Cuvioasa maica noastră Parascheva (14 octombrie): Bucura-te, raza mângâierii!

Aceste minuni sunt însemnate de către o păcătoasă creștină – Blondina -, după porunca Sfintei Paraschiva, care i-a spus în vis să scrie toate minunile făcute de ea, pe care le știa această ucenică a Sfintei Paraschiva. Multe minuni face Sfânta Cuvioasă Paraschiva cu tinerii și cu toți care se roagă ei cu credință.

1. O studentă dentistă, făcând practică într-o clinică, și-a lăsat pe masă, în cabinetul de lucru, postea în care avea bani mulți și un ceas de mână, de mare valoare. Când să plece acasă, a observat că lipsesc banii și ceasul. Ea, fiind foarte credincioasă, imediat a venit la Sfânta Paraschiva și i-a spus durerea sa, dar pentru pomelnic n-avea bani. După trei zile vine un om în vârstă la cabinetul medical și îi aduce ceasul și banii, cerând mii de scuze pentru feciorul său, care era un golan și – fiind chiar clientul ei – a profitat când ea a ieșit din cabinet și i le-a furat. Tatăl băiatului i le-a găsit ascunse, l-a bătut până i-a spus de unde le-a luat, apoi a venit de i le-a adus înapoi.

2. O femeie tânără de 33 de ani dintr-un sat de lângă Iași, a intrat într-o zi în Sfânta Mitropolie. Părea abătută, nervoasă și chiar nebună. S-a închinat la multe icoane și a venit la moaștele Sfintei Paraschiva. S-a închinat, însă când a vrut să sărute sfânta raclă, o putere a izbit-o și ea a căzut la pământ . A început sa strige: „draci, diavoli..”. Oricine venea către dansa, ea ii împingea, și la un moment dat a venit paraclisierul Sfintei Mitropolii – un diacon cu viață frumoasă călugărească -, a apucat-o de mână și a întrebat-o: „Spune, ce păcat ai făcut?” Ea a spus că a umblat cu farmece, că a auzit că soțul ei o înșelă.

A întrebat-o de unde este și cum o cheamă? Nu știa, ci se văieta de cei trei copilași ai săi. Atunci părintele diacon a întrebat-o dacă știe să citească. Ea a spus că știe; el i-a dat acatistul Sfintei Paraschiva ca să-1 citească. Ea s-a așezat în genunchi la picioarele sfintei și a citit tot acatistul. Apoi preotul duhovnic a chemat-o la el, a vorbit și a văzut că ea s-a limpezit la minte.

A mărturisit-o și, fiindcă ea a spus că de trei zile n-a luat în gură nici un strop de apă, a împărtășit-o. Femeia a plecat acasă sănătoasă.

3. într-o zi o femeie de 40 de ani a intrat în Sfânta Mitropolie, alergând prin biserică și plângând în hohote. Am întrebat-o ce are. Mi-a spus că lucrează ca femeie de serviciu la tribunal, a făcut sinuzită, dar, neavând timp să se trateze, a neglijat și s-a pomenit cu dureri grozave de cap și apoi i s-a umflat tot capul. Era fără soț, cu trei copii. S-a dus la doctor, care i-a spus că tot creierul este acoperit cu puroi și că trebuie să-i facă operație foarte grea, dar că ea nu va rezista la această operație, și de aceea să aștepte moartea.

Am întrebat-o dacă crede în Dumnezeu, a spus că da, dar la biserică vine rar, având serviciu, copii și sărăcie mare. Atunci am dus-o la Sfânta Paraschiva, ea s-a închinat, i-am făcut pomelnic, dar ea avea numai cinci lei, a lăsat pomelnicul și a plecat. Peste trei luni am întâlnit-o pe strada, sănătoasă, voioasă. Am întrebat-o cum se simte, îmi spune: „Bine! Dar să vedeți cum s-a întâmplat. La vreo trei săptămâni după ce am dat pomelnicul, a început să-mi curgă puroi din nas și a curs mult timp. S-a scurs toată infecția de pe creier și m-am făcut sănătoasă”.

