Adevărul eliberează (III)

În seara asta mi-am făcut pravila în biserică, luîndu-i cu mine pe Dimitrie și Dionisie.

Dimitrie a așezat mai întîi, tacticos, o vrăbiuță de pluș în strana Înaltpreasfințitului. În acest timp, Dionisie a început să tragă una cîte una pernuțele de pe scaunele pe care-și liturghisesc băbuțele bătrînețile. Dimitrie face slalom printre iconostase. Troița lui Rubliov îl atrage, dar încă nu-i poate desluși minunatu-i tîlc. Dionisie se îndreaptă vijelios spre o masă din pronaos, și trage energic acoperămîntul de pe ea, pe care Dimitrie, fără ezitare, i-l pune în cap. Dionisie se dezechilibrează, și se lovește cu fățuca de piciorul unui scaun. Izbucnește în plîns. Deh, nu-i totul ideal în biserică. Nu-i o adunătură de plute inerte, ci oameni așezați pe un rollercoaster existențial, urcînd și coborînd ca-ntr-o metanie perpetuă. Îl pup pe obraz, și-și reia fugăreala cu fratele în jurul sfeșnicelor.

Dacă am reușit să observ toate aceste detalii, e clar că numai la rugăciune nu mi-a fost capu’…

Dar, trebuie să recunosc, unul dintre cele mai frumoase momente din viața de preot, este să îți vezi pruncii cum se joacă în casa lui Dumnezeu, sub privirile de foc ale sfinților. Iar rîsetele lor neprihănite se vor amesteca cu fumul de tămîie și doxologia îngerească.

Prezența copiilor în biserică adaugă timpului coeficientul veșniciei.

Dacă din toată frumusețea și stranietatea aceasta fermecătoare a Ortodoxiei am înțeles doar că:

– dacă faci treabă de sfîntul Haralambie te ia boala;

– dacă mergi la coasă de sfîntul Ioan cel Nou de la Suceava vine grindina peste tine;

– dacă aduni fînul de sfîntul Foca, acesta îți va incendia gospodăria,

atunci credința noastră nu-i decît o biată surcică jilavă cu care am vrea să facem foc de tabără, iar frica unui cîine la vederea seringii veterinarului ar cîntări mai mult în balanța virtuților.

Se impun trei dumiriri:

1. Sfîntul e iubire tămăduitoare, delicatețe și compasiune. Nu stă cu luneta pe noi ca să ne prindă călcînd pe bec, ci ne întinde mîna ca să ne ajute să ieșim din impasuri și dureri, de care el nu a dus lipsă.

2. Dacă vrei să-l cinstești de ziua lui, aprinde căndeluța, citește-i viața și acatistul, mergi la biserica unde este celebrat ca ocrotitor, iar toate acestea să le faci nu din frică, ci pentru că voiești să-l îmbrățișezi în rugăciune și să imiți, pe cît ți-e cu putință, ceva din conduita lui. A sta în crîșmă sau pe marginea șanțului crezînd că așa sărbătorești pe sfinți, e pură mîrlănie, aducătoare de boală, grindină și foc.

3. Hristos nu s-a întrupat ca să rămînem tîmpiți. Logosul ne-a dat rațiune ca să credem liber, conștient, fierbinte și în adevăr.

«Cel ce ține ziua, o ține pentru Domnul; și cel ce nu ține ziua, nu o ține pentru Domnul (…) Credința pe care o ai, să o ai pentru tine însuți, înaintea lui Dumnezeu. Fericit este cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce aprobă!» (Romani 14:6, 22).

De la cele mai de jos, până dincolo de stele…

Și ea este cea mai fermecătoare dintre toate,

Fiindcă a dat Marelui Împărat sărutul păcii.

Ce înseamnă să fii copil?

Înseamnă să ai capacitatea de a înțelege că inima ta e livada unde se joacă Dumnezeu cu îngerii. Să înțelegi că inima ta e un leagăn pe care Dumnezeu îl mișcă încoace și încolo, pentru a vedea, fie și numai pentru o clipă, fluturii așezîndu-se pe surîsul tău.

Tatăl se apropie de casă. Copilul care miroase a țigară se înspăimîntă cînd îi aude pașii. Celălalt, care a fost cuminte, începe să țopăie, și abia așteaptă să se azvîrle în brațele lui.

Doi oameni privesc un măr proaspăt. Unul e știrb, și clatină din cap scîrbit; nu-i place. Celălalt care și-a îngrijit dantura, îl înșfacă bucuros, înfigîndu-și colții adamantini în el.

Soarele strălucește în plină amiază. Un individ care a stat ca un hîrciog numai în beci, hotărăște să iasă la lumină și, uitîndu-se spre mingea de foc, rămîne fără vedere. Nervul optic i s-a făcut praf. Un alt individ, care s-a împrietenit zilnic cu razele solare, are ochii plini de lumină, iar fața radiantă.

No, acum ați înțeles că în perspectiva lui Dumnezeu, raiul și iadul sunt unul și același lucru? Altfel spus, El e Raiul și Iadul. Dragostea pe care o împărtășește Dumnezeu celui mai mare sfînt, e aceeași dragoste de care are parte și ultimul păcătos din fundu’ iadului. Doar că sfîntul o percepe ca mîngîiere și slavă, pe cînd cel din iad ca durere și foc, pentru că a refuzat să se cuminece din ea atunci cînd i s-a oferit.

Deci, vorba lu’ Romanides: Biserica nu dă bilete pentru rai și iad. Totul e în mîna noastră. Totul depinde de cîtă lumină reușești să acumulezi pe traseul vieții. Ce nevoie are pruncul de mădulare în pîntecele mamei? Niciuna. Dar îi vor trebui după naștere. Așa și cu noi: fiecare clipă ne este dată pentru a ne forma mădulare și simțuri spirituale ca telescoape ale eternității, care nu va fi altceva decît o „fotofanie”, adică șuvoaie de lumină, lumină, lumină…

E posibil ca refrenul melodiei lu Ed Sheeran – Shape of You, să fie imnul generației actuale?

I’m in love with your body

Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I

I’m in love with your body

Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I

I’m in love with your body

Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I