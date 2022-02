Mănăstirea Davit Gareja, inclusă de National Geographic între cele mai frumoase 17 locuri din lume

Considerate capodopere ale artei georgiene, peșterile adăposteau odată aproximativ… 5000 de chilii monahale (in care vietuiau calugari ortodocsi).

Ridicata pe stâncile accidentate ale frontierei rasaritene a Georgiei cu Azerbaidjanul, Manastirea Davit Gareja din Georgia reprezinta, de fapt, un complex de 19 manastiri medievale rupestre (in peșteri).

Davit Gareja este un complex monahal georgian ortodox cioplit in piatra, situat în regiunea Kakheti, in Georgia de Est, pe pantele pe jumatate deșert ale Muntelui Gareja, la 60-70 km sud-est de capitala Georgiei, Tbilisi. Complexul include sute de chilii, biserici, paraclisuri (capele), trapeze (loc de luat masa) și spații de locuit scobite in rocă.O parte a complexului este situată în raionul Agstafa a Azerbaidjanului și a devenit obiectul unei dispute asupra graniței dintre cele două țări.

Zona gazduieste, de asemenea, specii de animale protejate și dovezi ale unora dintre cele mai vechi asezari umane din regiune.

Complexul David Gareja a fost fondat in secolul al VI-lea, de Sfântul David Garejeli, unul dintre cei treisprezece calugari asirieni care au sosit în țară la acea data.

Mănăstirea rămâne activă si astăzi și servește ca destinație populară de turism și pelerinaj.