5. O maică din Cheile Bicazului a venit la Sfânta Paraschiva, fiind bolnavă de urechi de nu mai auzea nimic și avea și dureri. A stat trei zile în rugăciuni cu lacrimi și a plecat complet sănătoasă.

6. Mi-a povestit un preot din Ardeal că în parohia lui a fost o fată care trebuia să se căsătorească cu un băiat. O fată cuminte, însă băiatul a fost rău, a lăsat-o și s-a căsătorit cu alta. Ea, fiind foarte necăjită, a venit la preotul paroh și i-a povestit durerea sa. Preotul a sfătuit-o să meargă la Iași, să se închine la moaștele Sfintei Paraschiva și să dea un pomelnic. L-a ascultat. Peste o lună s-a căsătorit cu un băiat foarte bun și e fericită.

7. Un alt preot, tot din Ardeal, mi-a povestit: A fost bolnav de plămâni – T.B.C. -, i s-au făcut multe antibiotice și el a simțit că începe să orbească. Când s-a dus la doctor, acela i-a confirmat această nenorocire. Preotul imediat s-a urcat în tren și a venit la Iași. Era ora zece seara și Sfânta Mitropolie era închisă. Atunci el a stat în genunchi afară lângă peretele unde stau moaștele Sfintei Paraschiva, s-a rugat câteva ceasuri plângând. A doua zi a simțit că e sănătos și până astăzi nu mai are nimic nici cu ochii, nici cu plămânii, slujește și azi Sfânta Liturghie la o mănăstire din Ardeal.

8. A venit o doamnă de la București aducând în dar Sfintei Paraschiva un covor persan mare și frumos. Am întrebat-o ce înseamnă acest dar. Mi-a povestit că soțul ei, bărbat de 45 de ani, s-a îmbolnăvit. Cu tot progresul medicinii, doctorii nu găseau leac la boala lui și i-au spus să se pregătească de moarte, că are cancer, într-o zi vine la ei acasă un prieten evreu și le spune că el pleacă la Iași și îi sfătuiește să-i dea bani și pomelnic să ducă el la Sfânta Paraschiva. și l-au ascultat și i-au dat. Peste două luni soțul ei s-a făcut sănătos fără nici un tratament și, drept mulțumire, ea personal a adus acest covor la Sfânta Paraschiva.

9. O femeie de la țară, foarte disperată, a venit la Sfânta Paraschiva că i s-a furat vaca. A dat un pomelnic și a plecat. Peste o săptămână a venit să-i mulțumească Sfintei Paraschiva, că a găsit vaca în al treilea sat.

10. Vine o mamă foarte necăjită la Sfânta Mitropolie și-mi spune că are o fată cam leneșă și putin credincioasa si ca are in fata bacalaureatul și admiterea în facultate. Am sfătuit-o să o aducă și pe fată la Sfânta Paraschiva.

Când a venit cu fata, am întrebat fata dacă știe rugăciuni, mi-a răspuns că nu știe nici o rugăciune. Am dus-o în fața sfintei racle a Cuvioasei Paraschiva și i-am zis să stea în genunchi să se roage cum știe. Ea a spus sfintei că are frică de română și știe numai despre Eminescu. Exact aceasta a întrebat-o la bacalaureat și fata a reușit bine.

Vine altă grijă și mai grea: admiterea la facultate. Fetița vine de acuma singură la Biserică și mai des. Iar în ziua examenului la admitere vine și îi spune Sfintei Paraschiva că ea știe la chimie mai bine oxigenul. Asta a întrebat-o și a luat media șapte. Dar nu avea loc, pentru că au intrat cu cea mai mică medie de 7,50.

Mama sa vine iarăși cu lacrimi la Sfânta Paraschiva și iarăși sfânta o ajută. Au rămas patru copii fără locuri, însă unul din ei era băiatul unui șef mare al orașului și acesta face demersuri la București și se mai aprobă patru locuri, în care intră și fetița în cauză. Așa a ajutat-o cuvioasa să intre și fetița ei și de atunci fata și mama vin foarte des la cuvioasa să-i mulțumească.

