Credința nu se depreciază

O viață trăită în păcat este o sclavie de bunăvoie, o sinucidere lentă, o tristețe profundă, o nefericire majoră. De la o genearație la alta, sunt tot mai multe persoane triste, de la vârste tot mai fragede. Numărul sclavilor benevoli crește. Necredința sporește doar anxietatea și depresia. Omul modern trăiește în provizorat, fatalism și depresie. Credința nu slăbește în funcție de numărul credincioșilor. Ea este puterea lui Dumnezeu în oameni și nu este condiționată de nimic. Hristos știa că mulți Îl vor respinge, dar nu a renunțat. Nu trebuie să fim neapărat mai mulți, ci mai rugători. Credința nu este un hazard, ci o alegere conștientă, o declarație de iubire față de Aliat și o declarație de război față de inamic. De ce refuză unii oameni să creadă în Dumnezeu? 1. Pentru că inimile lor împietrite. 2. Iubesc păcatul și nu vor să se despartă de el. 3. Din cauza ignoranței și a superficialității. 4. Din cauza aroganței, a nemulțumirii și a nerecunoștinței. 5. Pentru că își consolidează eu-l, în loc să îl micșoreze. 6. Pentru că dau mereu vina pe alții, dar greșelile lor nu și le recunosc. Fără Biserică, opera de mântuire nu se poate realiza. Dumnezeu ne scapă de ceea ce este josnic în noi. Dale Maharidge scria că Biblia este tot ce avem nevoie. Acolo sunt toate instrucțiunile necesare. Nimic important nu lipsește. Părintele Ioan Florin Florescu este magistral: “Dar ce mă miră mai mult e că uităm de Nașterea Domnului atât de repede, de parcă s-au și stins în noi toate emoțiile și învățămintele sale”. Uităm esențialul, prea ocupați cu nimicuri. Înseamnă că nu am înțeles nimic. Gândim prea materialist. Omul fuge de sacrificiu. Iar dacă iubirea înseamnă sacrificiu, renunță laș la iubire și pierde orice credință. Doar pentru că vrea plăcere, fără nici un pic de durere. Doar pentru că se gândește doar la sine și se idolatrizează. Dă vina pe credință, dar de fapt ar trebui să analizeze egoismul. Azi am fost la o sfeștanie, pe un polei teribil. Câinele gazdei a fost liniștit câtă vreme am citit, dar a început să latre când am cântat, semn că falsam. Deci, toți preoții să fie atenți să nu alunece pe gheață și să nu falseze. Ca să nu latre adversarii, ci să se convertească. Credința se înmulțește în funcție de evlavia mesagerilor ei.

Marius Matei Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

