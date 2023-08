La pescuit cu Iisus

Nu am prins nimic fara Iisus, nu am stiut unde sa pescuim. Sa pescuim corect! Acum, nu mai pescuim singuri… Nu mai pescuim in mlastini intunecate. Pescuim fericirea. De fapt, noi suntem cei pescuiti.

Cateva reguli:



1. Nu este vorba despre productia de peste oceanic.



2. Piscina cu apa curatitoare este cristelnita Botezului.



3. Lasati-va pescuiti de catre Marele Pescar!



4. Iisus pescuieste peste tot, nu are licenta doar pentru Marea Galileii.



5. Aghiuta (cel ce stramba din nas) pescuieste cei mai multi adepti negandu-si propria existenta.



6. Nu pescuim cu oricine.



7. Nu pescuim in ape otravite intentionat.





8. Ne invatam copiii cum sa pescuiasca si ce sa faca cu surplusul de peste.



9. Nu e nevoie sa investim in perfectionarea unditelor, ci sa nu uitam Scopul / Miza pescuirii.



10. Iisus se lasa prins in locul nostru.



Dumnezeu ne va pescui, ne va atrage (Osea 2, 6). Pescarii se regrupeaza in cadrul Bisericii, pregatind strategii de lupta duhovniceasca: ascultare, blandete, rugaciune. Pescarii construiesc altare si le daruiesc nume divin. Pescuiesc in profunzime, cauta supraesenta. Credinta nu e mai slaba, doar solul este mai putin fertil. Pescarii pornesc de la Origine (supraintreg), nu de la desfasurare. De la deplinatate (sfintenie), nu de la fragmentare (explozie, erezie, haos). Viata pescarilor este o reintoarcere. Ei acumuleaza virtuti, nu bunuri inutile. Din pescari, Iisus face apostoli.



Doar cine nu are izvor limpede bea din balta.

Marius Matei