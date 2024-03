La început de post (III)

Dobândim răbdare în timpul așteptării: răspunsul este mai aproape azi decât a fost ieri, să nu ne îngrozim de nimic (Iosua 1, 9). Dumnezeu ne poate asculta pe toți deodată, miliarde, nu unul câte unul. Hristos a murit pentru fiecare dintre noi, ca și cum fiecare ar fi fost singurul om din lume. Dacă Îl vom iubi pe Tatăl așa cum Îl iubește Fiul, Sfântul Duh va răsări în noi (C.S. Lewis, Creștinism pur și simplu, Ed. Humanitas, București, 2023, p. 195).

Amăgirile sunt copilărești: ne imaginăm (ne prefacem) că jucăriile prind viață. Confundăm ficțiunea cu realitatea, divertismentul cu spiritualitatea, banalul cu esențialul, otrava cu leacul. Ne protejează îngerul păzitor, nu mascota Tommy Ketchup. Ne proteajează harul (care nu va dispare) din Biserică (care nu poate fi distrusă).

Fiecare lună ar putea fi ultima. Să trăim fiecare lună ca și cum am mai avea doar patru săptămâni de trăit: cum ne-am ruga în această împrejurare, cum am participa la Liturghie, cum am alege ce să facem? Să nu fim triști, necazurile sunt în spate, în față e doar învierea. Din moment ce am fost iertați, e momentul să începem să iertăm. La final, răsplata va fi identică: bucuria de a fi cu Domnul. Să Îi arătăm lui Hristos că El este pentru noi mai prețios decât o mie de lumi. Răul nu ne va cuceri niciodată.

Nu cei ce se cred înțelepți sunt înțelepți, ci cei simpli, dar credincioși. Spinii din Galileea sunt înalți de 1 metru, nimeni nu are nici o scuză că nu i-a observat (Craig Keener, Comentariu cultural-istoric al Noului Testament, Ed. Casa Cărții, Oradea, 2023, p. 85). Dumnezeu așteaptă de la noi o recoltă bună: multiplicarea grăuntelui de 30, 60, 100 de ori. Omul e absorbit fie de Bine, fie de rău. Până să apară spicul, neghina seamănă cu spicul. Împărăția Lui poate începe în anonimat și culmina în slavă, precum arborele de muștar dintr-o sămânță mică (cea de orhidee era și mai mică, dar necunoscută multora atunci).

Să facem toate eforturile pentru a pune mâna pe Comoară. Nu căutăm perle în Marea Roșie, ci Raiul. Hristos poate repeta minunile oricând, cu noi. Vom fi întăriți, precum sfântul Cuthbert și mulți alții, care au făcut minuni în numele Lui (Vlad Benea, Vieţile Sfinţilor Ortodocşi din Apus, Ed. Renaşterea, Cluj, 2006, p. 229). A auzit îngerii cântând minunat la înmormântarea monahului Aidan și a decis să se dedice lui Hristos. Să meargă pe calea strâmtă a mântuirii. Noaptea se ruga în mare, în ritmul valurilor. La fel de plini de credință au fost și Adalbert, Ansgar, Beatrix, Braulio, Dagobert, Donivald, Ermelinda, Frederick, Genevieve, Ildefons, Isberga, Kenan, Placid, Ranulf, Remigius, Ymar.