11. într-o seară a venit la Sfânta Mitropolie o doamnă de 35 de ani, foarte agitată, emoționată până la lacrimi. Plângea și se închina la toate icoanele, dar mai ales la Cuvioasa Paraschiva. După ce s-a mai liniștit am întrebat-o ce are. și a zis că e foarte fericită și a venit să-i mulțumească lui Dumnezeu și Sfintei Paraschiva. Mi-a povestit: „Sunt funcționară în Galați și m-am hotărât să fac facultatea de germană, dar nu mă simțeam așa bine pregătită, am vrut sa-mi încerc șansa, venind în drum spre Iași la examenul de admitere, m-am întâlnit pe tren cu o domnișoară care era în aceeași situație ca și mine. Când am ajuns la Iași, eu i-am propus domnișoarei să mergem amândouă la Sfânta Paraschiva să-i cerem ajutorul. Domnișoara, foarte mândră, mi-a răspuns că ea n-are nevoie de ajutorul nimănui, că este pregătită bine. Eu totuși am venit la Sfânta Paraschiva și i-am cerut ajutorul și mi l-a dat. La examen cea bine pregătită a picat și eu am reușit, iar acum am venit să-i mulțumesc Cuvioasei”.

12. O doamnă din Bacău voia neapărat să se mute la Iași. Mulți ani s-a chinuit cu această problemă, dar nu putea să reușească. și atunci, după sfatul cuiva, a venit la Sfânta Paraschiva, s-a închinat și a lăsat pomelnic. Au trecut câteva luni și ea nu numai că a fost mutată la Iași, ci a căpătat și locuință.

13. Două cumnate trăiau într-o casă, în buna înțelegere, într-o zi la una din ele au dispărut 200 de lei. Ea a reproșat cumnatei sale că aceea i-a luat, cea învinuită s-a jurat că nu știe nimica, dar degeaba… Atunci a venit la Sfânta Paraschiva, a dat pomelnic în care s-a rugat ca Sfânta Paraschiva să arate cine este vinovat, ea sau cea care clevetește. După două săptămâni copilul de nouă ani al păgubașei, jucându-se pe stradă, a fost omorât de o mașină. S-a adeverit că acuzația era nedreaptă, femeia care acuza era mincinoasă.

14. Pe ziua de 16 octombrie 1968 vine o mamă într-o stare de nebunie, țipă, strigă, plânge, își rupe părul… Am intrebat-o ce are. Mi-a spus că e foarte vinovată față de Sfânta Paraschiva.

în ziua hramului, Sfânta Paraschiva, 14 octombrie, ea s-a apucat să facă pregătiri pentru iarnă. Mama ei, o femeie bătrână și credincioasă, îi spune: „Draga mea, să nu faci asta, căci astăzi este o mare sărbătoare – ziua Sfintei Paraschiva”.

Ea îi răspunde: „în fiecare zi este câte un sfânt, dar eu n-am timp să-i prăznuiesc pe toți”. La o oră după acesta discuție, și-a trimis fetița ei de nouă ani să cumpere ulei de la alimentară, dar, luându-se cu treaba, n-a observat că a trecut un ceas și fetița nu mai vine. în cele din urmă, o vecină a venit și i-a spus că fetița e dusă cu salvarea la spital, deoarece a dat peste ea un autobuz. Dar pocăința mamei a fost sinceră și fetița s-a făcut sănătoasă, fără nici o complicație.

15. în casa unui profesor universitar era o mare păgânătate. în ziua de 14 octombrie – hramul Sfintei Paraschiva – soția profesorului i-a spus femeii din casă: „Astăzi să faci săpun”. Aceea, fiind creștină, i-a răspuns: „Eu nu fac asta, că e mare sărbătoare. Astăzi e Cuvioasa Paraschiva și mă duc la Sfânta Mitropolie la slujbă”. și g-a dus la sfintele slujbe.

Stăpâna, foarte supărată, s-a apucat singură să facă săpunul. A așezat un cazan afară și acolo a clocotit grăsimea cu soda caustică și cu apa. Ea a intrat în casă, iar fetița ei unică, de 12 ani, fugea în jurul cazanului și la un moment-dat, a căzut în el și a murit imediat.

