Ce este adevărul?

Este timpul să renunți la capricii, îmi zise părintele la prăznuirea sfântului Teotim. Ți-a ajuns adolescența întârziată. Acum e timpul să te maturizezi. Încă ești junior, învață din experiența veteranilor. Ai prea multe obiecții nefondate, născute numai și numai din slavă deșartă. Și puțina milostenie pe care o făceai a dispărut. Ai coborât ștacheta, în loc să o înalți.

Îmi lipsește îndemânarea…

Scuza asta nu ține. Lasă confuzia și muncește la fuziunea cu porunca iubirii. Aderă la ea.

Din nevoia de simplificare am ajuns la derizoriu. Nu există scurtături pe drumul către adevăr.

Ca să câștigi fericire, adeseori pierzi bani. Ca să deprinzi adevărul, nu mai minți nici în glumă. Nu faci calcule, nici scenarii, te supui voii divine.

Voi scurta discuțiile despre vreme și voi aprinde candela mai des.

Întoarce-te la Psaltire și vei avea mari bucurii. Cea mai mare nechibzuință este să nu te rogi.

Dar nu înțeleg rugăciunea.

Nu tu trebuie să o înțelegi. Diavolul o înțelege și pleacă, nesuportând-o ca exercițiu de smerenie. Pacea coboară din minte în inimă, se așează și nu mai pleacă. Este prospețimea rugăciunii în har. Găsirea adevărului nu este o speculație. Este o realitate eliberatoare. Este fericirea în cel mai înalt grad posibil pentru un om. Adevărul este lipsa vulgarității. Este opoziția față de minciună. Este desecretizarea publică a ascunzișurilor. Nu marele public decide adevărul. Materialismul nu poate acapara profunzimea. Niciodată lăcomia nu va fi virtute. Adevărul e că știm ce avem de făcut. Că avem suficiente modele, explicații, încurajări. Doar că magnetismul minciunii încă atrage spre infern. Avem pe cine să întrebăm. Cine caută, are unde găsi. Îl avem pe padre. O lume a minciunii este insuficientă, chiar și pentru atei. Un univers haotic este de nedorit pentru toți. Obișnuința este uneori iluzie sau amăgire. Dezobișnuirea de vechea minciună este realizabilă. Am crescut generații de hipnotizați dispractici. Marea minciună iluministă așează omul în centrul tuturor preocupărilor, detronând iluzoriu Liderul de drept. Obișnuința greșește prin excluderea prematură a sacrului. O viață obișnuită, netransformată după adevăr, nu duce în rai. Nu te lua după cei mulți, care se mint de generații. Nu vor să primească adevărul. Preferă castraveți cu țârâita din sclavia faraonică. Faraon le dă mult de lucru, ca să nu mai ai aibă timp să se roage, zise părintele, dăruindu-mi patru cărți scrise de Rene Guenon.

Pragmatismul este o contradicție: practic, pierzi exact ce trebuia să câștigi.

O gândire degenerată nu poate recunoaște adevărul. Suntem atât de putrezi, încât credem că toți sunt așa. Nu ne putem imagina că sunt alții mai buni decât noi.

Societatea devine elitistă, impenetrabilă. Nu lasă să se strecoare la vârf nimic neșantajabil.

Ai grijă, zise părintele cu blândețe, adevărul nu este provizoriu. Este etern. Nu este o reprezentare tendențioasă. Este reperul.

Și totuși, multe minciuni au supraviețuit…

Da, pentru că somnambulii sunt contagioși. Mai grav, neadevărul vrea să se impună drept instrucție obligatorie. Calomnia este numele propriu al diavolului. Și nu e în șomaj. Nu doarme. Minciuna este că are o putere mai mare decât i se pare că are.

Deci frica este exagerată.

Mult exagerată, dar ne ține atenția concentrată pe ferirea de rău.

Știința are limite clare. Finitudinea recunoscută este o treaptă spre adevărul nelimitat. Istoria are mari limite, mari lacune. Fără scrierile biblice, însăși literatura ar fi o glumă. Nu mă supăr când pierd, dar mă deranjează când trișează arbitri. Sau când rezultatul se schimbă la masa verde. Sau când faze asemănătoare sunt judecate diferit. Dar nu platina o caut. Minciuna devorează. Întunericul atacă. Dar lumina nu va fi absorbită de beznă. Adevărul este complet. Un om care slujește adevărul nu trebuie să fie șase zile de negăsit și o zi de neînțeles. Un om dedicat adevărului nu exagerează amploarea maleficului. Mâine este prăznuirea noului mucenic polon Martysz, prilej de mărturisire. Corectitudinea lumească înseamnă uniformizarea minciunii, nu înlăturarea ei. Când faci ascultare față de un om duhovnicesc, totul devine simplu. Pentru că sunt identificate fără malpraxis punctele nevralgice, dureroase. Și toate incovenientele sunt tăiate în carne vie. Lumea minciunii propune o pseudorealizare, o încrâncenare, o logică diabolică, o mediocritate. Deturnarea atenției exclusiv spre lucrurile exterioare, tangibile s-a accentuat începând cu 1600. Acest proces se îndreaptă spre climax. Un adevăr vital: moartea nu e ultima care va muri, moartea a murit deja. Dincolo de timp, moartea nu mai e posibilă. Simțim adevăratul sens al căderii, al îndepărtării: neputința de a ne salva singuri. Necazul se va sfârși. Adevărul va birui în noi. Sângele hristic coagulează omenirea. Rugăciune în garderobă: Ce bulevard! Ce vile! Ce mulți au ales oferta last minute! Marius MATEI

Marius Matei Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

