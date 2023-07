Ortodoxie si traire Mântuirea nu este iluzorie Lumea Credintei Share







Toate problemele sunt iluzii ale minții. Iluzia este o percepție falsă, o aparență considerată ca realitate. Toate problemele noastre sunt rezolvate de către Dumnezeu, deci nefericirea este o iluzie. ● Marea iluzie este despre fascinația monstrului. Degeaba, deja a pierdut totul. Nu trebuie decât evitat, nu are un lanț prea lung. Dar pentru aceasta trebuie să nu mai ascultăm vrăjeala lui ieftină, să ne astupăm urechile! Treaba lui e să îndruge multe, treaba noastră e să nu îl ascultăm. ☆ Suntem stuf, dar vântul nu ne va doborî. Dumnezeu are grijă de stuf și nu îngăduie vântului să bată prea tare. Omorâm toate omizile, apoi ne plângem că nu mai sunt fluturi. Am crezut că lumea ne oferă siguranță. A fost, de fapt, o fantezie. ☆ Nefericirea nu este starea noastră naturală. Nefericirea este cea mai mare deziluzie, cauzată de ambiție și de lăcomie. Este o viață trăită cu frâna pusă. Bernard Haisch scrie că nu putem cunoaște adevărul, până nu eliminăm erorile, violența și ura. ● Cea mai importantă decizie este începutul călătoriei. Nu putem ajunge la finiș dacă nu trecem pe la start. ☆ După secolul descoperirilor tehnologice, să sperăm că urmează veacul deșteptării spirituale. ☆ Ideea de bază: Dumnezeu nu ne va face rău niciodată. ☆ Sfaturile evanghelice nu sunt maxime pioase, ci indicii către Rai. ● Eu nu exist decât în relație cu Trupul; un deget tăiat nu mai este un deget. Ne mântuim în Biserică doar în relație cu Capul Hristos. ☆ Nu trebuie să fim obsedați de încălcarea uneia dintre cele Zece Porunci, iar de încălcarea celorlalte nouă să nu ne pese. Când vom respecta nouă dintre ele, o vom respecta și pe cea problematică, fie că e a cincea, a șaptea sau a opta (cele mai des încălcate). Dumnezeu este dragoste, adică nu ne constrânge. E imposibil de imaginat o lume mai bună decât cea creată de Dumnezeu. Doar că ar trebui să nu mai ascultăm sugestiile șerpiilor și ale altor bestii odioase, ca să nu ajungem în locul lor de pedeapsă. ● Există un Creator, Care vrea binele tuturor. ☆ Creștinul trăiește după Legea lui Dumnezeu, nu după legea lui Murphy. Totul de bună voie, fără constrângere: Poți duce un cal la apă, dar nu îl poți face să bea. ☆ Minciunile scrise cu pixul nu pot disimula adevărul scris cu sânge. ☆ Fără credință, omul este mereu prins într-un ciclu deprimant, epuizat de obsesii și constrângeri. Credința nu ne constrânge, ci ne eliberează de constrângerile și neputințele noastre. Noi pierdem, dar Hristos câștigă în noi. Noi habar nu avem despre lucrurile importante, dar Hristos ne dăruiește cunoaștere deplină. ● De-a lungul predicării, Hristos întâlnește refuzul mesajului Său, insensibilitatea în fața Evangheliei. Sunt oameni care se exclud ei înșiși de la mântuire, care rămân rezervați sau disprețuiesc ceea ce văd și aud. Le lasă această opțiune liberă. ☆ Bunătatea divină nu cunoaște granițe. Hristos este generos cu toți, mai ales cu cei cărora nu le-a dat nimeni atenție, cu cei pe care nu conta nimeni. ☆ Tot ce spune și face Hristos poartă o marcă precisă, care explică entuziasmul oamenilor: preaplinul de bunătate. Cine se apropie de El, se apropie de un foc incandescent. ☆ Viața noastră este plină de mizerii și mai aproape de infern, decât de paradis. Dacă nu vom striga după ajutor divin, vom rămâne blocați în propriile neputințe. Dan Marcovici

