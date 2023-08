Inimă și curățenie

Cei cu inima necurată nu vor vedea pe Dumnezeu, deci vor fi în iad. Strădania noastră permanentă este să nu ne murdărim sufletul cu mizerii urât mirositoare, să refuzăm drogul amăgitor al succesului aparent. E momentul unei curățenii generale.

● Dumnezeu se adresează inimilor noastre. De acest răspuns depinde veșnicia. De abia când vom vedea o lume lipsită de iubire, scrie un polonez, vom înțelege ce înseamnă ateismul. Un om „fără inimă” nu va ajunge în Rai. Toți au identificat mina marină drept pericol pe plajă, dar nu și necurăția patimilor pericol pentru suflet.

● Fericirea înseamnă să mănânci o ciocolată în Rai. Să nu se mai încarneze în minte gânduri urâte.

E suficient un surâs al lui Dumnezeu, ca totul să recapete sens.

● Pacea începe cu un zâmbet, o descleștare, o desîncrâncenare. Dacă ați citit asta, zâmbiți, sunteți în viață, Dumnezeu nu are nevoie de discipoli triști! Dumnezeu zâmbește când un fiu rătăcitor se întoarce. Un om încruntat nu are o inimă largă. Să fim precum pruncii, veseli, sinceri, necontaminați de vicii.

● Dacă am ști cât de repede ne vor uita oamenii, am sluji doar pentru Dumnezeu. Nu am mai zâmbi fals pentru nimicuri trecătoare. Ne plângem că suntem nedreptățiți și așa o fi, dar uneori sunt doar proastele noastre alegeri. Să nu ne mai plângem de nesimțirea altora, ca să nu devină molipsitoare.

● 15 august este ziua Fecioarei Maria, nu a fructelor de pădure, fie ele și de la Valea Ierii. „Berries” pot fi sărbătorite și după. Dacă suntem pe ultimele locuri, de vină nu sunt cei care fac clasamentul. Dacă nu putem fi poeți, să fim poezii. Orice ar spune oamenii despre noi, în realitate suntem așa cum ne vede Dumnezeu.

● Când Îi cerem ajutorul, Dumnezeu nu se preface că nu ne aude și nu schimbă subiectul.