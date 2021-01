Stiri Generale / Evenimente Praznicul Botezului Domnului la Marea Baltică în Stockholm Lumea Credintei Share









La Praznicul Bobotezei, 6 ianuarie 2021, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi al Episcopiei Europei de Nord s-a aflat în mijlocul românilor din capitala Regatului Suediei, Stockholm.

Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și Sfințirea cea Mare a Apei în biserica parohiei românești „Sfânta Treime și Sfântul Ioan Botezătorul” din Stockholm. Copilașii prezenți la slujbă au primit mai multe daruri iar credincioșii au fost binecuvântați cu Agheasma Mare.

După slujbă, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a binecuvântat apele Mării Baltice din Arhipelagul Stockholmului, unde a aruncat Sfânta Cruce în apă, aceasta fiind ridicată de un tânăr din comunitate.

Părintele Episcop Macarie i-a dăruit tânărului Adelin-Andrei, care a ridicat crucea din ape, o icoană pictată a Maicii Domnului „Alăptătoarea” și tricolorul românesc. www.episcopiascandinavia.se

