Rugăciune către Domnul Învierii (III)

Doamne al Învierii, vindecă-ne de orice nerozie! Fecioarele neînțelepte au pierdut accesul la Nuntă dintr-o stupidă eroare de calcul. Oamenii cer libertatea de exprimare ca o compensație pentru libertatea de gândire pe care o folosesc rar. Dă-ne gând de mântuire! Încă ne rugăm să dobândim înțelepciunea evanghelică, calmul și blândețea Ta, Hristoase! Este mai bine să tăcem cu riscul de a fi considerat nerozi, decât să vorbim inoportun și să îndepărtăm orice îndoială despre asta. Dă-ne, Doamne, puterea de a tăcea! Dumnezeule, nu ne vei căuta după medalii, grade sau diplome, ci după cica8trici. Dă-ne curajul să nu ne menajăm în a ajuta pe frații Tăi! Doamne, Tu știi că oamenii aud doar ceea ce vor să audă, trimite-le indicii să nu rămână rătăciți și să înfometeze după cuvântul Tău plin de bunătate! Doamne, deschide robinetul harului pentru noi, robii Tăi! Evanghelia ne spune cel mai bine ce este de spus. Știm ce avem de făcut, dă-ne putere să ducem la îndeplinire misiunea noastră! Rugăciunea este telescopul prin care întrezărim muzica Raiului. Dă-ne, Hristoase, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, putere să ne rugăm cu evlavie! Doamne, ajută-ne să nu idolatrizăm succesul! Doamne, ajută-ne să ne angajăm voința în totalitate în Lucrarea Ta! Harul Tău să aducă în noi răcoarea vieții veșnice! Ajută-ne să nu cădem în sminteli și în capcane! Dă-ne puterea de a iubi! Mulțumim, Doamne, că lucrezi minuni cu noi și cu lumea ta! Doamne, doar Tu poți pătrunde în toate cotloanele existenței noastre, nimeni altcineva! Atunci când harul Tău lucrează în noi, totul este plin de bucurie și de lumină. Doamne, izbăvește pe toți cei care nici nu își dau seama că sunt în iad! Doamne, Tu dai naștere bucuriei în inimile noastre! Pentru creştini, Dumnezeul Cel unic subzistă în Trei Persoane. ● Fiul S-a născut din Tatăl cum se naşte cuvântul din minte şi Duhul Sfânt purcede din Tatăl cum purcede fapta din voinţă. Sfinte, Sfinte, Sfinte, miluiește-ne pe noi! Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Marius Matei Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

