Mici pachețele de fericire dăruire altora. Chiar dacă se mai bruiază frecvența, tot ne rugăm. Într-o clipită poți să pierzi totul. Poți fi miliardar și să te trezești sărac. Poți fi bolnav și fi vindecat. Important e să fi curat. Să dorești curățenia. Să vrei fi curat. Să te ferești de necurățenie. Cum se murdărește sufletul, cum îl curățăm. Nu lăsăm să se adune praful grămadă. E nevoie de o pocăință neîncetată, zise părintele de ziua cuviosului Vasile de la Poiana Mărului, cel care îndemna pe toți dacă nu au un duhovnic, să îl caute plângând. Până la urmă înveți cum să te pocăiești, cum înveți să scrii, la început ai impresia că nu vei ști niciodată. Dar trebuie să iubești curățenia. Să îți curățești simțirile și abia atunci să Îl aștepti pe Hristos înviind. Din cauza mizeriei neînlăturate, mirosim greu a iad. Prea multă pseudoistorie. Prea mult pseudotipic. Prea multă ipocrizie, zgură expirată și bălegar în loc de parfum. Cum vom putea scăpa, de vom rămâne murdari? De e cineva lipsit de curăție, să o creară de la Dumnezeu. Există o singură iubire: să fim curați, umblând în poruncile Lui. Necurățenia este tulburare, agitație, scandal. Hristos ne împăciuiește, limpezind totul. Fericit este cel curat cu inima! Să ne bucurăm că avem invitație la Nuntă, dar să ne procurăm haina curăției. Suntem prea necurați, prea lumești. Să cunoaștem puterea învierii Lui, asemeni marilor sfinți Neofit Pustnicul, Ioasaf Apostoliu, Ghelasie Maloviceanu… Caută curățenia celestă, curățenia angelică, curățenia paradisiacă! zise părintele cu blândețe, după ce spovedise mulți ucenici.

Toată creația este purificată, reînnoită, curățată prin înviere.

Da, miros curat, proaspăt, atmosferă senină, liniștitoare… nimic necurat nu intră Acolo.

Prea multă disipare, prea puțină coagulare.

Mai simplu, ochi curat, trup curat. Vezi să intre mizeria prin simțuri, mai ales prin văz și auz. Ferește-te de mizerii!

Curățenie sufletească, dar și trupească. Curățenie în grădină: fără spini.

Mai grav, mizeriile ard în gheenă!

Suferința ne curăță de solzii păcatului.

Da, dar curăția este doar în legătură cu transcendența. Participare la curăția, ordinea, armonia cosmică.

Abandonarea în brațele Lui, o cale de viață.

În timp ce te rogi, Hristos răspunde fiecărei bătăi a inimii. Slujind Lui pe pământ, te pregătești să Îi slujești în ceruri.

Martirul Teotecnus crede în Hristos și Îi aduce jertfă viața lui.

Dumnezeu te iubește, dar tu simți această iubire doar dacă lupți cu mizeria păcatului.

Cea mai mare minune este omul curat, cu inima curat, smerit.

Dacă Îl aștepți, nu Îl vei renega. Străduiește-te să fi partenerul ideal pentru El! Mersul istoriei se îndreaptă către așezarea Împărăției și cei necurați nu vor avea acces. Dumnezeu te ajută să uiți de problemele tale și să îți concentrezi toată atenția la El! Se poate bizui pe tine? Așa cum ești acum, poți trăi cu El? Marius MATEI

Marius Matei Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

