane cu o demnitate proprie. Pornografia creează dependenta avand şi un substrat bilogic, prin eliberarea hormonului dopamin care transmite creierului senzaţiile de placere.

Pornografia afectează viata emoţională. Bărbaţii căsătoriţi care vizionează materiale pornografice sunt tot mai puţin mulţumiţi cu relaţiile sexuale din cadrul casatoriei şi tot mai puţin ataşaţi de soţiile lor. Femeile casătorite cu bărbaţi care sunt dependenţi de pornografie se simt inşelate, îşi pierd increderea în soti şi au un sentiment de mânie. Pornografia in căsătorie poate sa ducă la infidelitate, separare şi în cele din urmă la divorţ.

Pornografia are efecte semnificative in toate etapele vieţi şi in special in cadrul familiei. Un copil expus pornografiei in familie creează stres, şi i-si măreşte riscul de a creea o înţelegere negativă despre scopul şi natura sexualitaţii. In plus, ea elimina relaţiile familiare dintre părinţi şi copii, inclusv afecţiunea părintească care este necesară pentru dezvoltarea normala a copilului. Deasemenea, expunerea copiilor la pornografie măreşte riscul ca ei insusi sa devina consumatori de pornografie.

Expunerea adolescentilor la materiale pornografice are un impact şi mai distrugator, dat fiind faptul ca ei se afla la faza dezvoltării, când trebuie să inveţe cum să-şi canalizeze energia sexuală fiind vulnerabili cu privire la sexualitate si valorile morale. Exista o legatura intre folosirea materialelor pornografice şi sentimentele de singurătate, chiar depresie. Folosirea pornografiei de catre adolescenţi mareşte numarul actelor sexuale in afara sferei romantice si este corelata cu aşa numita cultura „hook-up,” adica de „cuplare.” De asemenea este un factor semnificativ pentru sarcini la adolescente.

Pornografia prezintă actul sexual ca şi un eveniment sportiv care produce o placere inocentă, fără efecte asupra emoţiilor, percepţiilor şi sănătăţii. La rindul ei, această distorsionare duce la acceptarea a trei concepte:

* Relaţiile sexuale sunt recreaţionale in natura lor.

* Bărbaţii sunt activi sexual.

* Femeile sunt obiecte sexuale.

Rezultatul acestor conceptii este ca un astfel de comportament este normal, acceptabil si nu raneşte pe nimeni. Aceste conceptii sunt intărite de practicarea masturbării in timpul vizionării materialului pornografic.

Actul conjugal aduce umanitatea in existenţă şi pune in mişcare generatiile urmatoare. Actul sexual la fel ca şi energia atomica poate să contribuie la ceva bun sau rău, depinzând de unde este canalizat.

Societăţiile sănătoase îşi menţin stabilitatea prin canalizarea energiei sexuale în căsătorie, o instituţie ce legalizează actul sexual, si protejează copiii nascuţi ca şi un rezultat al acestuia.

Aparitii Editoriale Privind Pornografia:

Tot la subiectul pornografiei amintim aparitia recenta a unei carti la subiect: Wired for Intimacy – How Pornography Hijacks the Male Brain (“Conceput pentru intimitate – cum pornografia deturneaza creierul masculin?”) Autorul cartii este scriitorul american William M. Struthers, psiholog si profesor la Colegiul Wheaton din SUA. O recenzie a acestei carti, facuta recent de prestigiosul autor si comentator crestin american Dr. Albert Mohler, o aflati aici http://www.albertmohler.com/2010/02/01/hijacking-the-brain-how-pornography-works/

Struthers explica motivul pentru care barbatii vizioneaza pornografia si solicita prostitutia: instinctul dupa intimitate sexuala. Instinctul dupa intimitate este un dar din partea lui Dumnezeu, afirma autorul, dar pornografia este o scurtatura catre satisfactia sexuala prin intermediul pornografiei. Struthers insa aduce si ceva nou privind efectul pornografiei asupra barbatilor, un nou relevat socieatii contemporane prin intermediul tehnologiei moderne: pornografia deturneaza creierul barbatilor. Cu cit vizioneaza mai multa pornografie, cu atit doresc si mai multa pornografie, mai vulgara, si mai depravata. In felul acesta pornografia devine similara drogurilor. Dupa cum drogurile “usoare” inevitabil duc la droguri “grele,” la fel pornografia usoara “(“soft pornography”) inevitabil duce la pornografia dependenta (“hard core pornography”).

Pornografia in Romania

Pornografia in Romania e o plaga iar, spre deosebire de alte tari, autoritatile romane par indiferente la acest fenomen murdar care ne polueaza sociatatea si spatiul public. Ce putem si ce ar trebui sa facem noi, cetatenii tarii, pentru a ne proteja familiile si copiii impotriva pornografiei? Va dam citeva sugestii din experienta altor tari:

* recomandam ca patronii si oamenii de afaceri sa nu mai vinda si sa nu mai difuzeze pornografie. Fie ca e vorba de statii de benzina, de chioscuri de ziare, de videoteci, de magazine particulare, va indemnam sa nu o mai comercializati

* recomandam personalului crestin sa refuze, pe baza convingerilor religioase si a libertatii de constiinta, sa vinda pornografie

* recomandam patronilor si oamenilor de afaceri sa acomodeze convingerile religioase ale personalului crestin care refuza sa vinda material pornografic

* recomandam boicotarea videotecilor care vind material pornografic

