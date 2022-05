Editoriale Dumnezeu este bucurie (II) Marius Matei Share









Hristos nu ne refuză fericirea, ci ne descoperă singura cale de a o obține. Fericirea veșnică este o comoară ce trebuie descoperită. Viața înseamnă căutarea permanentă a acestei comori inestimabile. Ca să o obțină, omul renunță la toate celelalte comori mai mici. ● Fericirea vine din bucuria de a renunța la tot de dragul comorii cerești. Cine renunță fără bucurie va fi nefericit și frustrat. Fericirea se naște când omul merge cu bucurie la biserică, nu constrâns. Credința se naște doar din cuvântul auzit cu bucurie. Dumnezeu nu ne cheamă la o viață mizerabilă, nicidecum. El vrea să împartă bucuria Lui infinită cu noi. El ne promite fericirea și ne-o și oferă. Dumnezeu a croit calea fericirii de la El până la noi. Acum e rândul nostru să ne apropiem de El cu bucurie. Așa cum scrie Fericitul Augustin, scopul nostru este întotdeauna acela de a ajunge la acea bucurie, la acea pace, la acea liniște, la care nici un necaz nu ne mai tulbură și nici o minciună nu ne mai amăgește. Bucuria noastră nu este o iluzie, deoarece ea se naște din realitatea fericită că ne hrănim neîncetat cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu există bucurie mai mare decât aceasta. ● În bisericuța copilăriei, cuvântul lui Dumnezeu spus cu bucurie rodește în inimile însetate de iubire și de adevăr. Un astfel de mesaj nu ne poate lăsa indiferenți, deoarece trece de la inimă la inimă, de la suflet la suflet. Astfel lucrează Dumnezeu prin oameni. Iar noi dăm mai departe această bucurie. Cu cât dăm mai multă, cu atât mai multă dobândim. Este harul înmulțit și inepuizabil. Noi suntem doar țevile murdare prin care curge harul. Nimic nu va eroda mai repede această bucurie decât separarea de cuvântul lui Dumnezeu. Sufletul nu poate face nimic fără cuvântul lui Dumnezeu. Acolo unde lipsește cuvântul lui Dumnezeu, nu există nici un ajutor pentru suflet. ● Cuvântul lui Dumnezeu este un dar prețios, care ne face fericiți. Aleile copilăriei păreau mult mai mari atunci. Școala copilăriei este renovată și de nerecunoscut. Multe clădiri nu mai există. Lucrurile se schimbă în lume. Doar Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă. De la Moise încoace, de pe Sinai, miliarde de oameni au găsit bucurie în Cuvântul lui Dumnezeu. Avem și o sărbătoare a acestei bucurii: Rusaliile. Evreii sărbătoresc primirea Cărților Legii, iar creștinii adaugă la această bucurie primirea Duhului Sfânt. O Biserică plină de Duh Sfânt e plină de bucurie. Cine nu știe să aprecieze prezența bucuriei, îi va regreta absența. Să nu lăsăm frica și tristețea de ieri să ne fure curajul și bucuria de astăzi. Să uităm supărările, dar să nu uităm lecțiile pe care le-am învățat. Nu ne putem vindeca dacă pretindem că nu suntem răniți. Să nu lăsăm o zi proastă să ne facă să credem că avem o viață proastă. Nu vom găsi bucuria în locul în care am pierdut-o, ci acolo unde am găsit-o prima dată. Să plantăm speranță în grădina sufletelor celor de lângă noi. Faptul că nu găsim oameni de calitate nu e o scuză pentru a intra într-un anturaj nepotrivit. Nu orice om care ne știe numele are dreptul să aibă un impact asupra noastră. Inimile noastre se vor vindeca și vor putea simți bucuria deplină. Nu toate furtunile ne perturbă viața, unele doar ne curăță calea. ● Cuvântul imprimat în noi ne salvează sufletul. Cu cât mai medităm mai mult la cuvântul lui Dumnezeu, cu atât ne apropiem mai mult de bucurie. Marele dar al Bibliei este că o putem citi. Nu o citim ca să avem muniție pentru atei, ci ca să avem bucurie contagioasă. ● Bucuria vine din încredințarea că nu suntem lut putrezit, ci licărire de har luminos. Lipsește bucuria acolo unde lipsește adevărul. Omul e trist pentru că se amăgește, se minte, se lăcomește, se mândrește, se autoflagelează cu gânduri negre. Viața este căutarea acestui adevăr îmbucurător, dincolo de orice piedică sau prejudecată. Vom recunoaște glasul Înviatului, când ne va striga pe nume și bucuria noastră va fi cea mai mare posibilă. Ce înseamnă că Dumnezeune susține: ne ține sus, deasupra șerpilor de la firul ierbii. Dumnezeu a lăsat o portiță de ieșire din infern. Viața este căutarea acestei evadări și investirea tuturor puterilor pentru îndeplinirea planului de a scăpa de infern. Cine nu caută, nu va găsi. Cine caută, să nu se descurajeze de nimic. Să se bucure doar că salvarea e posibilă, că suferința va înceta. Haideți să căutăm împreună bucuria aceasta! Să căutăm călăuze, oameni care au găsit ceea ce căutăm și ne ajută și pe noi să reușim. Să ne înconjurăm de astfel de oameni. Picioarele noastre să treacă des pridvorul casei lor, scrie Sfântul Sava cel Mare. Biserica fericită cântă azi, deoarece știe că viitorul este triumful ei alături de Hristos, scrie Tim McConnell. Noi suntem corzile instrumentului lui Dumnezeu. Suntem îndemnați să cântăm psalmi de mulțumire și de laudă (Coloseni 3, 16). Bucuria se naște din conștientizarea prezenței lui Dumnezeu. Un creștin din Togo va cânta diferit față de un creștin din Bulgaria, dar aceeași bucurie sfântă se va naște în sufletele lor. ● A învăța despre o țară, orice țară, înseamnă a cunoaște istoria ei, relieful, fauna, vegetația, demografia și cultura. A învăța despre Împărăția Cerurilor nu e așa, ci înseamnă a cunoaște bucuria, parfumul, culorile, muzica și limba. Biserica este școala unde învățăm cum să dobândim această bucurie. ● Dumnezeu ne învață calea vieții veșnice. Ne învață cum să nu mai trăim păgânește și cum să murim creștinește. Cuvintele Lui sunt bucuria inimii noastre (Ieremia 15, 16).

Marius Matei Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