16. Fiica unei doctorițe de aici din Iași a căzut la un examen și era amenințată să rămână repetentă. A venit mama ei la mine și mi-a spus necazul ei, desigur rugându-se Sfintei Paraschiva cu lacrimi. Doctorița mi-a făcut mie mult bine. Am rugat-o și eu pe Sfânta Paraschiva s-o ajute, s-o scoată din acest necaz spunându-i: „Tu știi, Sfântă Paraschiva, cât de mult m-a ajutat doctorița pe mine, te rog ajut-o și tu pe ea, că eu nu pot”. Noaptea am visat-o pe Sfânta Paraschiva, care mi-a spus: „și ce datoare sunt eu doctoriței, dacă te-a ajutat pe tine? Dar hai să fie cum vrei tu!” și a continuat: „Eu îți trimit pe fiul tău, care-i prieten cu profesorul fetei, să vorbească el cu profesorul s-o mai examineze o dată, iar eu o voi ajuta la examen”. Peste două zile a venit băiatul meu de la București – nechemat -, a aranjat toate și fata a luat examenul și a trecut în anul trei.

17. O fată farmacistă foarte cuminte, având 32 de ani, tot voia să se căsătorească. Prin mine a dat rugăciuni la Sfânta Paraschiva și la 1 ianuarie 1968 a făcut cunoștință cu un doctor văduv. Acela începe s-o curteze, dar ceva serios nu spunea. Apoi o lasă și se duce la altele. Ea, disperată, tot vine și mi se plânge, iar eu îi spun: „Să continuăm cu rugăciuni la Cuvioasa Paraschiva”.

și într-o duminică, pe neașteptate, vine doctorul la familia fetei și o cere în căsătorie. Peste zece zile s-a făcut nunta și sunt fericiți.

18. în anul 1968, prin luna martie, într-o dimineață, Părintele Stareț loanichie din Sfânta Mitropolie se apropie de mine și-mi spune, arătând spre o doamnă: „Vezi, doamna aceea a venit din Bulgaria și nu știe românește, matale știi rusește, încearcă să vorbești rusește cu ea să vedem ce dorește – dacă știe și ea rusește”, într-adevăr, doamna știa rusește. S-a bucurat că poate să-și spună durerea ei și plângând mi-a povestit că are un singur băiat, care a ajuns la facultate în anul doi și subit a înnebunit, dar într-o formă așa de gravă că-1 ține într-o cușcă.

Ea întotdeauna a fost credincioasă, în schimb soțul ei este un ateu și întotdeauna îl blestema pe copilul lui și înjura pe Dumnezeu. Ea mereu se ducea la biserică, rugându-se cu lacrimi pentru copilul ei. într-o noapte visează o femeie înaltă, îmbrăcată în negru, care-i spune: „Dacă vrei să fie sănătos copilul tău, să vii la mine”. Femeia n-a întrebat-o unde să meargă și cine este aceea pe care a visat-o.

Peste vreo două luni iarăși visează aceeași femeie care-i spune același lucru ca prima dată. Atunci ea o întreabă: „Dar cine ești și unde să mă duc?”. Ea a răspuns: „Sunt Sfânta Paraschiva din Iași!”

Doamna din Bulgaria locuia chiar în capitala țării – Sofia. Imediat s-a dus la ambasadă și, căpătând pașaportul, a venit la Sfânta Paraschiva. M-a întrebat ce să facă, cum s-o roage pe Sfânta Paraschiva pentru fiul ei? Am învățat-o, a dat pomelnic pentru un an de zile, asta din proprie inițiativă. Toată ziua nu s-a dezlipit de la sfânta raclă până seara, apoi a plecat.

După un an a venit cu mama ei de 90 de ani să-i mulțumească Sfintei Paraschiva că băiatul ei s-a făcut complet sănătos și continuă studiile la facultate.

19. O femeie care a lucrat mulți ani în Sfânta Mitropolie mi-a povestit că o durea un picior tare rău. Ea s-a rugat mereu la Sfânta Paraschiva să-i aline durerea, într-o noapte a visat pe Sfânta Paraschiva care s-a atins de piciorul ei și i-a spus: „Acuma n-are să te mai doară”. și, într-adevăr, așa a fost.

