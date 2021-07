Flash-mob? Mai degrabă nu…

Fără Hristos, apostolii nu au prins nimic în noaptea aceea (Ioan 21, 1-14). Hristos îi aștepta la țărm, dimineața. Apostolii nu aveau ce să mănânce, iar Hristos îi hrănește. Un Prânz cu Cel înviat! Hristos le alungă amărăciunile. Câtă vreme umblau în întuneric, nu înaintau nicăieri, patinau pe gheață, fără să avanseze. În mijlocul nopții, erau singuri, umili și nebăgați în seamă. Practic, Hristos i-a salvat de la prăbușire. Nu i-a lăsat pradă pedepsitorilor. De acum, ei nu mai trăiesc doar pentru împărțirea proviziilor. Mulți contemporani se bucură că au scăpat de tristețea ce în încătușa. Prin trăirea iminenții dimineții, au găsit nevoia de sens. Se bucură, deoarece sfinții îi privesc așa cum îi privește Hristos. Se bucură, pentru că ei fac loc sfinților în cărți și în inimile altora. Fără sfinți, întunericul distruge tot ce anexează. Sfinții sunt făcliile noastre călăuzitoare în beznă. Va veni o vreme în care lumea se va scârbi de necurățiile nopții. Când omul va căuta fericirea și – negăsind-o, va apela la sfinți. Va apela la ajutorul sfinților, pentru ca mintea omului să nu mai fie risipită în toate părțile. Va veni o vreme când omul va iubi negația: În Hristos nu e moarte! Omul va pricepe că bezna îl duce spre moarte, iar Hristos îl conduce prin moarte. În acel moment, omul Îi va fi recunoscător lui Hristos pentru cât de îngăduitor a fost cu obrăznicia lui.

Prea mulți sportivi renunță la volei doar pentru a câștiga mai mult la alte sporturi. Renunță la îndeplinirea unui vis, pentru un surogat. Nu mai sunt performanți, ci sunt rentabili, contabili, damnabili. Să nu se supere nimeni pe această metaforă, nu este vorba de volei în sine. Prea mulți își înăbușă talanții, cedând ispitei lăcomiei. Dacă au un talant, pe acela trebuie să îl înmulțească, deoarece acela (și nu altul) se va cere de la ei (Matei 25, 14-30). Vom da seama de nefericirea noastră! Este frustrat (că pierde paradisul) scriitorul care nu scrie, pictorul care nu pictează, profesorul care nu profesează, medicul care nu operează, muzicianul care nu cântă, doar pentru că în alt domeniu, pe altă nișă, câștigă dublu. Și cât de puțini identifică lăcomia în acest ungher… Lăcomia nu este doar a magnaților (este și a lor), ci ne zăpăcește și pe noi, mai ales prin grija de multe. Prea vrem să le avem pe toate, chiar dacă sunt inutile, nenecesare și dăunătoare.

Cea mai mare comoară pe care o lăsăm moștenire copiilor este tradiția sfinților! Nu am înțeles deplin acest adevăr până azi, când m-am întâlnit cu laic practicant, Bișa Pârvulovic. Omul acesta părea că este frate cu Baba Novac, nepot al patriarhului Pavle, ucenic al cuviosului Taddei. Mă bucur că Domnul ne trimite astfel de apostoli. Cel mai fericit este băiatul lui, Darius, care are privilegiul de a fi catehizat pe viu. Bișa cunoaște tradiția creștină mai bine decât mulți alții, o trăiește și o mărturisește cu râvna sfântului Nicolae Velimirovic! Se adeverește faptul că Dumnezeu lucrează prin oameni (care știu ce au de făcut).

În emisiunea lui Andi Moisescu am văzut ce înseamnă un flasmob. Vă voi explica. Imediat am făcut legătura cu mulțimile de oameni care Îl ascultau pe Hristos. Mă gândeam dacă poate fi vreo asemănare. Mai degrabă nu, să vedem de ce. Flashmobul este o adunare în public, Domnul Hristos vorbește tot în public. Numai că flasmobul este o adunare foarte scurtă, pe când adunarea ucenicilor nu este chiar atât de scurtă (durează ore întregi, oamenii flămânzesc). Într-un flasmob, participanții efectuează o anumită mișcare neobișnuită, pe când în cazul adunărilor ucenicilor participanții sunt beneficiarii (nu executanții) mișcărilor cu care nu erau obișnuiți (minuni, pilde, controverse cu fariseii). După câteva minute, într-un flasmob grupul se împrăștie, câtă vreme ceata ucenicilor Îl urmează pe Hristos peste tot (de la Betsaida la Capernaum, de la Tabga la Nazaret, de la Nain la Sichem).

