Cine suntem? Care este scopul vieții noastre? Ce se va întâmpla cu noi după moarte? Iată doar trei întrebări la care e foarte greu să răspundem fără credință. Lumea crispată habar nu are ce mare comoară zace în credință. Nu se folosește de cel mai mare tezaur existent vreodată. Dacă lumea audeo orice la TV, crede. Dacă citește orice, crede. Aude ceva de la prieteni sau cunoscuți, crede. Dacă ni s-a spus că Traian l-a înfrânt pe Decebal, nu ne îndoim, cu toate că am avea motive, cel puțin de nuanțat capitularea și condițiile ei reale. Dar dacă ni se spune despre Dumnezeu, ne poticnim. Deja am atins un subiect sensibil. Nu vrem să părem penibili, ăsta e adevărul. Penibili în ochii cui?! Nu știm, nu cunoaștem, poate nu ne interesează. Vorbim despre un Hristos necunoscut nouă.

În 2004, Editura Tabor a scos o carte exact cu această provocare: Hristos necunoscut. Vă invit să o cumpărați de aici. Veți afla multe lucruri la care nici nu v-ați gândit, dar care o să vă schimbe viața. Ziceam că suntem penibili cu adevărat, tocmai pentru că nu vrem să părem penibili la exterior. Suntem superficiali, habar nu avem cine a fost cu adevărat Hristos. Nu pentru că El nu ni S-ar fi descoperit și nu ne-ar fi spus cum să Îl găsim, ci pentru că mereu suntem preocupați cu altceva, cu orice, bun sau rău, neutru sau nu, numai cu ce trebuie nu. Suntemipocriți, deoarece înțelegem, de fapt, esența mesajului, doar ne prefacem că nu o înțelegem. Ne mințim de 2000 de ani. Cine predică azi despre Cruce și Înviere face rost de o programare gratuită la psihiatrie. Și așa a fost de la început și va fi până la final.

Ca să știm în Cine credem nu trebuie neapărat să Îl căutăm, că nu e doar în Nepal, ci e pretutindeni. Deci, trebuie să ne lăsăm găsiți. Să urmăm criteriile din Scrisoarea Lui de dragoste pentru noi, Evanghelia. Să nu acceptăm toate balivernele, ci să mergem la sursă. În Evanghelie, aici Îl găsim. Credința vine din auzirea Cuvântului. Dar cine nu aude acest Cuvânt, cum poate să creadă?! O inimă curată, sinceră, plină de iubire, va deveni un altar, o casă a Lui. El va sta acolo, va lucra acolo, nu va mai pleca de acolo. Asta e veșnicia, pe limbajul nostru.

Ne-am gândit vreodată cu adevărat CINE ESTE HRISTOS?! Cum S-a născut, cum a trăit, cum a înviat, CE FACE EL ACUM, că doar e viu…. Ioan Hrisostom, sfântul mărturisirii, declară la fiecare Paște: Înviat-a Hristos și iadul a fost nimicit. Deci, nu ne mai e frică de iad, deoarece a fost nimicit. Cărui om normal, echilibrat, mai îi este frică de ceva care este nimicit?! Sunt două capitale: fariseii stau la Ierusalim, apostolii stau la Capernaum, alături de Iisus. Aici este centrul lor de comandă. De aici vor răspândi Învierea în toată lumea. Ei, 12 pescari analfabeți… Nu e asta puterea lui Dumnezeu? Majoritatea preferă metropola, cu școli, spitale, perspective lumești extraordinare, dar cu un templu gol.

De ce L-au răstignit? Din invidie, făcea minuni, prea multe minuni, iar oamenii îi acordau Lui slava pe care fariseii o doreau numai pentru ei înșiși. Și totul e repetitiv, cel puțin până azi. El cheamă pescari, nu păstori. Și pe pescari îi face păstori de suflete, pescari de oameni. PENTRU CĂ PESCARII ȘTIU UNDE SĂ ARUNCE MREAJA și au și EXPERIENȚA FURTUNII. Pescarii erau ei oameni încercați de viață, dar total neinițiați în cele duhovnicești. Dar acesta nu e un impediment. Pescarii au vrut să Îl urmeze. Chemarea Lui irezistibilă le-a asigurat, din start, totul.