20. O femeie a venit la Sfânta Paraschiva cu rugăciuni pentru soțul ei care a fost condamnat la zece ani de închisoare. După doi ani s-a întors acasă. Ea a venit și a mulțumit Cuvioasei Paraschiva.

21. în duminica de 21 februarie a venit o femeie și a întrebat cu ce poate ea mulțumi Sfintei Paraschiva pentru ajutorul primit. Avea o singură fată studentă, care a fost condamnată de doctori la moarte, găsindu-i-se cancer în sânge – leucemie. Dar mama sa a dat rugăciuni la Sfânta Paraschiva și fiica ei s-a vindecat, este sănătoasă și-și continuă studiile. Am sfătuit-o să dea rugăciuni de mulțumire și să vină și ele cât de des la biserică să-i mulțumească Sfintei Paraschiva și lui Dumnezeu pentru ajutorul primit.

22. Cu doi ani în urmă, într-o dimineață, a venit în Sfânta Mitropolie o doamnă bătrână și a stat toată slujba lângă Sfânta Paraschiva. Apoi m-a rugat să-i dau adăpost să se odihnească, căci la noapte pleacă acasă. Am luat-o la mine. Mi-a povestit că e din Craiova, are un fiu membru al guvernului, dar nu vrea să știe de ea că este săracă. De mult are dorința să vină să se închine Sfintei Paraschiva și s-a rugat mult pentru aceasta, dar n-avea bani cu ce veni. într-o noapte visează pe Sfânta Paraschiva care-i spune: „Te voi ajuta să vii la mine”. A trecut o săptămână și pe neașteptate primește de la fiul său suma de cinci sute de lei și cu banii aceștia imediat a venit la Sfânta Paraschiva să-i mulțumească că i-a împlinit dorința.

23. O fată voia să dea la medicină. Vine la Sfânta Mitropolie foarte necăjită că toată vara nu s-a pregătit așa cum trebuie și îi e frică că nu va putea intra, căci din ce a învățat nu poate ține minte decât structura splinei. Eu o sfătuiesc să se ducă la racla Sfintei Paraschiva să se roage cum știe și ea îi va ajuta.

Tânăra, stând în genunchi în fața sfintei racle, spune: „Sfântă Paraschivo, nu sunt pregătită, știu bine numai splina”.

La examen intră trei candidați. Li se dă cutia cu bilețele, trag primii doi bilețelele și la urmă trage și ea cu strângere de inimă, și mare-i fu mirarea că-i vine pe bilețel splina. A știut perfect și a luat zece.

A doua zi a venit la Sfânta Mitropolie să-i mulțumească Cuvioasei Paraschiva. De la ușă a început să plângă și să strige: „Cuvioasă, tu ai luat zece, tu ai știut, tu ești studentă…, nu eu…”. și de atunci era nedespărțită de la Sfânta Mitropolie la toate slujbele. A terminat cu bine facultatea de medicină și acum e medic în Iași.

24. în ultimul război mondial ostașii români și ruși au povestit următoarele: Când frontul era în jurul lașului și când rușii porneau atac, apărea o femeie de statură uriașă, oprindu-se între cele două tabere de dușmani, ostașii se simțeau sleiți de puteri și nu puteau să mai lupte. Astfel orașul Iași a fost scutit de mari distrugeri. Era Cuvioasa Paraschiva – ocrotitoarea.

25. Mi-a povestit Preotul Popovici Laurențiu, care a luat parte la cele ce urmează: „în anul 1946 a fost mare foamete în Moldova. Nu plouase doi ani. Soborul de preoți și diaconi s-au pornit în pelerinaj cu sfintele moaște ale Cuvioasei Paraschiva; ne-am oprit în satul Mogoșești și am început Sfântul Maslu, eram în frunte cu episcopul-vicar Valeriu Moglan. La începutul Sfântului Maslu a venit o ploaie torențială”.

