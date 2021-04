Sfantul Cuvios loan Paleolavritul

Sfantul Cuvios Ioan a fost monah in Lavra Veche a lui Hariton cel Mare din Palestina, numita si Pesterile cele Vechi. In acest loc s-a daruit deplin tuturor nevointelor, petrecand in rugaciune si priveghere, si cugetand pururea la ceasul mortii. In acest locas monahal el s-a invrednicit de harul preotiei. Cuviosul Ioan a trecut la cele vesnice in secolul al 8-lea. Deoarece Cuviosul Ioan s-a nevoit cea mai mare parte a vietii sale in acea pestera veche, slujind in biserica, a fost numit si Paleolavritul sau “al pesterii celei vechi”.

Troparul Sfantului Cuvios Ioan

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor si cu suspinurile cele dintru adanc ai facut ostenelile tale insutit roditoare; si te-ai facut luminator lumii, stralucind cu minunile, Ioan, parintele nostru. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului mucenic Pafnutie;

– Sfintilor Socrat si Dionisie;

– Sfantului Agatanghel;

– Preacuviosului Gheorghe Marturisitorul, episcopul Antiohiei Pisidei;

– Sfantului Trifon arhiepiscopul Constantinopolului;

sursa: crestinortodox.ro