Erau adesea înfometați și persecutați. Aceasta este imaginea unuidiscipol, ucenic al Binelui, în confruntarea sa cu răul. Slujeau Bunătății cu atât de mare devotament, încât se neglijau pe ei, în antiteză cu fariseii, care numai de ei se îngrijeau. Avem aici două abordări diferite: altruismul și individualismul, iubirea și ura, lumina și întunericul, Viața și moartea.Fiecare croitor avea un ac în piept, fiecare tâmplar, deci și Iisus, avea un bețișor la ureche. De aici, ironia: Vine tâmplarul! Nu puteau să vădă dincolo de aparențe, aveau ochii prea afundați în glugă. Nu puteau să creadă în Cineva atât de bun, atât de milostiv. Fuseseră atât de mult amăgiți, încât, încă înainte să își piardă credința, își pierduseră speranța. Deci, trăiau în deznădejde, departe de Dumnezeu. Asta e sinucidere curată, singurul păcat care nu se absolvă.



Au încercat să Îi exploateze bunătatea, cum se întâmplă cu toți oamenii buni până azi. Nu vedeau de câte ori au încercat să Îl linșeze și nu au reușit, o putere dumnezeiască îi oprea, nu sosise ceasul. Erau orbi în întregime, aruncau cu pietre în El și nu Îl nimereau. Nu știau că El fuseserefugiat în Egipt, tocmai acolo, ca să distrugă idolii păgânilor.

Nu știau unde doarme, ce mănâncă... Călătoria la Ierusaim dura câteva zile. Nimeni nu îl găzduia… Toate cetățile au repetat greșeala Betlehemului. Și păsările au cuiburi, doar El dormea pe jos, pe stânci, în frig, respins total. Adesea predica flamând și era extenuat din cauza mulțimii de mii de oameni care Îl asaltau. Era om adevărat, suferea de foame și de oboseală, deși putea să schimbe asta cu un simplu gând divin, fiind și Dumnezeu adevărat.



La început, Crucea era purtată de creștini pe frunte, asemeni evreilor, care purtau filacterii. În vremea persecuțiilor, creștinii au ascuns Crucea la piept, iar acum au lepădat-o cu totul… Cu adevărat, Iisus a fost FRUMOS!Neavând tată omenesc, logic, ca om semăna cu Mama Lui! Și cât de frumos este! Ei erau fascinați de lipsa Lui de răutate, de înțelepciunea desăvârșită și de amploarea minunilor. Erau copleșiți.

Scoate afară din curtea templului valutiștii și 300.000 de miei, pentru că El era Mielul! Știa că va fi răstignit, pentru asta a venit, nu a fost o hotărâre luată în pripă, o modificare de plan last minute. Este o hotărâre veșnică, înainte chiar de crearea omului. Și Se lasă prins când e arestat, altfel nu ar fi fost prins niciodată. Ar fi putut scăpa oricând. Dar nu ne-ar mai fi mântuit… Și când te gândești că TOTUL SE REPETĂ LA FIECARE LITURGHIE, nu ai cum să lipsești de la așa mare binecuvântare. Până mai suntem lăsați… I-a vindecat urechea lui Malchus, cel căruia Petru i-a retezat-o în Ghețimani, dar l-ar fi înviat pe Malchus, dacă Petru i-ar fi tăiat capul.



Doamne, trimite-mi un psihoterapeut care să Te cunoască!… Un duhovnic în prezența căruia să simt PREZENȚA Ta.

***

Suntem detensionați, muncim la menținere. Nu suntem încordați, dar nici excesiv de relaxați, pentru a nu omite vigilența. Ne antrenăm de luptă, pașnici fiind. Pentru că nu ne luptăm cu alții, ci cu apucăturile și neputințele noastre.

Să generăm opțiuni pentru atingerea țintei-Hristos!