26. Tot părintele de mai sus povestește că a fost de rând la Cuvioasa Paraschiva și citea acatistul sfintei la raclă, la picioarele sfintei. O femeie cerșetoare, făcându-se că se închină, a pus mâna pe banii care erau la sfânta în raclă. Dar a țipat grozav, că mâna ei se încleștase și nu putea să o scoată din sfânta raclă. S-au făcut rugăciuni pentru iertarea ei și ea și-a scos mâna, făgăduind că niciodată nu va mai fura bani, ori alte obiecte.

27. A venit o femeie necăjită că soțul ei are pe față niște bube care supurează și-1 dor – toată fața îi era cuprinsă de acestea. A încercat la mulți doctori, cu diferite tratamente și alifii, dar totul era în zadar, ba parcă după fiecare tratament se înfocau și se extindeau mai tare. Atunci soția lui a venit la Cuvioasa Paraschiva, a plâns, s-a rugat la cuvioasa și a dat pomelnic. Cu o batistă curată ce avea la ea, a desfăcut-o și a șters sfintele moaște.

Când a ajuns acasă, a pus batista pe fața soțului și i s-au mai potolit durerile, iar după o săptămână au dispărut bubele, în fiecare zi stătea câteva ore cu batista pe față. Soția a venit și a mulțumit Cuvioasei Paraschiva și lui Dumnezeu și a spus minunea.

28. în nordul Ardealului era un preot cu soția și doi copii, foarte credincioși. Fiind un sat mic cu 120 de familii și foarte sărac, cu o biserică de lemn, foarte dărăpănată, iarna nu se făcea foc deloc în ea, iar vara era mâncată toată pe dinafară de ciocănitori, încât în fiecare vară trebuia lipită pe dinafară cu pământ și până toamna era din nou găurită de ciocănitori.

Preotul și credincioșii au făcut demersuri și cereri la superiori să aprobe să facă biserică nouă, dar fiind sub regim comunist, nu le dădea voie. Era prin anul 1969.

Atunci preotul s-a apucat de făcut biserica fără autorizație. Au ridicat-o din temelii, au acoperit-o cu tablă, au tencuit-o pe dinăuntru, dar nu mai aveau putere s-o termine. Atunci soția preotului a venit la Cuvioasa Paraschiva, a plâns, s-a rugat, a lăsat pomelnic și a cerut ajutorul cuvioasei și la urmă mi-a spus mie ce necaz are.

Eu știam o maică care avea ceva bani și tot voia să facă o faptă bună, eventual să facă undeva o fântână, să fie pomană la cei morți. Așa se gândea dânsa, că toți care vor bea apă din acea fântână vor zice o vorbă bună pentru cel ce a făcut-o. M-am dus la ea și i-am zis: „Uite, a venit o preoteasă din Ardeal unde construiesc o biserică și nu mai au putere s-o termine. Lasă fântâna și dă banii la biserică că-i mai mare pomană”.

Maica așa a făcut – a dat o sumă mare de bani de au făcut iconostasul, electrificarea și jumătate din pictură, apoi după câteva luni a mai dat o sumă de bani de au terminat pictura și pavimentul pe jos. Acest lucru a însuflețit pe credincioși și au terminat Biserica. Banii aceștia i-a socotit direct de la Cuvioasa Paraschiva și de la Maica Domnului.

Drept mulțumire, preotul a pus pe pictori s-o picteze în biserică pe Cuvioasa Paraschiva și pe Sfânta Muceniță Sebastiana, al cărui nume îl purta maica milostivă. Aceasta a fost minunea Cuvioasei Paraschiva de la Iași.

29. A venit preotul din Ardeal cu soția la Iași să-i mulțumească Cuvioasei Paraschiva de ajutorul primit, că din greu impas i-a scos și, drept răsplătire, Cuvioasa Paraschiva i-a încărcat cu multe daruri pentru sfânta biserică. Maica care a dat banii pentru pictură a mai dat un rând de veșminte preoțești. Preoți și credincioși au pus bani și au luat un potir și cele necesare pentru slujit Sfânta Liturghie, au mai donat icoane, covoare și alte lucruri necesare sfintei biserici. Tot o minune a Cuvioasei Paraschiva este și împodobirea sfintei biserici(Biserica aceasta este în localitatea Bogata de Sus, județul Cluj, protopopiatul Dej, iar preotul se numește Ramba Gheorghe și a stat acolo 15 ani.).

