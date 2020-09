Manastirea Sfintii Ilie si Lazar – Cristorel, Aschileu

Spread the love













Biserica este o construcţie din lemn ridicată după modelul Bisericii din Târgu Lăpuş şi dispune de trei spaţii: pridvor, navă şi altar.

Amplasată într-o frumoasă poiană, înconjurată de pădure de foioase, pe locul numit „Tocaia”, această zidire poate fi considerată un răspuns a lui Dumnezeu la credința, evlavia și rugăciunile credincioșilor din această zonă, umplând un gol spiritual existent. Obște este formată din călugărițe, iar stareță este monahia Parascheva Buculei.

Prima obște destinată să viețuiască la mănăstirea Cristorel a fost formată din ieromonahul Maxim Anton, venit de la Sihastria Rarăului, Moldova, cu un grup de surori. Au locuit în satul Cristorel în perioada februarie-mai 2000.

Din 15 mai a fost trimisă monahia Bartolomeea, de la mănăstirea Dobric ca egumenă și ieromonahul Andrei Coroian de la mănăstirea Nicula, ca preot-duhovnic. Începând cu data de 1 august 2000, mănăstirea a fost transformată în mănăstire de călugări, ieromonahul Andrei Coroian, fiind numit stareț. În luna septembrie acelaşi an s-a început construcţia unei case monahale, care a fost data în folosinţă doi ani mai târziu, deşi nu dispunea atunci de utilităţi şi finisaje. Între timp s-a mai construit o anexa, un altar de vara provizoriu pentru slujbe şi o clopotniţă din lemn.

În 01 iunie 2006 se decide în Sinodul Mitropolitan ca mănăstirea să redevină de călugărițe. În acest scop obștea de maici de la Mănăstirea Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Râșca Transilvană a fost mutată aici, iar obștea de călugări s-a mutat la Râșca Transilvană.

În inima comunei noastre, într-o minunată pădure se află mănăstirea satului Cristorel din comuna Aşchileu, ce poartă hramul Sfinţilor Ilie şi Lazăr. Credincioşii în praznice împărăteşti participă la Sfânta Liturghie din cadrul mănăstirii pentru a da slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile şi ajutorul pe care ni-l oferă zi de zi. Când am fost la mănăstire în excursie, stareţa mănăstirii a fost foarte primitoare cu noi şi ne-a spus povestea mănăstirii. Am fost foarte impresionaţi cu toţii de mănăstire şi de tot ce se afla în împrejurimi, Am avut parte de un minunat peisaj desprins dintr-o frumoasă poveste, ne simţeam cu toţii atât de bine de parcă eram în rai. Am simţit o linişte plină de iubire de la Dumnezeu, şi parcă ne doream ca să nu mai plecăm niciodată din acel loc mirific. Am plecat cu toţii acasă încărcaţi spiritual şi cu o dorinţă de a deveni mai buni, mai harnici şi mai cuminţi!

Într-o pădurice

Într-un loc de rai

Uite ce zăresc…Cu o turlă mare

Mănăstire mică,

Mică, linistită

De preoţi sfinţită

Şi de maici slăvită.

Toaca-i vestită

De mănăstire iubită

Într-un loc de rai

Sorele-i un crai

Maicile se roagă

Oamenii se închină

Mănăstirea-i plină

De iubire sfântă.

Şcoala Gimnazială Aşchileu Mare, jud. Cluj

Lorena M.–clasa a VI-a

Alexandra S. – clasa a a VI-a