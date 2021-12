“Daca vrei sa fii incununat de Mine, sa intri in nevointa poporului!” Un asemenea glas te-ai invrednicit a auzi, sfinte Nicolae al Mirei. Cum puteai ramane insensibil la un asemenea mesaj divin?! Binecuvantati sunt parintii tai trupesti, Teofan si Nona! Bucura-te, sfinte al inocentei si discretiei, ca bebelus fiind, timp de trei ore ai stat singur in picioare dupa nastere, iar miercurea si vinerea refuzai laptele matern! Ne bucuram ca Mira ai scapat-o de foamete, hraneste-ne sufleteste si pe noi cu nutrimente ceresti. Bucura-te, sfinte al inocentei si discretiei, ca furtuna pe mare ai potolit si pe corabier l-ai inviat! Potoleste furtuna patimilor noastre si invie inima noastra, sa doreasca apropierea de Tatal luminii.

Ne bucuram ca in mod minunat l-ai salvat pe Vasile, fiul lui Agricola, rapindu-l din sclavia saracinilor. Bucura-te, sfinte al inocentei si discretiei, ca pe ereticul Arie l-ai mustrat si omoforul din mainile Maicii Sfinte l-ai reprimit! Ne bucuram de minunile savarsite la Bari, unde sfintele tale moaste se odinesc intru slava. Suntem plini de lacrimi de speranta crestina, auzind ca unui monah in vedenie te-ai aratat si i-ai marturisit ca (doar) in acea zi ai vindecat 11 oameni.

Bucura-te, sfinte al inocentei si discretiei, ca mana ta cea dreapta la Biserica Sfantul Gheorghe Nou din Bucuresti este spre inchinare drept credinciosilor, daruita de Mihai Viteazu, in semn de multumire ca a scapat de uneltirile lui Alexandru cel Rau! Ne bucuram in fiecare zi de joi de sfanta pomenirea ta.

Bucura-te, sfinte al inocentei si discretiei, ca acum sase ani pe un bucurestean de cancer l-ai vindecat!

Bucura-te, sfinte al inocentei si discretiei, ca pe Alexei Popov din Volgograd de infometare l-ai izbavit!

Bucura-te, sfinte al inocentei si discretiei, ca pe Zina din Sankt Petersburg ai pedepsit-o pentru ca blasfemiator cu icoana ta a dansat la petrecere si in stana de piatra ai transformat-o!

Bucura-te, sfinte al inocentei si discretiei, ca pe Olga Zubkova ai izbavit-o de certurile din famile!

Bucura-te, sfinte al inocentei si discretiei, ca pe Tamara in 1998 de o grava boala ai vindecat-o!

Bucura-te, sfinte al inocentei si discretiei, ocrotitorule al intemnitatilor si al calatorilor!

Bucura-te, sfinte al inocentei si discretiei, ca pe o femeie ce se ratacise, acasa ai condus-o!

Bucura-te, sfinte al inocentei si discretiei, ca in 1994 de pelagra i-ai vindecat pe detinutii din Sverdlovsk!

Bucura-te, sfinte al inocentei si discretiei, ca ajutorul tau este varsare de mir catre toata lumea!

Bucura-te, sfinte al inocentei si discretiei, minune dumnezeiasca, ca te arati facator de minuni si acum si mereu!

Pr. Marius Matei