Mi-a mai povestit părintele Laurențiu Popovici că în tinerețea lui a văzut două minuni ale Cuvioasei Paraschiva:

1) într-un sat din apropierea lașului au apărut omizi care rodeau tot; atunci preotul satului și credincioșii au cerut la Mitropolie să le-o dea pe cuvioasa, să o ducă în livezile lor, ca să-i scape de această nenorocire. Li s-a aprobat.

Au mers cu sobor de preoți și credincioși și au pus-o pe Sfânta Paraschiva într-o grădină sub un copac, care nu mai avea frunze, ci numai omizi. In apropierea grădinii curgea o apă și în partea cealaltă era șoseaua națională. După ce au început rugăciunile toți au văzut cum omizile coborau din copac și mergeau la apă, se aruncau în apă și mureau, iar altele mergeau pe șosea, se opreau acolo și mureau strivite de mașini și căruțe. Când s-a terminat Sfântul Maslu și rugăciunile, nu mai era nici o omidă pe copac, și nici în grădini. Le izgonise Cuvioasa Paraschiva.

Au mai zăbovit vreo două ore de i-au adus mulțumire lui Dumnezeu și Sfintei Cuvioase Paraschiva pentru minunea făcută.

2) Prin anii 1950-1954 comuniștii au vrut s-o îngroape pe cuvioasa ca să nu-i mai deranjeze mulțimea de credincioși care veneau să se închine zilnic.

S-au sfătuit în secret, într-o dimineață au trimis niște oameni să sape groapă în cimitir. Când au început să sape, cerul, care până atunci era senin și însorit, s-a întunecat cu niște nori mari și negri, a început un vânt năprasnic, cu ploaie și gheață cât oul de porumbel, cu tunete și fulgere, de credeai că-i rade Domnul de pe fața pământului. îngroziți, oamenii au alergat cu mic cu mare la mitropolie să se roage Cuvioasei Paraschiva să mijlocească ea la Bunul Dumnezeu, ca să nu-i prăpădească. Au chemat preoții, au tras clopotele și au făcut cu toții acatistul și paraclisul cuvioasei și alte rugăciuni către Domnul și Maica Domnului, încât toată biserica era numai lacrimi și suspine. S-au rugat până târziu. Furtuna s-a potolit. Intre timp au venit vreo 6 bărbați care au povestit mulțimii unde au fost și ce au vrut să facă edilii orașului fără știrea preoților și a mitropolitului, dar Cuvioasa Paraschiva le-a arătat că nu ei conduc Iașul.

Văzând minunea, mulți s-au întors la Dumnezeu și cu toții au dat slavă lui Dumnezeu și au mulțumit cuvioasei că a rămas în mijlocul lor, să le fie ajutătoare și grabnic folositoare în necazuri.

Multe, mari și minunate minuni face Cuvioasa Paraschiva în fiecare zi, cine le poate număra? Acestea scrise de mine, păcătoasa, sunt numai o picătură din oceanul milostivirii sale către oameni. Ea ajută pe toți care-o cheamă în ajutor și aleargă la ea cu credință și dragoste, nădejde și smerenie.

Sfântă Cuvioasă Maică Paraschiva, roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră și în această viață ajută-ne să trecem cu bine peste greutățile și ispitele zilnice. Amin.

Bucură-te, Paraschivo, mult folositoare!

Bucură-te, Mireasă, Pururea Fecioară, că Fiul Tău a înviat a treia zi din mormânt!

Lăudat și Preamărit să fie Dumnezeu întru sfinții săi. Amin!

Alte minuni ale Cuvioasei Paraschiva, povestite de credincioși:

După al II-lea război mondial, cam prin anul 1946, fiind secetă mare, la cererea credincioșilor s-a făcut procesiune cu rugăciuni și deplasarea moaștelor Cuvioasei Paraschiva prin satele afectate. Convoiul cu sfintele moaște, preoți și credincioși cu prapori și lumânări aprinse a pornit de la Iași spre nord, către Ștefănești, făcând popasuri și rugăciuni în mai multe sate.

