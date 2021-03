Altfel despre Grigorie Palamas

De la Grigorie PALAMAS citire: Odihneste-te in Dumnezeu! A doua duminica din Postul Mare ne readuce, an de an, linistea, veghea, ravna, trezvia bucuria credintei. Majoritatea predicatorilor evita sa vorbeasca despre Grigorie Palamas. Nici nu trebuie sa tina predici, ci sa vorbeasca despre Dumnezeu.

Nu te lasa sedus de viitorul de aici! Bucata cu bucata, viata ta nu este decat un sir de clipe prezente. Nu uita in mod tragic ca Dumnezeu este exact alaturi de tine. Nu uita cum iti masoara Dumnezeu iubirea: prin celalalt!

Nu te lasa coplesit! Agitatia este plaga lumii moderne. Ai prea multe de facut. Te enervezi, te grabesti, obosesti, te descurajezi… Doar ofera-i lui Dumnezeu totul si fii pe pace! Descopera ce vrea Dumnezeu sa te vada facand si dedica-te acelei misiuni (Michel Quoist)…

Nu vei fi eliberat de azi pe maine! Va trebui sa verifici cu fidelitate sinceritatea abandonului tau si sa iti reinnoiesti daruirea. Goleste-ti inima in Dumnezeu! Vei fi liber si intarit de puterea Lui. Scapa de mizerii. Nu pune un fruct putred intr-un cos cu fructe proaspete. Nu pune rufe murdare peste cele curate…

Ofera-i obstacolul lui Dumnezeu! Ofera-i deceptia ta de a nu merge pana la capat si alege alt drum… Poti purta greutatea zilei. Dumnezeu iti da har pentru asta. Dar nu poti purta si greutatea zilei de ieri. Pentru supraincarcare, nu ai har destul. Nu supraincarca masina, iti va incetini mersul, se va uza prematur motorul si se va deteriora caroseria.

Nu fii bosumflat! Cand esti bosumflat, nu te poti ruga. Yes, future in the past…

Marius MATEI

marius.matei@lumeacredintei.com

The Young Orthodox Times