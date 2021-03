6 motive pentru a colabora cu o firma de servicii funerare

Moartea este inevitabila si, indiferent cat de mult iti doresti, cel mai probabil te vei confrunta de-a lungul vietii cu pierderea cuiva drag. Iar in acele momente dureroase, tot ceea ce iti doresti este sa plangi si sa suferi in liniste. Dar, asa cum bine stii, din momentul nefericitei intamplari, va fi necesar sa te ocupi de numeroase documente, de planificarea inmormantarii si de tot ceea ce tine de pomenirea persoanei decedate.

Singura alinare pe care o poti gasi este de obicei prin intermediul unei firme de pompe funebre, iar motivele pentru a solicita serviciile unei case funerare sunt numeroase. Insa, in primul rand, trebuie mentionat faptul ca fiecare persoana decedata este diferita, si asa ar trebui sa fie si ceremonia acesteia de ramas bun. De asemenea, este esential ca cineva competent sa se ocupe de tot ceea ce tine de desfasurarea funeraliilor.

Echipa Anima Funerare prezinta in continuare care sunt cele mai importante motive pentru a apela la o firma de servicii funerare:

1. Servicii funerare 24/24 h

Cineva drag tie a parasit aceasta lume si nu stii care sunt primii pasi pe care trebuie sa ii urmezi? Este foarte posibil sa se intample asa! Insa, firmele de pompe funebre isi ofera serviciile non stop, acest lucru insemnand faptul ca indiferent de ora din zi sau din noapte, reprezentantii firmei iti vor sta la dispozitie si iti vor explica ce trebuie facut pas cu pas.

Poti doar specifica ceea ce iti doresti pentru ceremonia de inmormantare si bugetul pe care il ai, iar reprezentantii firmei vor putea alege produsele si pachetele funerare care sa fie pe placul tau si sa se incadreze in buget.

2. Vei gasi tot ce ai nevoie pentru inmormantare intr-un singur loc

Firmele de pompe funebre ofera diferite servicii sau pachete funerare, acestea incluzand tot ceea ce este nevoie pentru ceremonia de ramas bun. Prin urmare, nu va fi nevoie sa mergi in diferite parti pentru a cumpara cele necesare inmormantarii, precum sicriul, coroana funerara sau crucea.

3. Produsele oferite de pomana sunt incluse

Pentru ceremonia de ramas bun trebuie incluse anumite produse ce trebuie daruite de pomana celor prezenti sau reprezentantilor bisericii. Iar pachetele funerare oferite de firmele funerare le contin adesea, tinand insa cont de valoarea pachetului. Aceste produse includ colaci, vesela, prosoape, lumanari, batiste si chiar coliva.

4. Asistenta privind obtinerea ajutorului de deces

Moartea unei persoane apropiate inseamna multa durere sufleteasca si, de multe ori, afectat este si bugetul tau. Dar, aceasta problema este in mare parte rezolvata, caci firmele de pompe funebre isi stabilesc si planifica pachetele si serviciile funerare in functie de ajutorul de deces pe care il poti obtine de la stat. Astfel, pentru persoanele asigurate sau pensionare, care au decedat, poti primi suma de 5.429 lei, acestia putand acoperi integral costurile ceremoniei. Iar, daca vei opta pentru un pachet care nu depaseste aceasta valoare, banii ramasi iti vor fi returnati.

5. Transport intern funerar si international

Pe langa transportul funerar intern, ce este solicitat pentru a transporta corpul neinsufletit de la spital sau domiciliu la capela si apoi spre cimitir, uneori, persoana draga tie decedeaza intr-o alta tara, astfel ca, va fi necesar sa soliciti serviciul de repatriere decedati. Acest tip de transport nu poate avea loc decat cu ajutorul unor vehicule speciale, in cazul transportului terestru sau prin intermediul transportului aerian. In oricare dintre cazuri, firma funerara se va ocupa de tot ceea ce tine de acest transport, iar tariful va fi calculat in functie de varianta de transport aleasa, de numarul de kilometri sau de sicriul ales.

6. Mai mult timp pentru a jeli

Apeland la o firma ce ofera servicii funerare, nu va mai fi nevoie sa petreci timp cu organizarea funeraliilor, astfel ca vei putea petrece mai multe ultime clipe alaturi de persoana decedata. Acele momente de reculegere sunt foarte importante si vei reusi sa aloci suficient timp pentru a-ti lua ramas bun. Iar atunci cand stii ca o firma specializata se va ocupa de tot, vei fi mult mai impacat cu tine si cu situatia nefericita.