Flasmob este o prezentare pentru spectatori accidentali, pe când adunarea apostolilor este premeditată, există intenționalitate (oamenii vin de departe special să fie vindecați, să se întâlnească cu Hristos, să Îi asculte cuvântul, spectatorii accidentali sunt în mică proporție). Scopul unui flasmob este de a trezi sentimente de neînțelegere (oamenii sunt luați pe nepregătite, ca într-o farsă), de a stârni (provoca) senzația că este ceva în neregulă cu spectatorii înșiși (se pare că toți știu despre e e vorba, numai eu nu, când – de fapt – nimeni nu știe). Scopul adunărilor catehetice este tocmai înțelegerea (comprehensiunea, nimeni nu este jenat, luat pe nepregătite, nu se fac glume proaste), senzația că totul este în regulă (Dumnezeu are grijă de toate, nu ne panicăm, știm ce avem de făcut, totul e clar, nimic nu e haotic).

Ideologia clasică aderă la principiul flasmob – în afara religiei, pe când adunarea credincioșilor are ca ideal principiul contrar, cât mai în interiorul religiei. O regulă flasmob susține că după adunare nu trebuie să rămână urme (ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic), pe când credincioșii vorbesc despre urme, efecte (urme adânci în conștiința participantului, schimbări radicale de conduită și mentalitate). Cu cât este mai absurd un scenariu flasmob, cu atât este mai reușit! Creștinii, în schimb, au scăpat de orice este absurd (mai ales de moarte). Cu cât este mai lipsit de sens un flasmob, cu atât este mai viral! Dar lipsit de sens pentru creștini este doar păcatul, singurul lucru care este în ei, fără să fie de la Doamne (Hristos aduce resemnificare, umple de sens până și suferința). Exemple de stupiditate: participanții îngheață (de parcă ar fi în infernul arctic), sunt lenți, sunt robotizați (nu mai au libertate). Și toate acestea doar pentru distracție (distragerea atenției de la esențial), pentru a impresiona (trufie, slavă deșartă), pentru a obține noi senzații (să vezi în iad ce senzații noi sunt…) și pentru a găsi noi prieteni (chiar dacă din anturajul nepotrivit, aleatoriu, fără criterii valorice, de profunzime). Sper să nu ajungem să comandăm covorul dragostei (precum în primul flasmob neeșuat) în adunarea credincioșilor (să nu importăm viruși).

Dacă te freci de un perete văruit, se ia și de tine ceva var, zice părintele Rafail Noica. Acum depinde în prerajma cui stai (a unui om duhovnicesc sau a unui mobber) și ce fel de var vrei să primești. Vrei doar să nu te plictisești sau vrei să găsești cu adevărat sfințenia. Când omul are har, nici nu știe că îl are. Își dă seama doar când îl pierde. Dumnezeu nu îl sperie pe om, nu îl agresează, nu face nici o farsă, nu îl pune în situații jenante, ci, din contră, îl salvează din umilința cruntă de a fi un mort care nu a aflat că a murit de mult. Flasmobul este expresia superficialului, a lipsei de consistență, opusul Evangheliei, esență de adevăr. Dar omul este orb, pentru că are mentalitate de ucigaș al adevărului.

Omul nu realizează cât de mult îl va afecta obrăznicia de a lua totul în glumă. Cea mai mare diversiune este grija de multe: omul nu mai are timp să transmită comoara tradiției sfinților. Omul nu își dă seama cât de dureroasă este pierderea harului. Ar trebui să cerșească (să se smerească) reprimirea harului, pentru a se umple de dragoste. Ar trebui să nu mai trăiască în închipuire, ci să caute realitatea divină (pierdută prin căderi). Să iubească efortul. Să scape de comoditate. Să nu rănească nici un suflet. Să nu își piardă mântuirea deznădăjduind. Când vezi lumea atât de vitregă, atât de plină de idealuri fără rost, nu ai cum să nu simți cât sunt de trecătoare toate, de pline de ură, de bășcălie, de scandal. La fiecare colț este un mic flasmob, o mică improvizație imitativă. Încă mă pot mântui, chiar dacă toți au pantofi sport de culoare galbenă. Chiar dacă mulți aplaudă cu palmele deasupra capului, fără să știe de ce. Chiar dacă omul nu mai este doar un consumator de reclame, ci chiar un actor într-un spot publicitar de vânzare de suflete. Cuvintele mântuitoare nu trebuie să placă, ci să vindece!

Marius Matei