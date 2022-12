Între Cruce și talisman

Orbecăiam într-o seară cu telecomanda prin televizie şi ghici peste ce-am dat? Două doamne drăguţe, invitate la respectivul post, ne dădeau pe rând sfaturi, după cum am înţeles eu, numai bune de gonit nenorocul. Căci dacă stăm şi ne gândim noi, românii popor relativ tânăr şi cam nărăvaş din fire, neînvăţat cu obiceiurile orientale, habar n-avem pe ce lume trăim şi tot dăm din colţ în colţ, aşteptând să vină cineva cu mai multă minte să ne arate fiindcă ştiinţa noastră “astrologică” abia dacă ajunge până la genunchiul broaştei. În concluzie, trebuie să învăţăm de la popoarele bătrâne, cu vechi state de plată în Uniunea stelară, de aceea am cules vreo câteva sfaturi cu privire la modul în care ar fi bine să ne purtăm în această perioadă în care astrele s-au cam întrecut cu gluma. Mai întâi şi-ntâi, e musai să scăpăm de toate energiile negative din locuinţa noastră. De exemplu: ne-am putea aşeza cu faţa spre uşă ţinând în mână o mătură şi să le alungăm cu zicerea: ieşiţi, ieşiţi! Dacă vrei să-ţi intre în casă energia pozitivă, dă la o parte totul din calea ei: mobilă, păpuşi, pisici (cu icoanele n-au spus cum să procedăm). Să nu fie nici un obstacol atunci când deschizi uşa că gata!,se întoarce îndărăt energia şi rămâi cu buza umflată. Ar fi bine, de asemenea, să-ţi faci rost de un păun pe care să-l jumuleşti din când în când şi penele lui să le aşezi într-un centru benefic (n-am reţinut dacă penele trebuie să fie de la coadă sau din coroniţa de pe cap). Ai grijă unde-ţi plasezi copiii că s-a dus autoritatea ta de părinte dacă eşti neatent. Nu cumva să aveţi camerele uşă-n uşă că sar scântei. Nici măcar poza să nu le-o ţii în cameră la tine, că-i vai! Poza ta, da, poţi s-o priveşti cât vrei dar mai actualizeaz-o pentru că rişti să nu te mai recunoşti nici tu.Vrei să ai succes în carieră? Profită cât poţi de colegi şi începe să te caţeri. Acum e momentul! Şi încă ceva: dacă lucrezi într-un birou cu mai mulţi (bugetari mai ales), vezi să ai spatele asigurat ca să se disperseze energia negativă. Şi pune-te bine cu doamna Lună că nu ştiu ce are de la o vreme. Pe cât era de galbenă-gălbioară, rotundă-rotunjoară, misterioasă ca Mona Lisa şi sfioasă ca o fecioară, pe atât de negricioasă la inimă s-a făcut! Asta n-ar fi nimic, dar ce te faci dacă-ţi intră-n soartă fără să bată la fereastră şi-ţi schimbă destinul? Şi când te gândeşti că stăteai cu ochii pironiţi la ea nopţi în şir, aşteptând să te umple de fericire şi acum, na! Nu mai vrea să ştie nici de îndrăgostiţi, nici de lunatici, de nimic! Parcă s-a întâlnit la cotitură cu planeta retrogradă şi nu se hotărăşte care încotro s-o ia. Mare Ţi-i grădina, Doamne!

A, era să uit! Talismanul! Neapărat să-ţi cumperi unul! Ai de unde alege. Dacă eşti bărbat adevărat, ia-ţi un dragon, simbolul puterii (ei nu ştiu că l-a omorât Sf.Gheorghe). Dacă vrei să faci ravagii printre inimile sexului opus, cumpără-ţi unul cu ochişori. Vorba ceea: ochii care se văd, nu se uită! Cam atât cu sfaturile. Ar mai fi şi altele dar să ne oprim. Cele pe care le-aţi auzit sunt autentice, proaspăt aduse de la sursă. Poate forma de prezentare să fi suferit vreo schimbare. Prost obicei să le spui altora ce să nu facă! Dar zic şi eu aşa: oare este bine s-o luăm şui, pe arătură cum spune românul, şi să părăsim calea cea dreaptă? Aceste popoare, înţelepte în felul lor, care au o cultură diferită de a noastră, poate n-au cunoscut încă Lumina Lui Hristos dar nouă, creştini botezaţi, nu ne-ar fi ruşine să recurgem la asemenea practici comic-naive pentru a dobândi bunăstare şi mulţumire sufletească? Am uitat de “Vistierul bunătăţilor” şi “Dătătorul de viaţă”? Desconsiderăm până într-atât harul dumnezeiesc ce ne-a fost dat tocmai pentru a putea lupta împotriva duhurilor rele? Dacă am cinsti cum se cuvine Crucea Mântuitorului şi ne-ar fi de-ajuns. Dar avem atâtea alte mijloace şi posibilităţi pe care ni le-a oferit Tatăl nostru prin Biserica Sa: rugăciunea, sfintele Taine, ierurgiile etc. Avem atâta bogăţie spirituală în jur şi noi lepădăm ce-i al nostru pentru a alerga după solomoneli străine, să vadă lumea că suntem universali? Singurul “talisman” pe care merită să-l porţi este simbolul Crucii restul sunt doar podoabe sau ciudăţenii. După două mii de ani de jertfă neîntreruptă s-ar cuveni să avem măcar decenţa de a ne aminti că suntem creştini.