Ajungând în satul Călărași, carul cu boi care ducea sfintele moaște s-a oprit și boii n-au mai putut fi urniți din loc. Timp de două ore au făcut rugăciuni, neștiind care e cauza. După acest timp au văzut că din partea cealaltă de deal venea un alt convoi cu icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Botoșani, însoțit de preoți și mulți credincioși, făcând de asemenea rugăciuni pentru ploaie. Icoana Maicii Domnului venea din direcția Botoșani-Ștefănești-Ilișeni-Bogdănești și s-au întâlnit la Călărași. La întâlnirea celor două procesiuni s-au făcut rugăciuni și Sfântul Maslu, iar apoi convoiul cu icoana Maicii Domnului și-a continuat drumul spre sud.

Deci Cuvioasa s-a oprit din smerenie, așteptând pe Împărăteasa Cerului și dându-i întâietate să treacă ea mai întâi, și abia după aceea a pornit și convoiul Cuvioasei spre nord.

Ca și în alte dați când au fost scoase sfinte moaște sau icoane făcătoare de minuni, Dumnezeu s-a milostivit și a trimis ploi binecuvântate.

în amintirea acestei minuni, credincioșii au ridicat o troiță pe dealul de lângă satul Călărași, care poate fi văzută și azi.

Elena G. din Iași, la vârsta de 22 ani, fiind în Roman, a visat într-o noapte pe Sfânta Paraschiva în biserică, cu mai multă lume, unde parcă toți așteptau ca sfânta să se scoale și să vorbească cu cineva, într-adevăr, sfânta s-a ridicat din raclă și i s-a adresat astfel: „Fetițo, tu ești însărcinată, dar să nu te duci să avortezi, că apoi o să ai mari greutăți în continuare și o să mori. Dacă o să mă asculți, o să naști o fată frumoasă, deșteaptă și milostivă și o să-ți meargă bine în continuare și nu o să ai necazuri prea mari în viață”.

Soțul o îndemna la avort, dar niște rude o sfătuiau să nu facă aceasta. Acest vis l-a avut în noaptea dinainte de a se duce la doctor. A doua zi a plecat totuși la doctor, dar cu oarecare frică și nehotărâre. Ajungând la doctor, a luat-o frica pe sală când trebuia să intre și s-a întors acasă. Apoi a născut o fetiță de 4,5 kg, foarte frumoasă, care acum are 34 de ani și este foarte inteligentă (știe cinci limbi străine), deșteaptă și cu adevărat milostivă și credincioasă, încă de când era mică împărțea tot la săraci, iar acum este doctoriță și orice rugăciune care o face ea la Sfânta Paraschiva, în orice necaz ar fi, imediat este ascultată. Așa a scăpat Sfânta Paraschiva pe această mamă de la moarte – ea însăși fiind credincioasă de mică copilă – și pe această fiică care este de folos celor din jur cu inteligența sa, cu mila de săraci și cu celelalte fapte bune.

NOTA:: Din „SUFERINȚELE MAMEI BLONDINA – O MARTIRA A SIBERIEI” – EDITURA MĂNĂSTIREA SIHĂSTRIA 2005

* * *

Mărturisesc părintii bătrâni, care au fost martori oculari, despre o minune petrecută la racla Sfintei Parascheva de la Iași, la 14 octombrie 1951. De hram, pe când oamenii așteptau la rând să se închine, au venit și două creștine bătrâne din Focșani. Văzând lume multă, au zis preotului de gardă, Arhimandritul Cleopa:

– Părinte, dă-ne voie să ne închinăm la Cuvioasa Parascheva, fără să mai stăm la rând, că suntem bolnave, și să-i punem sub cap această pernă, pe care i-am adus-o de acasă drept mulțumire pentru ajutorul ce ni l-a dat!

– Dumnezeu să vă binecuvinteze, a zis Părintele Cleopa. Mergeți și vă închinați!

în clipa aceea, preoții și credincioșii au văzut un lucru cu totul sfânt și minunat. Cuvioasa și-a ridicat singură capul, iar după ce femeile i-au pus perna adusă și s-au închinat, Sfânta Parascheva și-a lăsat iarăși capul pe pernă.

Minuni Sfânta Parascheva