Evităm îmtunericul, ne străduim. Ne folosim abilitățile de repetiție și de instruire. Nu vrem să demonstrăm nimănui nimic. Fugim de slava deșartă, bălegarul din cădelnițe. Dacă nu pot fi soare, măcar o stea… Credința nu e doar o consiliere formală, ci o luptă, un angajament cât se poate de ferm: Cred Lui, ca unui Împărat și Dumnezeu! Smerenia: să accepți că o parte din planuri nu sunt deloc realiste, să te trezești. Să nu crezi că ești ceva, că meriți, că ai, că faci, că dregi…

Ieri a trecut la cele veșnice scriitorul clujean Lucian Pop, autor realist. Povestirile lui sunt adevărate vise, dorințe de renaștere. Nu poți renunța la idealuri, chiar dacă banii tind să acapareze orice. Sentimentul de bogăție este dat de strălucirea unor amintiri, nu de cardul plin. Cărțile lui nu urăsc pe nimeni. Constată doar cât de inabordabili sunt milionarii, cât de triști, singuri, nefericiți. Răzbate un profund dezgust față de trădători și față de plaga nepotismului. Blocajul pare fără soluții. Împotmolirea este evidentă. Cum ieșim din impas?

Ca să ajungem la înviere, Domnul Hristos nu a putut rămâne pe Tabor, întrucât nu avea cine să meargă pe Golgota. Virtuţile sunt posibile: Biblia nu e gata pe Cruce. Încă primii creştini se rugau pentru cei adormiţi (Liturghia lui Iacob, Liturghia armeană, Evhologhiul lui Serapion). Suntem în căutarea vindecării şi a minunii: nu cerem semne exterioare, ci transformare lăuntrică. Milostivirea divină nu răspunde decât smereniei. Să ne încredem în puterea lui Dumnezeu. Martori ai minunii nu pot fi curioşii şi gălăgioşii, ci discreţii. Biserica Învierii nu este o arcă scufundată. Din primejdie, nu ne putem izbăvi doar cu bomboane. Dacă vrem sănătate, să nu luăm otravă.

Ortodoxia este un orizont al credinţei, nu un lucru pasiv din faţa noastră. Este un tip de sensibilitate, o experienţă cotidiană a concretului. Nu putem sectariza, pentru că nu ne putem despărţi de iubirea Maicii Domnului! Cum ar zice Stăniloae, ortodoxia e bucuria tuturor de toţi. Nu suntem milenarişti, nu calculăm Parusia, ci veghem să nu se stingă candela. Dorul după Mire ne poate salva.

Ne rugăm pentru alţii şi ne vindecăm şi noi. Ne tămăduim de eul pătimaş. Şi începem să pricepem, să înţelegem rostul bucuriei. Să intrăm în “nebunie”: avva Daniil la 10 ani ştia Psaltirea pe de rost, avva Calistrat se ruga noaptea cu îngerii! Monahia Mavra vedea raiul tăcerii şi o iubeau căprioarele. E o altă lume, Fără ură, fără iad. O lume plină de Dumnezeu. Lumina veşnică umple inimile vindecate. Suntem atât de mulţi orbi, încât orbirea e considerată sănătate, iar vederea boală.

Orbul duhovnicesc nu crede în Dumnezeu, ci se crede el ca fiind dumnezeu! Nu se mai roagă, nici nu Îi mai pronunţă numele…

E limpede că Dumnezeu e soluţia şi nu vom găsi alta. Renunţarea la aparenţe nu e suficientă. Descoperirea de văl nu înseamnă vedere. Suntem orbiţi de prejudecăţi, de judecăţi pripite şi de slavă deşartă! Orbirea duhovnicească este sera în care se ofileşte necredinţa. Cu lacrimi cădem în faţa icoanei Maicii Domnului şi ne transformăm inimile în paraclis: “Bogăţie de vindecări verşi, Fecioară, celor ce te laudă cu credinţă. Umple, Preacurată, de veselie viaţa mea, dăruindu-mi nestricata ta bucurie”. Dar “nu toţi copacii ajung înalţi” (Oana Pellea), nu toţi bolnavii au pacienţa vindecării. În Biserica-spital de suflete îi găsim pe sfinţi aşteptându-ne. Un singur lucru e necesar, cel pe care l-a ales una dintre surorile lui Lazăr. Hristos este Bucuria celor ce văd!

Cei orbiţi sunt rătăciţi ce se îndepărtează tot mai tare de Vindecător. Pierd tămăduirea din neglijenţă. Există o singură piedică în calea vindecării: NEMĂRTURISIREA PĂCATELOR!

