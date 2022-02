Vrem acces în Rai

Cel mai important lucru este accesul. Depinde ce fel de acces dorim. Acces la bunuri materiale sau acces în Rai. Depinde de noi ce acțiuni întreprindem pentru o variantă sau pentru cealaltă.

Vrem acces la distracții, cu orice cost sau dorim accesul în lumea lui Dumnezeu? Vrem acces la informații financiare sau la planul de evadare din iad? Cum putem avea acces în veșnicie aflăm de la Dumnezeu. El ne-a descoperit deja aceste lucruri prin oamenii pe care i-a ales să ne transmită mesajul biblic. Singura problemă este tentația accesului la cele pe care Dumnezeu ne poruncește să le evităm permanent.

Dacă nu știm cum putem avea acces în Rai, să căutăm pe cineva care să ne ghideze.

Avem acces la Dumnezeu doar datorită lui Hristos. În cele mai disperate momente din viața noastră, suntem față în față cu Dumnezeu. Atunci se decide totul. Credem sau nu. Primim viață sau suntem osândiți.

Toți vor acces în mall sau în parc și e firesc acest lucru. Dar nu e suficient. Omul nu este un robot. El are un suflet însetat de veșnicie.

Trebuie să Îl căutăm pe Dumnezeu până Îl găsim. Când ne smerim, Îi facem loc lui Dumnezeu în inima noastră.

Răspunsul Lui este dublu: mila și harul. Mila, ca iertare pentru toate cele trecute. Și harul, ca reprimire a capacității de a face binele.

Farmacistul îmi dă medicamentul, cu condiția să plătesc pentru el, iar medicamentul îmi face bine, cu condiția să îl iau. Însă Dumnezeu îmi dăruiește iubirea Lui fără nici o condiție. Nu mă obligă. Îmi dă sens. Eu nu pot da sens singur. Eu pot da nume. Îmi e de ajuns să primesc sensul de la Dumnezeu.

Dacă vederea este accesul la culori, iar rațiunea este accesul la calcul, credința este accesul la Dumnezeu.

Nu am auzit niciodată partea diavolului din poveste, Dumnezeu a scris toată cartea, scria Anatole France. Dar eu am încredere deplină în Dumnezeu și nu vreau să am de-a face cu mincinoșii. Nu am pierdut nimic. Din contră, urechile mele au fost salvate de auzul unor monstruozități.