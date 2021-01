Stiri Generale / Evenimente Praznicul Bobotezei la Catedrala din Giula, Ungaria Lumea Credintei Share









Praznicul Bobotezei (6 ianuarie 2021) a fost întâmpinat cu multă bucurie duhovnicească și de credincioșii ortodocși români din Ungaria. La Catedrala din Giula a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească și slujba de sfințire a Aghesmei Mari, de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, împreună cu un sobor format din Părintele Protosinghel Visarion Tuderici, Secretarul Eparhial, Părintele Paroh Teodor Marc, Consilierul Economic al Episcopiei și Arhidiaconul Emanuel Văduva. Răspunsurile la strană au fost date de cântăreții Catedralei, iar la slujbă au participat credincioși de diferite vârste, dar și oficialități: Domnul Florin Trandafir Vasiloni, Consulul General al României la Giula, Doamna Maria Gurzău Czegledi, Directorul Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu”, împreună cu alte cadre didactice de la acest Liceu, Doamna Beata Condoroș, Vicepreședintele Autoguvernării Românești Locale din Giula, ș.a. În cuvântul de învățătură, Ierarhul și-a exprimat bucuria pentru faptul că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat și în anul acesta să putem ajunge cu bine la marea Sărbătoare creștină a Bobotezei și să primim din nou binecuvântare cerească prin intermediul Aghesmei Mari, care este atât de îndrăgită și așteptată cu bucurie de creștinii dreptmăritori din lumea întreagă și din toate timpurile. Botezul Domnului reprezintă începutul activității pământene a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, atunci când El este arătat oamenilor de către Sfântul Ioan Botezătorul și când se face cunoscut lumii, dar Sărbătoarea aduce, în același timp și sfințirea apelor, care este o mare binecuvântare oferită din partea lui Dumnezeu pentru sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre, pentru vindecare de bolile cele sufletești și trupești (și de aceea este cu atât mai binevenită în această perioadă a pandemiei), pentru sfințirea caselor, pentru luminarea minților și pentru tot folosul de trebuință creștinului. Smerenia Domnului și ascultarea Sa față de voința Tatălui, pentru a îndeplini astfel toată dreptatea, dar și începutul lucrării de mântuire a neamului omenesc, sunt lucruri foarte importante, la care trebuie să luăm și noi aminte pe calea vieții noastre, care trebuie să tindă spre desăvârșirea creștină. Îndată după sfințirea Aghesmei Mari, Ierarhul a făcut sfințirea, prin stropire cu aceasta, a Catedralei și a tuturor credincioșilor veniți la biserică în această zi. La final, fiecare dintre ei a putut să își ia acasă Agheasmă Mare, la fel ca și în anii trecuți. În Ajunul Bobotezei (5 ianuarie 2021), Preasfințitul Părinte Siluan, împreună cu ceilalți Clerici, a făcut Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, unită cu Vecernia și prima sfințire a Aghesmei Mari, tot în Catedrala Episcopală din Giula. După slujbă, potrivit tradiției din anii anteriori, Ierarhul a făcut și sfințirea, prin stropire cu Agheasmă Mare, a Reședinței Eparhiale, a birourilor și a tuturor imobilelor de la Episcopie, între care se numără și noul imobil refăcut în întregime și extins în anul trecut, cu sprijin financiar din partea Secretariatul de Stat pentru Culte, de la București, clădire care face parte din Reședința Episcopală. În aceste zile, Preoții români din Ungaria merg cu Iordanul pe la casele oamenilor, respectând anumite măsuri de protecție sanitară, iar cu ajutorul lui Dumnezeu va avea loc și sfințirea Grădiniței, Școlii Generale și Liceului Românesc din Giula, dimpreună cu elevii și cadrele didactice care învață aici, precum și a sediilor celorlalte instituții românești din Giula, ce vor fi sfințite de Ierarh, împreună cu Clerici de la Centrul Eparhial, la fel ca și în alți ani. Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

Tags: