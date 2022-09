De ce nu invidiem crucea aproapelui?

Am scris adesea despre invidie. Am suferit eu însămi de această patimă şi am tot încercat s-o privesc detaşat pe străina care îmi tulbura viaţa, din când în când, venind să locuiască un ceas, ba chiar o după-amiază, în subsolul sinelui meu. Când reuşeam să o scot afară sau măcar să o reduc la tăcere pentru o durată de timp, mă uimeam câtă energie puteam cheltui în conflictul dintre binele şi răul din mine.

Aş vrea ca nuntirea inimii cu Hristos să fie starea mea zilnică. Nu mi s-ar cere veşmânt lumesc, nici pregătiri deşarte, doar exerciţii de contemplaţie (a cerului în zori, a icoanelor aurite de penumbră, în amurg), lecturi în care El să fie prezent. Şi gândire la moarte.

Un exerciţiu exemplar de invidie îl reprezintă premiul literar. Zarva pe care o stârneşte numele celui ales (evident, n-ai auzit de el) te face să cauţi febril cartea norocoasă. Culmea că are talent!

O scriitură frumoasă, plină de pace, ca şi cum naraţiunea ar fi fost imaginată realmente de un om care a trăit experienţa închisorii. Deşi autorul este tânărşi glorios din adolescenţă, cum o fi reuşit?!… Întâmplător răsfoieşti o altă carte a sa, ceva de dragoste şi eşti şocat de vulgaritatea exprimării. Ce diferenţă între cartea premiată şi stilul lui de toată-ziua! Îi priveşti portretul, cum să-ţi explici succesul? Dar de ce trebuie să ţi-l explici tu?!

Pare un destin foarte bine administrat, poate de către o femeie în vârstă, fermecată de ochii lui albaştri, o făptură nobilă, care i-a povestit cum stăteau lucrurile cândva, pe când nu exista libertate… O doamnă care i-a făcut rost chiar de un manuscris al unui fost deţinut politic, din familia ei…El a mai presărat două-trei metafore şi gata. Deşi, până şi transcrierea vieţii unui asemenea suflet te schimbă.

Aş vrea ca şansa ideii să fi fost mama, nu o actriţă fanată, înfometată de tinereţea lui… Aş vrea ca premiul să celebreze un succes curat. Dar nu e treaba mea că soarta a hotărât astfel pentru el, eu cred mai curând, că merită să renunţi singur la gloria literară. Fiindcă invidia cu care eşti citită şi poate admirată îţi tulbură energiile vieţii şi bucuria, ca un blestem.

Există probabil un blestem al succesului şi vai de cel care se încumetă să-l poarte. El durează un timp, în care orgoliul creşte, invidia galopând alături, apoi urmează o scadenţă dureroasă.

De ce să-l invidiez pe altul pentru premiile lui? De ce nu pentru crucea lui?! (povestea care o descrie ar merita ea însăşi un premiu literar). Această cruce zilnică este mai discretă, mai puţin vizibilă decât o decoraţie mare, care sclipeşte pe piept. Sau decât o diplomă, expusă sub sticlă. Poate din acest motiv, crucea aproapelui nu stârneşte invidia. Ba chiar o dizolvă.

Ceea ce vrem până la urmă nu este gloria, ci intimitatea cu Dumnezeu… Renunţarea la tot ce ne-o poate tulbura.

Elena Frandeş