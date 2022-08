Resemnificarea

Ne rugam Tie, Doamne, pentru dezamorsarea conflictelor. Ceea ce se intampla in mintile noastre creeaza tensiuni, care provoaca dispute. Putem fi in declin, dar nu in disparitie; harul ne resusciteaza.

Premisele pacii si ale bunei intelegeri:

comunicarea intre participanti; perceptia (avem mai multe lucruri care ne aseamana, decat cele ce ne deosebesc); atitudinea prietenoasa, neostila; orientarea spre sarcina (legea iubirii).

Preocupari misionare:

In ce conditii solutionam conflictul? Ce strategii folosesc partile? Ce determina natura acordului? Cum pot fi folositi tertii (mijlocirile sfintilor)? Cum putem fi educati pentru solutionarea conflictului (dilema prizonierului)?

Solutii:

Sa nu fim ignoranti. Sa fim blanzi. Sa fim facatori de pace. Problemele sufletului nu se negociaza. Medierea sfintilor. Identificam nevoile celorlalti.

Abilitati de abordare:

Nu intimida. Fii deschis. Intoarce obrazul. Fii ferm, corect, prietenos. Ramai o persoana morala. Nu condamna. Iarta. Interdependenta pozitiva: e in avantajul meu daca si colegii mei sunt performanti si e in dezavantajul meu daca nu sunt.

Mituri ateiste:

Cooperarea nu te-ar pregati pentru viata “de adult”. Persoanele bun ar fi dezavantajate (cara in spate cei slabi). Evaluarea nu este corecta. Lenesii capata totul gratis.

ð darwinismul social e depasit.

Consecinte:

Nu va pripiti. Evitati perceptiile eronate. Abandonati gandirea stereotipa. Fiti sincer, fara siretlicuri, fara viclenie. Nu exagerati, nu minimizati. Noi cream dusmanul: ne gandim la raul altuia, apoi inventam toporul. Absenta calitatii umane e data de somajul launtric.

Pentru evitarea conflictelor:

Selectia nu se face prin influente de grup. Selectia nu se face prin contraselectie (“Cine sa nu fie”). Conduicatorii isi apara prestigiul. Echilibrarea raportului munca – rugaciune (Faraon dadea mult de lucru poporului ales, ca sa nu aiba timp si de Dumnezeu). Fereste-te de iluzii. Schimbarea nu se manifesta neaparat spectacular.

ð Schimbarea = reframing (resemnificare, raport de parteneriat, nu de ostilitate).

Marius MATEI