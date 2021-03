Inceput fara de sfarsit

Viata fara de moarte este Buna Vestire, fara sa fie un basm cu zane si spridusi. Incepe mantuirea. Dar aceasta mantuire nu s-a sfarsit, inca nu am ramas pe dinafara. Sunt in bratele iubitoare ale Tatalui, deci, nu am cum sa ajung in alta parte. Decat daca devin capos si vreau sa plec din Familie.

Doar daca imi creez iadul propriu, iadul egoismului. Dar cata vreme raman cu Tatal, El imi da mana, imi da apa din piatra, imi daruieste bucuria Lui. Si toate acestea doar incepand de azi, de Buna Vestire. Nu ma mandresc, ca sa nu ma smereasca Dumnezeu, insa vreau ca ravna mea si ravna voastra pentru lumina sa creasca, fara sa fim penibili sau ipocriti, ci sinceri, altruisti si curajosi.

M-am nacut o singura data pe 25 martie, spre deosebire de Sfantul Iustin Popovici, care s-a nascut de doua ori de Buna Vestire, trecand la Domnul de ziua sa de nastere. Vreau sa ma nasc si pentru cer, indiferent de stilul calendarului.

Buna Vestire este bucuria din Postul Tanguirii, dezlegare la IHTHYS. Este discretia sfinteniei si taina vie a salasluirii Sfantului Duh. Asta trebuie sa pricepem: sfintii se strecoara fara zgomot, nebagati in seama… Dumnezeu ramane discret. El iti vorbeste in soapta. Trebuie sa asculti, iar El iti va vorbi. Ingerul i-a putut vorbi Sfintei Fecioare, deaoarece ea se afla in stare de receptivitate. Prin Mama noastra, avem modelul celor care vor sa Il primeasca pe Iisus Hristos ca Domn si Rascumparator.