Suntem obosiţi şi visăm la concediu. Dar orice oboseală ascunde un mare dor de a ne ascunde în odihna Lui. Oboseala devine cronică. Omul societal munceşte până la epuizare, încât nu mai ştie gestiona cinci minute cu copilaşii lui. Omul obosit de modernism a devenit stresat, lipsit de har. Omul stresat a inventat televizorul şi divorţul. Omul obosit are tot mai multe cearcăne, bea tot mai multă cafea şi nici nu ştie ce pierde. Omul obosit doarme tot mai puţin, se roagă tot mai puţin. Se trezeşte tot mai obosit, mai dezamăgit, mai deznădăjduit.

Suntem atât de mulţi obosiţi, încât oboseala este socotită sănătate, iar odihna boală. Cea mai mare Renunţare este refuzul de a te odihni în El. Doar El ne poate vindeca de oboseală şi de spaimă. Omul obosit vrea concediu regal. Crede că este mai la îndemână să se creadă Dumnezeu, decât să creadă în Dumnezeu. Singura Cheie care deschide odihna eternă este iubirea, singura stăpână fără şomeri.

Biserica iubirii este universală, a toată lumea, în toată lumea, pretutindeni în lume. Oriunde am merge în concediu, nu suntem Acasă, suntem străini, călători, pelerini. Avem biletul şi stăm în gară, nu vrem să pierdem trenul. Omul a obosit să caute numai definiţii. Secole ratate. De ce fugim de El? Nu suntem învinşi. Nu suntem furioşi. Nu suntem surzi. Nu suntem trişti. Dar mai ales nu suntem singuri.

In ziua in care L-am tradat, El mi-a spus ca ma iubeste inca. In clipa in care L-am inselat, El mi-a transmis ca nu voi fi singur. In momentul in care L-am uitat, El mi-a soptit ca nu ma va parasi niciodata. Cat valoreaza vesnicia, pe cat as putea-o negocia oare?! Cat de mult vreau sa scap de deznadejde si tristete? Sunt indragostit de El, chiar daca unul dintre piroane eu L-am infipt. Ma rog Lui, desi nu imi gasesc cuvintele. Tanjesc dupa El, desi sunt incatusat in propriul egoism. Tradarea este o fapta reprobabila, o infractiune, o crima. Merit pedeapsa. Dar desi eu sunt tradatorul, Cel tradat indura pedeapsa in locul meu. Grozav lucru! Iar eu continui sa Il tradez prin tacerea-mi…

Insel in mod voit iubirea vesnica. In mod perfid Ii insel increderea. Ar fi trebuit sa se poata bizui pe mine. Savarsesc acte care Ii sunt potrivnice, pactizez cu dusmanul. Dar El nu a creat iadul pentru Mine, ci pentru diavol. El pe nici unul nu a pierdut, decat pe fiul pierzarii, care nu e fratele meu. Un paradox fara solutie umana: stiu ca sunt pacatos si vreau rasplata! O logica divina plina de compasiune, care iarta toti tradatorii. Vinovat de inalta tradare, sunt gratiat.Invierea este vindecarea de propriul blestem. Facem foarte bine ceea ce facem, dar prea putin, Inainte de Pasti, brusc ne amintim sa postim, sa ne ne rugam, sa ne spovedim, sa ajutam saracii. Negresit, e bine, dar prea putin, Suntem crestini de luna aprilie si atat. Ar trebui sa repetam experiata asta in fiecare luna. Avem medicamentul, dar nu respectam prescriptia. Luam o doza prea mica, nepregatiti. Si dam si vina pe altii. Fiecare Liturghie este un episod din viata noastra, sa nu ratam finalul.Sa ne bucuram de prezenta oamenilor luminosi, calmi, rabdatori, de la care avem ce invata. Putem fi eliberati mai des, dupa fiecare recontaminare. Nu ne opreste decat lenea. Nu ne trebuie decat vointa. Credinta noastra slabita se intareste prin fapte. O credinta puternica atrage harul, care face diferenta. Harul aduce linistea, pacea, bucuria, fericirea. Dar nu putem face asta doar primavara. Nici macar doar duminica. Ci zi de zi.