La fântâna samarinencei

Reusim, in sfarsit, sa rezolvam problema spirituala: am gasit fantana apei vietii! Este o zi favorabila caritatii. Putem finaliza proiectele demarate. De asemenea, suntem mult mai prezenti in familie. Avem grija sa ne respectam promisiunile. Fantana lui Iacob este locul intalnirii cu Mesia. Credeti ca doar Svetlana (Fotini samarineanca) s-a intalnit aici cu Dumnezeu?! De abia de azi nu mai insetam in veci! Aici este deconspirata casatoria de proba: “Cinci barbati ai avut si cel cu care traiesti acum nu iti este barbat!” Dar, pentru credinta ta, esti iertata! Apa vietii este o hrana spirituala, nu ne ingrasa conturile, nu ne inlocuieste furniturile. Nu ne face mai destepti, nu stim toate raspunsurile. Dar avem siguranta raiului. Despre lucrurile neintelese, ne clarifica Paul Siladi, my friend: “Glasul Domnului îi spune direct Sfântului Antonie (și odată cu el, nouă) că sunt o seamă de judecăți ale lui Dumnezeu care nu este de folos să fie cunoscute”. La fantana, constiinta ne oglindeste propriile patimi. Convorbirea noastra de azi cu invatatorul harismatic ne despovareaza si ne transpune pe o fanta de bucurie. La fantana, gasim sfintenia, scapam de vulgaritate, redescoperim delicatetea. La fantana, actorul Jonathan Jackson si-a gasit calea spre ortodoxie trecand prin Romania.

La fantana lui Dumnezeu am ajuns. Nu am gasit bunastarea materiala, pentru ca nu am cautat-o. Dar am intalnit vesnicia. Starea de har. Iubirea inmultita prin daruire. Aici ne facem trei colibe, nu pe plaja modernismului deocheat, nici pe terasa exceselor. Nu vom dezerta din armata Duhului, nu vom parasi Fantana. Ingerii lui Dumnezeu ne vor intari. Ne vom intoarce catre Cel ce Este, pentru ca El vrea sa se uneasca cu noi (Ieremia 3, 14). La fantana, Mesia divin ne invata cum sa ne directionam gandurile catre Cer (Sf. Nicolae Velimirovici), iar nu catre teluricul efemer. Si oare nu arde in noi inima noastra cand El ne vorbeste? (Luca 24, 32) Vorba Lui schimba pustiirea noastra in desavarsire, implinire, invesnicire. Cat de multa lumina este la fantana! Prin aceasta deschizatura a timpului, Mesia ne arata o alta Lume, n-o vom rata! Fantanile sparte insa nu pot tine apa, asa cum se inseala cei ce L-au parasit pe Mire (Ieremia 2, 13). Nu exista fente si driblinguri, trucaje si smecherii la fantana.

Cautam fata Ta, Doamne! (Psalmul 26, 13)

MM