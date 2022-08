Ortodoxie si traire Să văd prin ochii Lui Marius Matei Share









Eu împlinesc sensul lumii, dar lumea nu împlinește sensul meu. Chiar dacă aș pierde totul în lumea aceasta, tot nu aș fi un învins. Dobândirea unei bune îndrumări îmi sporesc șansele de a fi fericit[1]. Dumnezeu mă învață să mă port cu iscusință, îmi propune un reper solid. Mă sfătuiește să nu mă înhăitez cu hoții, pentru a nu fi pedepsit împreună cu ei. Mă încred în puterea Lui: Cel ce ascultă de Mine, acela nu va suspina la nesfârșit. Cel cumpătat va vedea lumea prin ochii Mei. Te întreb, ca pe Adam, unde ești acum? Numai de pe Golgota se întrezărește învierea. Semnul decadenței lumii este refuzul de a primi învățătura sănătoasă. Câtă vreme mai există Liturghie, mai există șansă de mântuire. Fără credință, sunt un radio care captează doar bruiaje. Fără smerenie, nu mai știu primi bucuria. Inima mea se bucură doar atunci când dragostea divină se odihnește în ea. Nimic din ceea ce este al meu nu îmi aparține. Ale Tale dintru ale Tale[2]! Bunicul avea dreptate: De pedeapsă nu scapi ascuzându-te, ci cerându-ți iertare! Creștinismul își propune drept scop explicit să îngăduie omului să își asigure mântuirea[3]. Să vadă, în sfârșit, că banii sunt murdărie deshidratată și fără miros, care a fost făcută să strălucească[4]. Chiar dacă îi pierd pe toți, încă nu am pierdut nimic[5]. Părintele duhovnic mă susține: Nu vei fi întrebat cât ai câștigat. Nu îți pierde nădejdea, bine știind că vei fi cercetat cu atenție dacă ai vreo asemănare cu Iisus Hristos (bunătate, blândețe, răbdare, dragoste, iertare). Cel ce ți-a dat harul nu are de gând să ți-l ia! Ca să scap de datorii, îmi recunosc falimentul. Eu pierd, dar Dumnezeu biruie în mine. Le mulțumesc sfinților că L-au reintrodus pe Dumnezeu în viața mea de zi cu zi. La cateheze, părintele duhovnic radiază: Iov nu pierde totul, câtă vreme nu Îl pierde pe Dumnezeu. Marius MATEI ____________ [1] Pildele lui Solomon 1, 3. [2] Deuteronom 10, 14. [3] Michel Henry, Eu sunt Adevărul, Deisis, Sibiu, 2007, p. 219. [4] Marshall McLuhan, Să înțelegem media, Curtea veche, București, 2011, p. 183. [5] James Bernstein, Uimit de Hristos, Ecclesiast, Sibiu, 2010, p. 274.

Tags:

Marius Matei Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

1

Previous Article Scrierile sfinților sunt povețe sub epitrahil