Rugăciune către Domnul Învierii (II)

Doamne al Învierii, ajută-ne să stârpim patimile, ca să ne săturăm de harul Tău! Sfinte mărturisitor Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Doamne, călăuzește-ne pe calea adevărului! Ajută-ne să ajungem la ținta finală, la fericirea veșnică. Ajută-ne să căutăm cu evlavie calea mântuirii. Doamne, fă-ne moștenitori ai Împărăției Tale! Doamne, ajută-ne să ne integrăm în Împărăția Ta! Încă ne rugăm să ne ghidezi, Doamne, în căutarea fericirii adevărate! Să nu ne dorim popularitate, nici vânzări bune, nici funcții, ci sănătate și mântuire. Adevăratul Tău nume este Sfințenie, dăruiește-ne sfințenia Ta, ca numele Tău să se sfințească în noi. Ocupați să facem prozeliți, să nu uităm de Tine. Ocupați să răspândim creștinismul, să nu uităm de Hristos. Pe lume nu există decât un singur Bine, iar acela ești Tu. Răul nu are puterea de a fi rău cum are Binele puterea de a fi bine. Doamne al Învierii, dăruiește-ne speranță! Știm că sunt mult mai multe lucruri minunate care ne așteaptă, decât nenorociri de care am scăpat. Încă ne rugăm pentru pace și pentru fericire, deoarece știm că nu ne poți dărui pacea Ta sau fericirea Ta separat de Tine. Doamne al Învierii, dă-ne răbdare să îți citim Cartea și să ne îndrăgostim de Autor, deoarece nu se poate să iubești o carte și să o citești doar o singură dată. Încă ne rugăm să ne reconstruiești ruina casei sufletului nostru, chiar dacă renovarea poate fi dureroasă. Doamne al Învierii, ajută-ne să ajungem Acasă! Încă ne rugăm să fim izbăviți de îmbufnare. Crucea Ta să ne apere de toate pericolele! Încă ne rugăm să învățăm să prețuim mai mult lumina și să divorțăm de întuneric. Doamne, scapă-ne de istovire! Încă ne rugăm să gustăm bucuria veșniciei, împreună cu toți cei ce au căutat mântuirea de mii de ani. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Doamne al Învierii, vrem să avem o legătură vie cu Tine! Încă ne rugăm pentru împuținarea dorințelor și pentru cucerirea harului. Mulțumim, Doamne, că Împărăția Ta ai apropiat-o de noi! Încă ne rugăm să scăpăm de deziluzii, de schisme, de erezii, de idoli și de falsitate. Crucea Ta, Doamne, să zdrobească toți demonii care se războiesc cu noi. Doamne, scapă-ne de cel mai mare pericol, noi înșine! Cel mai mare pericol pentru Cartagina era Cartagina însăși. Sfârșitul vieții terestre nu este o tragedie, ci începutul bucuriei veșnice. Doamne, dă-ne această bucurie! Într-o peșteră Te-ai născut, Hristoase, ca să îl mântuiești pe omul cavernelor. Într-o peșteră ai venit pe lume, Hristoase, ca să naști Biserica Ta în catacombe. Doamne al Învierii, pansează inimile noastre sfâșiate de patimi! Încă ne rugăm pentru simplitate și neîngrijorare, pentru sinceritate și liniște. Te avem pe Tine, Hristoase, și asta ne e de ajuns. Încă ne rugăm să dobândim cheia credinței, care deschide ușile Raiului. Mulțumim, Hristoase, că ai făcut ca această cheie să se potrivească în încuietoare! Mulțumim că această cheie deschide Ușa și nu cârtim despre designul cheii, important e că există o astfel de cheie și că o avem! Doamne al Învierii, fă să rodească iubirea Ta în noi! Încă ne rugăm pentru eliberarea sufletelor noastre de orice formă de păgânism. Adevărul Tău să ne învețe, deoarece nu ne plictisește niciodată. Hristoase, Tu câștigi mereu și nu pierzi niciodată! Druizii nu au supraviețuit, dar credința creștină a renăscut iar și iar, la nesfârșit, după multe tactici și strategii greșite. Nu mai jertfim copii idolului Kali, precum odinioară lui Moloh, nu mai mergem inevitabil în iad. Învierea Ta, Hristoase, a schimbat toată suferința în bucurie. Pesimismul albigenzilor, catarilor și bogomililor înlătură-l de la noi, Doamne! Scepticismul umanist pune-l deoparte, departe de noi! Adevărul se descoperă mereu, deși pare imposibil pentru anxioși. Tu, Doamne, poți muta munții, poți face ca un fluviu să se întoarcă din mare și să urce iar în amonte! Ajută-ne, Doamne, să fim conștienți de tot ce înainte ni se părea vag și neconcludent. Știm că ești pretutindeni, dar suntem mai conștienți de prezența Ta în locurile fără zgomot, fără aglomerări excesive de patimi.

Marius Matei Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

