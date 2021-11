Îngeri sfinţi, îngeri dragi, fiţi lumina noastră. Îngeri de lumină, îngeri călăuzitori, ocrotiţi-ne. Zice o pildă veche că îngerii ne protejează cu preţul aripilor lor, ca noi să nu ne frângem. Îngeri sfinţi, îngeri dragi, învăţaţi-ne vocaţia luminii. Sufletele noastre sângerânde sunt pansate de intermedierile voastre către Stăpânul, îngeri sfinţi, îngeri dragi.

Îngeri sfinţi, îngeri dragi… plângeţi în turlele bisericilor pentru păcatele noastre. Nu ne îndoim nici o clipă că vă rugaţi pentru noi: Deschide, Doamne, uşa la care am plâns şi am bătut an de an. Deschide uşa milostivirii, Doamne, pentru rugile înaripaţilor sfinţi. Îngeri sfinţi, îngeri dragi, vreţi să trăţi în raiul din noi, să nu vă întristăm.

Îngeri sfinţi, îngeri dragi, aripi de diamante aveţi pururea: mijlocirea voastră e preţioasă. Îngeri sfinţi, îngeri dragi, priviţi tăcerea amurgului: liniştea din timpul rugăciunii. Iertaţi-ne, îngeri sfinţi, îngeri dragi, că am uitat îngenuncherea copilăriei şi, o dată cu ea, inocenţa. Voi nu obosiţi sub pleopa timpului, îngeri sfinţi, îngeri dragi.

Îngeri sfinţi, îngeri dragi, prin voi învingem balaurul. Voi ocrotiţi popoarele, spre lauda Neatinsului. Căpetenii, de seamă, voi totdeauna ne veniţi în ajutor! (Daniel 10, 13). Îngeri sfinţi, îngeri dragi, voi sunteţi glasul care învie morţii (I Tesaloniceni 4, 16), la strigătul divin de luptă. Îngeri sfinţi, îngeri dragi, voi sunteţi mesagerii veştilor importante. Îngeri sfinţi, îngeri dragi, apropiaţi-ne de Domnul oştirilor!

pr. Marius MATEI