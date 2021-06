Rusalii: Ispita dezarmării duhovnicești

Azi am simțit bucurie şi frumusețe. Bucurie că mă revăd cu prieteni dragi. Frumusețe a adevărului din sufletele prietenilor. Azi am simțit şi un mare dor. Un dor nestăvilit de veşnicie.

Cine nu o ia pe calea bună, rămâne în urmă.

Omenirea poate pierde tot, mai puțin posibilitatea de îmbunătățire.

Zvonul că nu va veni nimeni să ne salveze este doar o minciună descurajatoare.

Binele nu poate izvorî din gesturi întunecate.

A fi fericit nu înseamnă “a trăi bine”. Temelia fericirii este eliberarea sufletului din lanțurile mândriei. Sfântul este unicul fericit, deoarece are sufletul renăscut şi integru. Aşadar, fericirea înseamnă atingerea sfințeniei. Biserica întreagă este biruitoare, nu doar o părticică. Casnicul lui Hristos nu are cum să fie nefericit. Nu există altă cale. Deoarece îl imită pe Hristos, sfântul este modelul de urmat. Fidelitatea izvorăşte doar din iubire curată.

Nu lumea asta vrem să o cucerim. Nu trebuie să ne dăm cu părerea despre detaliile lumii acesteia.

Doar Poporul Cerului va dobândi fericirea. Pământenii cruzi, nu.

Nu există o cale către dragoste. Dragostea este calea.

Nu poți avea credință dacă nu părăseşti calea cea rea. Credința înseamnă schimbarea căii.

În Rai nu există locuri limitate. Cu toții putem fi salvați. Uşa e strâmtă acolo, nu interiorul.

Singurul lucru pe care nu îl avem de la Dumnezeu este păcatul.

Am putea căuta ani de zile fără să găsim uşa, dacă Hristos nu ne-ar fi zis că El este Uşa şi cum să Îl găsim.

Raiul este singurul loc nepustiit de flacăra atomică a iadului, singura şansă la fericire.

Oamenii amână misiuni importante, forțați de împrejurări. Dumnezeu nu amână misiunea de salvare a omenirii, pentru că nu poate fi constrâns de nimic.

Nu pot zidi azi o relație cu Hristos pe baza rugăciunii de acum trei zile sau de duminica trecută. Nu pot aprinde candela cu untdelemnul ars anul trecut. Azi am nevoie de alt untdelemn pentru candela mea. Nu pot să îmi sting dorul după Hristos cu împărtăşirea de acum şase luni. Am nevoie de schimbare şi am nevoie de ea azi.

Hristos ne cheamă să identificăm şi să îmbrățişăm cauza principală, lăsând deoparte orice povară şi cauză secundară.

Cât de uşor de recunoscut este Eliberatorul! Ştim exact Cine ne scapă din ținutul groazei. Aşteptarea şi dorirea Personajului divino-uman au fost vii cu sute de ani înainte ca cineva să Îl poată vedea.

Oamenii sunt pregătiți de Cel Nou prin despovărarea de cele vechi.

Să nu ne pierdem atenția, ca să nu ratăm ținta.

Înconjurați de incertitudini, să ne amintim că Dumnezeu ştie totul mai bine decât noi. Să facem voia Lui, chiar atunci când nu o înțelegem.

Să nu ne abatem de la chemarea lui Dumnezeu.

Dumnezeu nu face nimic cu scopul de a ne provoca rău. Biserica este comunitatea celor chemați, a celor strigați, a celor ce răspund bucuros şi vor să Îl urmeze pe Hristos.

Să port în inimă agenda Lui, nu agenda mea. Să descifrez voia Lui nu e o poruncă, ci poruncă este a dori ce voieşte El. Să mențin lucrurile simple, pentru că Dumnezeu nu este complicat. Să păstrez conexiunea, ca să mă vindec. Să continui călătoria spre mântuire, înlocuind fricile cu credința.