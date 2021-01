Sfințirea cu Agheasmă Mare a instituțiilor românești din Giula, Ungaria

Potrivit tradiției și chiar dacă am trecut cu toții printr-o perioadă atât de dificilă, a pandemiei, care încă nu s-a sfârșit, totuși și la acest început de an nou, instituțiile românești din Giula, Ungaria și cei care își desfășoară activitatea aici, au fost sfințiți, prin stropire cu Agheasmă Mare, de care avem cu toții atât de multă nevoie.

La fel ca în anii trecuți, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, însoțit de alți clerici de la Centrul Eparhial, dar de data aceasta respectând și măsurile de protecție sanitară stabilite, a trecut pe la aceste instituții (în 12 ianuarie 2020), unde a fost întâmpinat cu multă bucurie de conducătorii lor, de personalul care lucrează aici și de numeroși elevi și copii de la Școala și Grădinița Românească din Giula.

Astfel, au fost sfințite sediul Consulatului General al României la Giula și Reședința Domnului Consul General Florin Trandafir Vasiloni, Grădinița Românească, aflată sub conducerea Doamnei Director Ana Ciotea și unde participă la programele educative un număr de 101 copii, împărțiți în 5 grupe; Școala Generală, Căminul de elevi și Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu”, clasele I-XII, condus de Doamna Director Maria Gurzău Czegledi, unde învață un număr de aproximativ 450 de elevi, sub îndrumarea a 46 de cadre didactice permanente și personal auxiliar, Muzeul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, inaugurat în anul 2014, Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), condusă de Domnul Președinte Gheorghe Cozma, Centrul de Documentare și Informare al AȚRU, coordonat de Doamna Director Mariana Negrău Vetro, Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria (UCRU), condusă de Părintele Marius Maghiaru, Protopop de Budapesta și care funcționează în același sediu administrativ din Giula, cu Săptămânalul „Foaia Românească”, aflat sub conducerea Doamnei Director Eva Iova-Șimon, sediul Săptămânalului „Cronica” al AȚRU, tot din Giula, condus de Doamna Director Delia Covaci precum și casa Doamnei Preotese Veturia Ardelean, soția vrednicului de pomenire Părinte Vicar Eparhial Pavel Ardelean.

Cu toții au primit cu multă bucurie și nădejde binecuvântarea adusă prin stropirea cu Agheasmă Mare și revărsată cu îmbelșugare, în aceste zile, peste dreptmăritorii creștini din lumea întreagă.

De asemenea, la fel ca și în anii trecuți și fără prea multe excepții, tot în această perioadă, înainte și după Bobotează, până la Odovanie, majoritatea credincioșilor ortodocși români din Giula și din celelalte localități și Parohii ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, i-au primit cu multă bucurie pe clericii acestei Episcopii, care au adus binecuvântarea Bunului Dumnezeu și încurajare părintească în casele și sufletele lor.

Această lucrare duhovnicească, misionar-pastorală, păstrată cu sfințenie și statornicie în viața Poporului Român Dreptmăritor, din Țară și din Diasporă, a fost întotdeauna așteptată cu multă bucurie de credincioșii noștri, iar în acest an ea a primit o semnificație specială, fiind însoțită de multă nădejde și rugăciune, pentru ajutorarea întregii lumi.