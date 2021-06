Profeții anti-corupție

Corupţia spirituală în timp de pace poate distruge mai mult decât distruge un război. Din exterior, corupția poate fi împiedicată. Dar de vindecat se vindecă doar din interior [1] . A corupe înseamnă a distruge, a nimici, a strica, a altera, a deteriora, a descompune, a se descompune și, în ultimă instană, a putrezi. Hristos îi trimite pe apostoli în lume să vestească învierea fără bani, ca nu cumva să fie tentați să îi mituiască pe posibilii neofiți. Mita e-n stare să pătrundă orişiunde în ţara aceasta, pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei vând sângele şi averea unei generaţii [2] . Cea mai mare corupiție ever a adus-o comunismul, care a promis electricitate și belșug, plagiind a treia ispită din Carantania și respingând orice dovadă a minunilor.

Profețiile vizează tocmai restaurarea, redobândirea a ceva ce fusese pierdut. În prezent, ni se făgăduiește că vom primi în viitor ceva ce am avut în trecut, dar am pierdut. Omul însingurat este corupt, în tendința de a înlocui comuniunea personală cu materie, cât mai multă materie.

Regăsim multe elemente din șamanism și cabala, panteism și taoism. Sunt de obicei incluse diverse practici care sunt tehnici oculte orientale: practici yoga, terapii de relaxare, hipnoză, vindecare psihică, gândire pozitivă. Tinerii au fost influențați de ideile Mișcării New Age printr-o avalanșă de jocuri, filme, video, muzică, literatură, jocuri de societate și jucării [4] . Este o pervertire fără precedent a cugetului prin mediatizarea excesivă a violenței și a vrăjitoriei. Noua eră nu e deloc nouă. E vechea minciună luciferică. Omul corupt se limitează la frigider și la televizor.

Dan Marcovici

[1] Bartolomeu Valeriu Anania, Corupția spirituală, Eikon, Cluj-Napoca, 2012, p. 22. Dacă ar fi să rezumăm esența angajamentului eclezial și public al regretatului Mitropolit Bartolomeu, atunci termenul cel mai potrivit ar fi anticorupția. Dorința marelui ierarh era de a vedea cum, în Biserică și societate deopotrivă, începe să fie promovată o cultură a cinstei.

[2] Scria Mihai Eminescu pe data de 18 aprilie 1879 în ziarul Timpul.

[3] https://ziarullumina.ro/theologica/patristica/sincretism-si-indiferenta-religioasa-7210.html

[4] Nevill Drury, Searching for the Spiritual Self, Thames & Hudson, London, 2004, p. 35.