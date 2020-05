Ortodoxie si traire Setarea minții pentru o gândire frumoasă Marius Matei Share









Primul lucru de care sufletul nostru are nevoie este smerenia[1]. Acest lucru l-am învățat de la cine nu mă așteptam, de la arbitrul Alexandru Tudor, un apropiat al epitropului bisericii noastre. Cita din Pateric și din Filocalie mai bine decât un teolog, cunoștea mănăstirile și duhovnicii mai bine decât un preot. Și toate acestea fără nici o urmă de habotnicie, doar din bucuria găsirii fericirii adevărate prin credință. Am fost uluit peste măsură, bucuros că Domnul secerișului trimite astfel de secerători în holda Sa. Când era în cea mai stresantă zi a carierei sale, a fost trezit de Domnul bucuriei și reașezat pe alt făgaș. După cum însuși mărturisește, a fost trezit. Mă bucur să îl văd la privegherile de la mănăstirea noastră, deși știu că prezența dânsului mă obligă să ridic nivelul cuvântului de învățătură de pe la 4 dimineața, după Vecernie, Utrenie și Dumnezeiasca Liturghie. Mă bucur că a fost alături de noi la hramul nostru când împreună am cântat un ultim La Mulți Ani! Majestății Sale într-un octombrie nu foarte îndepărtat. Mă bucur că am întâlnit un astfel de om și sunt sigur că mai am multe de învățat de la dânsul despre corectitudine și echilibru. Nu știu dacă știați, dar dânsul visa să ajungă fotbalist. A fost împușcat în picior în decembrie 1989 și totul părea spulberat. S-a împăcat cu ideea că asta este voia Domnului și nu putem decât să facem ascultare de El, mai ales când propria logică ne depășește. Iar ca dovadă a modestiei sale este faptul că publicul nu cunoaște roadele milosteniei sale bogate. A înțeles mesajul, a învățat lecția și a găsit acea bucurie extraordinară, pe care numai credința o poate oferi. Din aceeași ligă fac parte mulți sportivi (Mihai Neșu, Simona Halep, Novak Djokovic). Din haosul materialist, doar viața spirituală ne mai poate salva[2], nu există alternativă. Schimbarea începe în propria minte. Mintea minte, soluția este schimbarea obiceiurilor proaste, dezvățarea. Un computer depozitează adesea o grămadă de informații nefolositoare. Soluția este Recycle Bin. La fel, mintea este adesea coruptă de gânduri inutile, chiar dăunătoare. Soluția este alungarea acestora, cum sunt îndepărtați lupii de lângă turma oilor. Ne întrebăm sincer: De ce oamenii nu renunță la ceea ce știu că este nesănătos? Răspunsul e simplu: Puțina credință. Cel mai urgent lucru este schimbarea atitudinii noastre[3]. Numai astfel vom discerne care este calea luminii. Creștinul luptă să dobândească o gândire frumoasă[4], după modelul divin. Germanul Wofgang Borchert concluzionează: Secretul este să înveți să zici nu oricărei aberații[5]! Dacă ți se cere să binecuvintezi crima, refuză! Dacă ți se oferă bani mulți ca să pilotezi un avion care va bombarda un oraș, refuză! Dacă ți se ordonă să împuști o femeie însărcinată, refuză! În sens contrar, lumea va deveni o piscină însângerată. Din păcate, mai mulți mor în fugă[6], decât în luptă. Marius MATEI ______________________ [1] ***, Filocalia de la Optina, Egumenița, Galați, 2009, p. 152. [2] Dinu Cruga, Trepte duhovnicești, Renașterea, Cluj-Napoca, 2016, p. 118. [3] Sf. Ioan Maximovici, Predici și îndrumări duhovnicești, Sophia, București, 2001, p. 76. [4] Ioan C. Teșu, Patima desfrânării și lupta împotriva ei, Credința strămoșească, Iași, 2003, p. 95. [5] Wolfgang Borchert, Draussen von der Tur, Rowoholt, Hamburg, 1946, p. 33. [6] Selma Lagerlof, Jerusalem, Bonnier, Stockholm, 1015, p, 24. P.S. Cat de indracit poate sa fie un hater care injura non-stop Sfanta Euharistie?!

