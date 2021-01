Zaheu contra Zaheu

Vames pacatos versus episcop in Cezareea. Corupt sau sfant? Om vechi sau om al Duhului? Cetatean al iadului sau bucuros al raiului? Sa nu credem ca in inima lui Zaheu nu a fost un razboi interior. Solutia salvatoarea a fost faptul ca marele colector de taxe a facut primul pas spre mantuire: a dorit sa se intalneasca cu Domnul Hristos! Si aceasta intalnire nu l-a dezamagit, pentru ca Domnul Hristos nu i-a spus cat este de mic! Exista astfel de intalniri revelatoare. Vamesul tocmai a descoperit ca Dumnezeu comunica cu realitatea din el.

Pacatos sau penitent. Patimas sau doritor de Hristos. Aceste ganduri se razboiesc in mintea noastra. Pe care Zaheu il alegem: pe cel care lua spaga sau pe cel din sicomor, mantuit cu toata casa lui? Talharim sau inapoiem impatrit? Furam sau dam jumatate saracilor? Ne hranim cu vitamine artificiale sau cu harul divin? Nu suntem respinsi la bacalaureatul credintei, ci alesi (am raspuns chemarii). Atei sau increzatori in Inviere: Hristos leapada giulgiurile. Si desi a flamanzit, a saturat mii. Refuzam parfumul lumii: pretuim nardul credintei. Pacea hristica: necazurile nu ne nelinistesc mai mult decat tulbura o piatra marea, inainte de a se scufunda. Smecher contra linistit. Nesimtit contra bine crescut. Acestea sunt antitezele Parusiei bucuriei. Prea Fericitul Daniel ne asigura ca Domnul Hristos nu ne judeca dupa imaginea publica, nu se ia dupa mixul de marketing si fatarniciile PR-ului: “Mântuitorul Iisus Hristos nu se ia după gura lumii, după opinia publică. Opinia publică ştie doar să evalueze, să judece pe oameni după faptele lor exterioare, dar, adesea, opinia publică este incapabilă să cunoască schimbările sufletului omului. Toată lumea din Ierihon ştia că Zaheu este un om lacom şi nedrept, dar nimeni altul decât Iisus Hristos nu a citit în sufletul lui dorinţa de schimbare. Aici vedem că Mântuitorul este vindecător de suflete şi nu judecă pe oameni după aparenţe, ci după dorinţa lor de schimbare în bine.” Mare diferenta intre realitate si aparenta: Hristos nu a avut trup aparent, iar mantuirea este reala. Sa nu fim credinciosi doar in aparenta…