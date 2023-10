Fiul lui Dumnezeu (2)

Creștinismul este adăpostul de normalitate într-o lume violentă, este refugiul celor batjocoriți de imperiile din toate secolele. Creștinismul a înlocuit limbajul de la nivelul cel mai de joc cu doxologia, redând demnitatea ființei umane decăzute. Creștinismul este puterea Fiului lui Dumnezeu în lume, este adunarea celor evadați din iad, este singura cale către fericirea veșnică. Dumnezeu are un singur Fiu și Acesta S-a întrupat o singură dată și a înființat o singură Biserică.

Secretul este capacitatea ucenicilor Fiului lui Dumnezeu de a se fortifica în Biserică, de a câștiga prin puterea Aliatului divin, de a nu se expune inutil pe teritoriu ostil. Războinicii spuneau mereu că religia e inutilă, dar – de fapt – războiul era inutil. Războiul a ucis, religia a salvat. Demonii au adus suferință, Fiul lui Dumnezeu i-a învins pe demoni. Cine nu e cu El, e clar împotriva Lui. Cine nu va crede, nu se va salva.

Marele coșmar al iadului s-a terminat. Deși puțini mai sperau, Fiul lui Dumnezeu a zdrobit iadul. Cine vrea să scape, are o șansă reală, aievea, palpabilă: convertirea, schimbarea radicală din sălbatic în civilizat, din atacator în pansator, din strângător în donator, din bestie în înger. Marea amăgire a fost hedonismul, iluzia că toți vom trăi în purpură aici, deși nimeni nu ne-a promis asta vreodată. Abia când nu ne vom mai amăgi, nu vom mai fi dezamăgiți. Fiul lui Dumnezeu nu a trăit în purpură și singura Lui cunună a fost de spini.

Azi am primit un pomelnic „pentru deblocare financiară”. Fiul lui Dumnezeu nu a zis așa ceva în predica Lui. Poate ceva idol roman, dar nu Mesia. A fi creștini nu înseamnă a fi simpatici și a ne merge bine, ci a crede și a urma un Model absolut. Este și o deblocare, dar de gândire, o resetare și devirusare. Fiul lui Dumnezeu nu ne scapă de imperii și nu ne dă averi, dar ne dăruiește ceva mult mai de preț: viața veșnică.

Fiul lui Dumnezeu nu ne va întreba nici ce meserie am avut, nici cât am câștigat, ci doar câți sărmani am ajutat cu toată dragostea. El vrea să vadă cât de mult ne dorim veșnicia și ce suntem dispuși să sacrificăm pentru ea.

Păgânii erau panicați din cauza mâniei dezlănțuite a zeilor, nu aveau nici o scăpare, nici o speranță, totul părea pierdut. Dar iată că Fiul lui Dumnezeu schimbă istoria, trimițând apostoli să spună adevărul tuturor: Zeii nu există și singurul Dumnezeu adevărat va salva omenirea.

Uneori ne credem smeriți fără să fim. Nici un certificat de botez nu este vreo medalie de pus la gât. Avem nevoie de o maturizare spirituală, pentru a nu denatura mesajul Fiului lui Dumnezeu. Unii resping creștinismul tocmai pentru că l-au înțeles greșit. Evanghelia nu încurajează cinismul, lipsa empatiei, egoismul, pesimismul.